Mundo

Zelenski señala que crimen contra Andriy Parubiy, expresidente del Parlamento de Ucrania, fue “cuidadosamente planeado”

En horas de la mañana, el presidente ucraniano Volodìmir Zelenski confirmó la muerte de Andriy Parubiy, quien fue atacado a balazos. Las autoridades buscan a los responsables del crimen.

Andriy Parubiy, expresidente del Parlamento de Ucrania, fue asesinado a balazos.
Andriy Parubiy, expresidente del Parlamento de Ucrania, fue asesinado a balazos.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, aseguró este sábado que el asesinato del ex presidente del Parlamento, Andriy Parubiy, fue resultado de una acción premeditada.

“Desafortunadamente, el crimen fue cuidadosamente planeado. Pero se está haciendo todo lo posible para resolverlo”, afirmó el mandatario, pocas horas después de confirmar la noticia a través de sus redes sociales.

PUEDES VER: Zelenski se opone a que China sea uno de los garantes de seguridad de Ucrania: “No nos ayudaron cuando lo necesitábamos”

lr.pe

Andriy Parubiy, diputado ucraniano y ex presidente del Parlamento fue asesinado

Parubiy, recordado por su papel en las manifestaciones a favor de la integración europea en 2014, murió tras ser atacado a balazos en la ciudad de Leópolis, al oeste del país. Las autoridades continúan con la búsqueda del responsable.

La Fiscalía General de Ucrania informó que "un hombre no identificado disparó varias veces contra el político, matando a Andriy Parubiy en el acto”. Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre las circunstancias del ataque ni los posibles motivos detrás del crimen.

Según precisó la Fiscalía, el presunto autor del crimen logró escapar de la escena y las autoridades han puesto en marcha un “operativo policial" con el objetivo de localizarlo.

PUEDES VER: Rusia justifica ataque contra Kiev ante crítica europea y asegura que sus objetivos fueron instalaciones militares

lr.pe

Zelenski fue el encargado de informar sobre la muerte de Andriy Parubiy

El presidente Volodímir Zelenski confirmó el asesinato de Andriy Parubiy y expresó sus condolencias a sus familiares. Asimismo, aseguró que el Gobierno destinará todos los recursos necesarios para esclarecer lo sucedido y garantizar que los responsables enfrenten a la justicia.

“El ministro del Interior de Ucrania, Ihor Klymenko; y el fiscal general, Ruslan Kravchenko, acaban de informar sobre las primeras circunstancias conocidas del horrendo asesinato en Lviv (Leópolis). Andriy Parubiy fue asesinado. Mi más sentido pésame a su familia y seres queridos", escribió Zelenski en su cuenta en la red social X.

PUEDES VER: Starmer condena reciente ataque de Rusia a Ucrania y afirma que “Putin está matando y saboteando las esperanzas de paz”

lr.pe

¿Quién era Andriy Parubiy?

Andriy Parubiy, de 54 años, fue presidente del Parlamento de Ucrania entre 2016 y 2019. A lo largo de su trayectoria política, tuvo un rol clave en las movilizaciones a favor de una mayor integración con Europa, por lo que se convirtió en un actor importante en dos momentos históricos para su país: la Revolución Naranja de 2004 y el levantamiento de Maidán en 2014.

Además, Parubiy figuraba en la lista de personas buscadas por el Gobierno ruso, debido a su oposición abierta al Kremlin y su participación en procesos que terminaron debilitando la influencia de Moscú en Ucrania. Las manifestaciones de 2014, impulsadas por el deseo de mayor cercanía con la Unión Europea y de distanciamiento político del Kremlin, derivaron en la salida del entonces presidente prorruso Viktor Yanukovich, quien finalmente huyó a Rusia.

Tras conocerse la noticia del asesinato de Parubiy, algunos medios ucranianos difundieron imágenes que, supuestamente, corresponden a la escena del crimen. En estas fotografías se observa a un hombre con el rostro cubierto de sangre tendido en una calle de Leópolis. Sin embargo, hasta el momento, la autenticidad de dichas imágenes no ha sido confirmada.

