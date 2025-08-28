HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
El 'Monstruo' será extraditado desde Paraguay
El 'Monstruo' será extraditado desde Paraguay     El 'Monstruo' será extraditado desde Paraguay     El 'Monstruo' será extraditado desde Paraguay     
Tiroteo en iglesia de USA deja 2 niños muertos y 20 heridos
Tiroteo en iglesia de USA deja 2 niños muertos y 20 heridos     Tiroteo en iglesia de USA deja 2 niños muertos y 20 heridos     Tiroteo en iglesia de USA deja 2 niños muertos y 20 heridos     
Mundo

Rusia justifica ataque contra Kiev ante crítica europea y asegura que sus objetivos fueron instalaciones militares

Rusia defendió el ataque como estratégico, mientras el Reino Unido responsabilizó a Putin por las víctimas y condenó el ataque a civiles.

La ofensiva rusa sobre Kiev intensifica la tensión y la condena internacional. Foto: EFE/AFA
La ofensiva rusa sobre Kiev intensifica la tensión y la condena internacional. Foto: EFE/AFA

Los ataques rusos a Kiev en la madrugada del jueves dejaron una huella devastadora en la capital ucraniana. Numerosos edificios fueron destruidos, y la cifra de víctimas refleja uno de los episodios más violentos desde el inicio de la invasión en febrero de 2022. Según las autoridades ucranianas, en pocas horas fueron lanzados casi 600 drones y 31 misiles, de los cuales la defensa aérea logró derribar al menos 560 aparatos y 26 cohetes.

La ofensiva también alcanzó instalaciones de gran relevancia internacional, como la sede de la Unión Europea y el edificio del British Council. "Esta es la verdadera respuesta de Moscú a los esfuerzos de paz", afirmó Katarina Mathernova, embajadora de los Veintisiete en Ucrania, al confirmar que todo el personal de la delegación se encontraba ileso. Desde Bruselas, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, calificó lo ocurrido como "otro sombrío recordatorio de lo que está en juego" y subrayó que la UE endurecerá el régimen de sanciones contra Moscú mediante un nuevo paquete, el decimonoveno.

PUEDES VER: Rusia realiza un nuevo ataque "masivo" con misiles y drones contra la capital de Ucrania y deja al menos 18 muertos

lr.pe

¿Cómo justificó el Kremlin los bombardeos y qué respondió la Unión Europea y el Reino Unido?

El Kremlin defendió el ataque masivo contra Kiev al asegurar que formaba parte de la "operación militar especial" y que estuvo dirigido exclusivamente a objetivos militares. El portavoz presidencial, Dmitri Peskov, afirmó que "las Fuerzas Armadas rusas están cumpliendo con sus tareas. Como se ha mencionado, siguen atacando instalaciones militares y paramilitares. Los ataques están siendo efectivos, los objetivos han sido destruidos y la operación militar especial sigue adelante". Con estas palabras, Moscú trató de presentar la ofensiva como una acción estratégica y no como un ataque indiscriminado contra civiles.

Peskov también destacó que, a pesar de la magnitud de los bombardeos, Rusia "mantiene su interés en continuar con el proceso de negociación para alcanzar los objetivos propuestos por medios políticos y diplomáticos". El Ministerio de Defensa ruso respaldó esta postura, asegurando que el ataque fue combinado, utilizando armas de precisión, incluidos drones y misiles hipersónicos Kinzhal, dirigidos a fábricas del complejo militar-industrial y bases aéreas ucranianas. Según Moscú, "todos los objetivos designados fueron destruidos".

PUEDES VER: Maduro asegura que Venezuela cuenta con “solidaridad mundial” frente al envío de submarino nuclear por parte de EE.UU.

lr.pe

Respuesta de la Unión Europea y el Reino Unido

La reacción desde Bruselas fue inmediata. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, exigió a Moscú que detuviera sus ataques: "Rusia debe cesar inmediatamente sus ataques indiscriminados contra infraestructuras civiles y unirse a las negociaciones para lograr una paz justa y duradera". También calificó lo sucedido como "otro sombrío recordatorio de lo que está en juego" y anunció que la UE impondría un nuevo paquete de sanciones, el decimonoveno desde el inicio de la invasión. La delegación europea en Kiev informó que los misiles impactaron a solo 50 metros de su sede, aunque el personal permaneció ileso.

El Reino Unido también condenó de manera enérgica la ofensiva. El primer ministro, Keir Starmer, responsabilizó directamente al presidente ruso, afirmando: "Putin está matando a niños y civiles y saboteando las esperanzas de paz". Londres convocó al embajador ruso para exigir explicaciones, mientras que la embajadora de la UE en Ucrania, Katarina Mathernova, advirtió desde Kiev: "Esta es la verdadera respuesta de Moscú a los esfuerzos de paz".

PUEDES VER: Starmer condena reciente ataque de Rusia a Ucrania y afirma que “Putin está matando y saboteando las esperanzas de paz”

lr.pe

Ataque a Kiev: una nueva muestra de la brutalidad rusa

El ataque masivo ruso a Kiev causó graves daños en varios distritos, incluidos Darnytskyi, donde un misil derrumbó un edificio de cinco pisos; Shevchenkivskyi y Solomyanskyi, donde se registraron incendios en viviendas y un jardín de infantes; y Sviatoshynskyi, donde un dron fue derribado en un edificio residencial. Además, en la región de Vinnytsia, un “ataque enemigo masivo” dejó cortes de electricidad e interrumpió el transporte ferroviario. El saldo humano fue trágico, con al menos 18 muertos y cerca de 50 heridos, incluidos varios menores. Entre las víctimas mortales se encontraban niños de 2, 14 y 17 años, según el ministro del Interior de Ucrania, Igor Klimenko.

El ataque también dejó importantes daños materiales. Dos misiles impactaron cerca de la sede de la delegación de la Unión Europea en Kiev, causando destrozos en las oficinas, aunque sin víctimas entre el personal. El edificio del British Council también sufrió daños. Bruselas y Londres condenaron enérgicamente el ataque, calificándolo de una tragedia humanitaria y un desafío directo a las instituciones internacionales presentes en Ucrania, las cuales siguen siendo blanco de la agresión rusa.

Notas relacionadas
Escepticismo y crisis económica: la visión venezolana ante la tensión con Estados Unidos, según expertos

Escepticismo y crisis económica: la visión venezolana ante la tensión con Estados Unidos, según expertos

LEER MÁS
Régimen de Nicolás Maduro dice prepararse "para lo peor" ante despliegue de buques de Estados Unidos

Régimen de Nicolás Maduro dice prepararse "para lo peor" ante despliegue de buques de Estados Unidos

LEER MÁS
Maduro acusa de presión militar a Estados Unidos ante llegada de submarino nuclear para combatir el narcotráfico

Maduro acusa de presión militar a Estados Unidos ante llegada de submarino nuclear para combatir el narcotráfico

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Maduro asegura que Venezuela cuenta con “solidaridad mundial” frente al envío de submarino nuclear por parte de EE.UU.

Maduro asegura que Venezuela cuenta con “solidaridad mundial” frente al envío de submarino nuclear por parte de EE.UU.

LEER MÁS
Joven china engañó a su novio fingiendo que se iban de vacaciones y terminó vendiéndolo a grupo criminal

Joven china engañó a su novio fingiendo que se iban de vacaciones y terminó vendiéndolo a grupo criminal

LEER MÁS
Ministro de Defensa de Nicolás Maduro se equivoca y llama "Farsa Armada" a los militares venezolanos

Ministro de Defensa de Nicolás Maduro se equivoca y llama "Farsa Armada" a los militares venezolanos

LEER MÁS
¿Atacará Trump al régimen de Maduro? Estas son las posibilidades de una intervención militar, según expertos

¿Atacará Trump al régimen de Maduro? Estas son las posibilidades de una intervención militar, según expertos

LEER MÁS
Menores de edad son imputados por terrorismo en Francia tras preparar atentados contra la torre Eiffel y sinagogas

Menores de edad son imputados por terrorismo en Francia tras preparar atentados contra la torre Eiffel y sinagogas

LEER MÁS
¿Maduro prometió renunciar como presidente de Venezuela? Esto fue lo que realmente dijo en su discurso viral

¿Maduro prometió renunciar como presidente de Venezuela? Esto fue lo que realmente dijo en su discurso viral

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fallo del TC no impide investigar al entorno de la presidenta, como afirmó el ministro de Transportes

Jossimar Cabrera, acusado de asesinato de Sheyla Gutiérrez, se entrega a Interpol: podría enfrentar cadena perpetua en EE. UU.

"Lo que el Gobierno de Boluarte quiere es impunidad total", señala congresista Jaime Quito

Mundo

Estados Unidos difunde las primeras imágenes de los barcos de guerra que se dirigen a aguas cercanas a Venezuela

Trump amenaza a China con aranceles del 200% y pone en riesgo la frágil tregua comercial por imanes raros

El reto de comer fideos instantáneos crudos en TikTok acaba con la vida de un menor de edad en Egipto

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Fallo del TC no impide investigar al entorno de la presidenta, como afirmó el ministro de Transportes

"Lo que el Gobierno de Boluarte quiere es impunidad total", señala congresista Jaime Quito

El APRA se presenta a las elecciones nacionales 2026 como una "izquierda democrática" y renovación de su dirigencia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota