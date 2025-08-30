HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
MTC anuncia su propio tren Lima-Chosica
MTC anuncia su propio tren Lima-Chosica     MTC anuncia su propio tren Lima-Chosica     MTC anuncia su propio tren Lima-Chosica     
¿Está Trump muerto? La verdad detrás de los rumores
¿Está Trump muerto? La verdad detrás de los rumores     ¿Está Trump muerto? La verdad detrás de los rumores     ¿Está Trump muerto? La verdad detrás de los rumores     
Mundo

Andriy Parubiy, diputado ucraniano y ex presidente del Parlamento fue asesinado, según informó Volodimir Zelenski

Andriy Parubiy, ex presidente del Parlamento de Ucrania, fue asesinado a tiros en Leópolis. El presidente Zelenski confirma el crimen y ofrece condolencias a la familia de Parubiy.

Andriy Parubiy fue una figura política ucraniana de gran relevancia, conocido por su firme postura proeuropea. Foto: AFP.
Andriy Parubiy fue una figura política ucraniana de gran relevancia, conocido por su firme postura proeuropea. Foto: AFP.

Andriy Parubiy, expresidente del Parlamento de Ucrania, fue asesinado a tiros este sábado en la ciudad de Leópolis, en el oeste del país. El presidente Volodímir Zelenski confirmó el crimen y expresó sus condolencias a la familia, subrayando que las autoridades destinarán todos los recursos necesarios para esclarecer el caso y llevar a los responsables ante la justicia.

“El ministro del Interior de Ucrania, Ihor Klymenko; y el fiscal general, Ruslan Kravchenko, acaban de informar sobre las primeras circunstancias conocidas del horrendo asesinato en Lviv (Leópolis). Andriy Parubiy fue asesinado. Mi más sentido pésame a su familia y seres queridos", escribió Zelensky en su cuenta en la red social X.

PUEDES VER: Buque lanzamisiles enviado por Estados Unidos en despliegue a las costas de Venezuela cruza el canal de Panamá

lr.pe

Ministerio del Interior y la Fiscalía General confirman la muerte

Tanto el Ministerio del Interior como la Fiscalía General confirmaron la muerte de Parubiy y abrieron una investigación conjunta para identificar al autor material del atentado. La policía local mantiene operativos en Leópolis y sus alrededores mientras se busca establecer los móviles del asesinato que conmociona a la dirigencia ucraniana en medio de un contexto de guerra y tensiones internas.

Parubiy, quien también se desempeñó como secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, recibió varios disparos a plena luz del día, según informó el Ministerio del Interior. Las investigaciones preliminares señalan que el político perdió la vida en el mismo lugar del ataque debido a la gravedad de sus heridas.

Así describió la Policía los hechos de la muerte de Andriy Parubiy

La Policía Nacional de Ucrania confirmó el asesinato de una destacada figura pública y política, ocurrido este sábado en el distrito de Sykhiv, en Lviv (Leópolis). Según el reporte oficial, a mediodía se recibió una llamada alertando sobre un tiroteo, tras el cual la víctima, quien sufrió múltiples disparos, falleció de inmediato.

“Los grupos de investigación y operativos del Departamento Principal de Investigación de la Policía Nacional y la Policía de la Región de Lviv, el Servicio de Seguridad de Ucrania y otros organismos pertinentes participan en la divulgación e investigación", indicó la nota.

Los operativos y grupos de investigación están trabajando de manera conjunta en la identificación del autor o autores del crimen. La Policía de la Región de Lviv, en colaboración con el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) y otras agencias pertinentes, ha intensificado los esfuerzos para esclarecer los hechos. En el comunicado se informó que las autoridades están tomando todas las medidas necesarias.

¿Quién era Andriy Parubiy?

Andriy Parubiy (1971–2025) fue una figura política ucraniana de gran relevancia, conocido por su firme postura proeuropea y su oposición a la influencia rusa en Ucrania. Nacido en Chervonohrad, región de Lviv, Parubiy inició su carrera política en 1990 como diputado del Consejo Regional de Lviv. En 1991, cofundó el Partido Social-Nacional de Ucrania, que en 2004 se transformó en el partido nacionalista Svoboda.

Aunque inicialmente vinculado a movimientos de extrema derecha, Parubiy se distanció de estas posturas en 2004 y se integró en partidos de centro-derecha, como “Nuestra Ucrania” y “Frente Popular”. Fue elegido diputado del Parlamento ucraniano en varias legislaturas y desempeñó un papel destacado en la Revolución Naranja de 2004 y en las protestas de Euromaidán en 2013-2014.

Durante la Revolución de la Dignidad, lideró las unidades de autodefensa del Maidan y coordinó la resistencia civil contra la represión estatal. Tras la destitución del presidente Yanukóvich, Parubiy fue nombrado Secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania, cargo que ocupó hasta agosto de 2014. Posteriormente, fue elegido presidente del Parlamento ucraniano (Verkhovna Rada) en 2016, cargo que desempeñó hasta 2019. En las elecciones de 2019, fue reelegido como diputado por el partido “Solidaridad Europea”.

Notas relacionadas
Soldado peruano que luchó en la guerra de Ucrania revela que ganaba 3000 dólares mensuales: "No siempre cumplían con el pago"

Soldado peruano que luchó en la guerra de Ucrania revela que ganaba 3000 dólares mensuales: "No siempre cumplían con el pago"

LEER MÁS
Enviado especial de Estados Unidos para Ucrania condena ataque de Rusia: "Amenazan la paz que Trump está buscando"

Enviado especial de Estados Unidos para Ucrania condena ataque de Rusia: "Amenazan la paz que Trump está buscando"

LEER MÁS
Rusia justifica ataque contra Kiev ante crítica europea y asegura que sus objetivos fueron instalaciones militares

Rusia justifica ataque contra Kiev ante crítica europea y asegura que sus objetivos fueron instalaciones militares

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Su cuerpo estaba cubierto de tatuajes y ahora luce irreconocible tras someterse a una cirugía láser para quitárselos: conoce la historia de Leandro de Souza

Su cuerpo estaba cubierto de tatuajes y ahora luce irreconocible tras someterse a una cirugía láser para quitárselos: conoce la historia de Leandro de Souza

LEER MÁS
Buque lanzamisiles enviado por Estados Unidos en despliegue a las costas de Venezuela cruza el canal de Panamá

Buque lanzamisiles enviado por Estados Unidos en despliegue a las costas de Venezuela cruza el canal de Panamá

LEER MÁS
Nicolás Maduro estuvo cerca de abandonar el poder en Venezuela, pero Diosdado Cabello le impidió, según informe

Nicolás Maduro estuvo cerca de abandonar el poder en Venezuela, pero Diosdado Cabello le impidió, según informe

LEER MÁS
Maduro asegura que Venezuela cuenta con “solidaridad mundial” frente al envío de submarino nuclear por parte de EE.UU.

Maduro asegura que Venezuela cuenta con “solidaridad mundial” frente al envío de submarino nuclear por parte de EE.UU.

LEER MÁS
¿Maduro prometió renunciar como presidente de Venezuela? Esto fue lo que realmente dijo en su discurso viral

¿Maduro prometió renunciar como presidente de Venezuela? Esto fue lo que realmente dijo en su discurso viral

LEER MÁS
Maduro responde al despliegue militar de EE.UU. en el Caribe con jornadas de alistamiento para defender soberanía venezolana

Maduro responde al despliegue militar de EE.UU. en el Caribe con jornadas de alistamiento para defender soberanía venezolana

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

WhatsApp prueba nuevos temporizadores para mensajes que desaparecen: llegan las opciones de 1 y 12 horas

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Mundo

Así sería el búnker 'secreto' de Maduro ante ataques militares: túneles, redes satelitales rusas y chinas, seguridad cubana y más

Youtuber prueba el internet satelital Starlink de Elon Musk y asegura que “es revolucionario, pero no perfecto”

Enviado especial de Estados Unidos para Ucrania condena ataque de Rusia: "Amenazan la paz que Trump está buscando"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota