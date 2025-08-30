Andriy Parubiy, diputado ucraniano y ex presidente del Parlamento fue asesinado, según informó Volodimir Zelenski

Andriy Parubiy, expresidente del Parlamento de Ucrania, fue asesinado a tiros este sábado en la ciudad de Leópolis, en el oeste del país. El presidente Volodímir Zelenski confirmó el crimen y expresó sus condolencias a la familia, subrayando que las autoridades destinarán todos los recursos necesarios para esclarecer el caso y llevar a los responsables ante la justicia.

“El ministro del Interior de Ucrania, Ihor Klymenko; y el fiscal general, Ruslan Kravchenko, acaban de informar sobre las primeras circunstancias conocidas del horrendo asesinato en Lviv (Leópolis). Andriy Parubiy fue asesinado. Mi más sentido pésame a su familia y seres queridos", escribió Zelensky en su cuenta en la red social X.

Ministerio del Interior y la Fiscalía General confirman la muerte

Tanto el Ministerio del Interior como la Fiscalía General confirmaron la muerte de Parubiy y abrieron una investigación conjunta para identificar al autor material del atentado. La policía local mantiene operativos en Leópolis y sus alrededores mientras se busca establecer los móviles del asesinato que conmociona a la dirigencia ucraniana en medio de un contexto de guerra y tensiones internas.

Parubiy, quien también se desempeñó como secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, recibió varios disparos a plena luz del día, según informó el Ministerio del Interior. Las investigaciones preliminares señalan que el político perdió la vida en el mismo lugar del ataque debido a la gravedad de sus heridas.

Así describió la Policía los hechos de la muerte de Andriy Parubiy

La Policía Nacional de Ucrania confirmó el asesinato de una destacada figura pública y política, ocurrido este sábado en el distrito de Sykhiv, en Lviv (Leópolis). Según el reporte oficial, a mediodía se recibió una llamada alertando sobre un tiroteo, tras el cual la víctima, quien sufrió múltiples disparos, falleció de inmediato.

“Los grupos de investigación y operativos del Departamento Principal de Investigación de la Policía Nacional y la Policía de la Región de Lviv, el Servicio de Seguridad de Ucrania y otros organismos pertinentes participan en la divulgación e investigación", indicó la nota.

Los operativos y grupos de investigación están trabajando de manera conjunta en la identificación del autor o autores del crimen. La Policía de la Región de Lviv, en colaboración con el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) y otras agencias pertinentes, ha intensificado los esfuerzos para esclarecer los hechos. En el comunicado se informó que las autoridades están tomando todas las medidas necesarias.

¿Quién era Andriy Parubiy?

Andriy Parubiy (1971–2025) fue una figura política ucraniana de gran relevancia, conocido por su firme postura proeuropea y su oposición a la influencia rusa en Ucrania. Nacido en Chervonohrad, región de Lviv, Parubiy inició su carrera política en 1990 como diputado del Consejo Regional de Lviv. En 1991, cofundó el Partido Social-Nacional de Ucrania, que en 2004 se transformó en el partido nacionalista Svoboda.

Aunque inicialmente vinculado a movimientos de extrema derecha, Parubiy se distanció de estas posturas en 2004 y se integró en partidos de centro-derecha, como “Nuestra Ucrania” y “Frente Popular”. Fue elegido diputado del Parlamento ucraniano en varias legislaturas y desempeñó un papel destacado en la Revolución Naranja de 2004 y en las protestas de Euromaidán en 2013-2014.

Durante la Revolución de la Dignidad, lideró las unidades de autodefensa del Maidan y coordinó la resistencia civil contra la represión estatal. Tras la destitución del presidente Yanukóvich, Parubiy fue nombrado Secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania, cargo que ocupó hasta agosto de 2014. Posteriormente, fue elegido presidente del Parlamento ucraniano (Verkhovna Rada) en 2016, cargo que desempeñó hasta 2019. En las elecciones de 2019, fue reelegido como diputado por el partido “Solidaridad Europea”.