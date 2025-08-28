HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Enviado especial de Estados Unidos para Ucrania condena ataque de Rusia: "Amenazan la paz que Trump está buscando"

El ataque masivo de Rusia, con 600 drones y 31 misiles, destruyó zonas residenciales y civiles. Las explosiones afectaron a escuelas y oficinas en Kiev y otras ciudades ucranianas.

Kellogg advirtió que estos bombardeos son una grave amenaza para "la paz que Trump está buscando”. Foto: Composición LR/AFP.
Keith Kellogg, enviado especial de Donald Trump para Ucrania, condenó enérgicamente los recientes ataques rusos que devastaron Kiev, dejando 18 muertos, entre ellos cuatro niños. A través de un mensaje en la red social X, Kellogg advirtió que estos bombardeos son una grave amenaza para "la paz que Trump está buscando”, subrayando que el ataque no fue dirigido a objetivos militares, como indicó Rusia.

Rusia lanzó el segundo mayor ataque aéreo de la guerra con 600 drones y 31 misiles. ¿Los objetivos? No eran soldados ni armas, sino zonas residenciales de Kiev, atacando trenes civiles, las oficinas de los consejos de misión de la UE y el Reino Unido, y a civiles inocentes”, advirtió Kellogg. Asimismo, según las autoridades locales, el saldo preliminar de víctimas asciende a al menos 18 muertos y cerca de 20 heridos.

Ataque ruso con drones y misiles sacude Kiev

En la madrugada del jueves, una serie de ataques rusos con misiles balísticos y drones kamikaze golpearon varias regiones de Ucrania, con Kiev como el principal objetivo. Las explosiones e incendios causaron la muerte de al menos 18 personas, mientras que 20 más resultaron heridas, según informes preliminares de las autoridades ucranianas.

Los bombardeos no solo destruyeron barrios residenciales, sino que también impactaron escuelas, oficinas y otros edificios civiles, profundizando la tragedia humanitaria en la capital. Además de Kiev, las ciudades de Zhytomyr, Odesa y Mykolaiv también fueron atacadas en una ofensiva simultánea, lo que desató alarmas aéreas en casi todo el territorio ucraniano.

¿Cómo se vivió la ofensiva rusa dentro de Ucrania?

Kiev fue escenario de un ataque masivo por parte de Rusia, que comenzó con el sonido de las sirenas a las 21:30 (hora local), poco antes de que la primera oleada de misiles y drones alcanzara la ciudad. Según The Kyiv Independent, las defensas antiaéreas de la capital respondieron rápidamente al ataque, aunque después de la medianoche se produjo una segunda ofensiva.

Tymur Tkachenko, jefe militar de Kiev, calificó el ataque como "un acto de terrorismo" por parte de la Federación Rusa, destacando la brutalidad de la ofensiva que no solo impactó a la población civil, sino que también destruyó infraestructuras clave.

Fuera de Kiev, la empresa estatal de ferrocarriles Ukrzaliznytsia reportó un "ataque enemigo masivo" que provocó cortes de electricidad en la región de Vinnytsia, lo que afectó varios servicios ferroviarios, complicando aún más la ya devastada infraestructura del país. Este ataque formaría parte de una estrategia rusa de intensificar los asaltos contra las zonas civiles ucranianas y sus infraestructuras esenciales.

