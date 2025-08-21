HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Zelenski se opone a que China sea uno de los garantes de seguridad de Ucrania: “No nos ayudaron cuando lo necesitábamos”

Volodímir Zelenski afirmó que China nunca ha ayudado en la reducción del conflicto con Rusia ni cuando anexó Crimea en el año 2014.

Zelenski rechaza que China sea uno de los garantes de seguridad de Ucrania.
Zelenski rechaza que China sea uno de los garantes de seguridad de Ucrania. | AFP

El presidente Volodímir Zelenski señaló, el último miércoles, que Ucrania rechaza que China esté incluido como uno de los países que podrían proporcionarle garantías de seguridad.

Zelenski argumentó que Pekín "no ayudó" en la reducción del conflicto con Rusia en 2022 y que tampoco tomó acciones cuando Crimea fue anexada por Rusia en 2014. Además, el mandatario ucraniano acusó a China de "prestar ayuda a la Federación Rusa al abrir su mercado de drones".

Zelenski rechaza que China sea uno de los garantes de seguridad de Ucrania

“Por lo tanto, no necesitamos garantes que no ayudan a Ucrania y que no la ayudaron cuando realmente lo necesitábamos después del 24 de febrero de 2022", expresó Zelenski. Agregó que Ucrania solo busca garantías de seguridad por parte de aquellos países dispuestos a ofrecer su apoyo.

Asimismo, el presidente de Ucrania subrayó que la llamada "coalición de voluntarios" está conformada por 30 países que están considerando unirse a las garantías de seguridad para Kiev. "Algunos pueden enviar militares (a Ucrania), otros pueden prestar apoyo aéreo patrullando el cielo. Estoy seguro de que algunos solo estarán dispuestos a proporcionar financiación", comentó.

Rusia apoya la creación de garantías de seguridad fiables

En Moscú resaltaron su apoyo a la creación de garantías de seguridad fiables para Ucrania. Sin embargo, han señalado en varias ocasiones que el envío de tropas extranjeras al territorio ucraniano solo empeoraría la situación, ya que la expansión de la OTAN hacia las fronteras rusas fue una de las principales causas del conflicto.

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, recordó que, durante las negociaciones en Estambul en la primavera de 2022, Ucrania ya había propuesto un plan de garantías de seguridad, que sería proporcionado por todos los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU.

Entre esos países están Rusia, Estados Unidos, China, el Reino Unido y Francia. "Entre esos principios (de la propuesta) figuraban la renuncia de Ucrania a ingresar en la OTAN o cualquier otra alianza militar, y la confirmación de su estatus neutral y no nuclear", indicó.

Putin a favor de que se garantice la seguridad en Ucrania

Después de su cumbre con Donald Trump en Alaska el pasado 15 de agosto, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, afirmó que está de acuerdo con su homólogo estadounidense en la necesidad de garantizar la seguridad de Ucrania y de abordar las raíces del conflicto.

"Deben eliminarse todas las causas fundamentales de la crisis, de las que se ha hablado en repetidas ocasiones, garantizarse la consideración de todas las preocupaciones legítimas de Rusia y restablecerse un equilibrio justo en el ámbito de la seguridad en Europa y en el mundo en general", enfatizó.

Por otro lado, desde China han subrayado en varias oportunidades su compromiso con el fomento del diálogo, nunca han suministrado armas letales a las partes involucradas en el conflicto y que controlan de forma "estricta" la exportación de productos de doble uso.

