Zelenski afirma que “Trump es el único que puede detener a Putin” y reitera su disposición para un encuentro trilateral

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, expresó este viernes 22 de agosto que Donald Trump es la única persona capaz de detener al líder ruso, Vladímir Putin. Además, reiteró que está dispuesto a organizar una reunión, ya sea bilateral o trilateral, para comenzar a negociar el fin de la guerra.

“No tenemos ningún acuerdo con Rusia. Hemos hablado solo con Trump. Él es la única persona capaz de parar a Putin, en mi opinión”, dijo Zelenski en una rueda de prensa en Kiev, junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, cuando se le preguntó sobre los preparativos para una posible reunión con el líder ruso.

Zelenski se muestra dispuesto para un encuentro trilateral

Volodímir Zelenski reiteró que su compromiso con la diplomacia está dirigido a Washington y no a Moscú. Aunque preferiría una reunión trilateral, también está dispuesto a reunirse a solas con Putin.

"Estamos dispuestos. Hablemos de la fecha, hablemos del lugar", sostuvo el presiente de Ucrania y acusó a Moscú de hacer todo lo posible para evitar que se lleve a cabo ese encuentro. “Hay que forzarles a la diplomacia, hacen falta sanciones fuertes si no se avienen a una resolución diplomática del conflicto”, agregó.

Rusia cuestiona el apuro de Zelenski para una cumbre con Putin

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sérguei Lavrov, manifestó su rechazo a las insistentes solicitudes de Zelenski, para convocar una cumbre con el presidente Putin, en algún lugar de Europa.

“Está claro que esa actividad respecto a una cumbre con el líder ruso tiene como objetivo demostrar una actitud constructiva hacia el proceso de arreglo pero, en la realidad, (busca) reemplazar simplemente el trabajo serio, arduo y difícil para consensuar los principios de una solución sólida para la crisis”, dijo Lavrov indicó en rueda de prensa conjunta con su colega indio, Subrahmanyam Jaishankar.

Trump vuelve a poner una fecha límite para negociar el fin de la guerra en Ucrania

Donald Trump volvió a fijar un plazo para las negociaciones que busquen poner fin a la guerra en Ucrania. El presidente de Estados Unidos afirmó este jueves que espera que, en dos semanas, se tenga claridad sobre si los esfuerzos diplomáticos actuales pueden allanar el camino hacia la paz.

“Lo sabremos en dos semanas, de una manera u otra”, dijo en una entrevista con el programa The Todd Starnes. “Pasado ese tiempo, quizás tengamos que adoptar un enfoque diferente”, agregó, aunque no especificó a qué se refería con ese cambio.

Este mensaje, dado tras varios días de intensa actividad diplomática, refuerza una estrategia frecuente de Trump: establecer plazos cortos para tratar de resolver problemas complejos. En mayo, ya había anunciado un plazo similar para evaluar la disposición de Vladimir Putin a entablar conversaciones.