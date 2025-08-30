HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

La trágica historia de la alpinista rusa que resistió 15 días atrapada en una cordillera de Asia hasta que su rescate fue cancelado

Un rescatista murió en el intento por salvar a Natalia Nagovitsyna, atrapada a 7.000 metros en la implacable cordillera del Tian Shan, en Asia Central.

Natalia Nagovitsyna quedó varada tras fracturarse la pierna en el descenso. Foto: Redes sociales de Natalia Nagovitsina
Natalia Nagovitsyna quedó varada tras fracturarse la pierna en el descenso. Foto: Redes sociales de Natalia Nagovitsina

La alpinista rusa Natalia Nagovitsyna, de 48 años, sufrió un accidente el 12 de agosto mientras descendía del pico Victoria, en la cordillera del Tian Shan, en Asia Central. Al fracturarse una pierna, quedó atrapada a más de 7.000 metros de altitud, con temperaturas cercanas a los 30 grados bajo cero, pocas provisiones y casi sin gas para derretir nieve y mantenerse hidratada.

Durante quince días, distintos equipos de rescate intentaron llegar hasta ella con drones, helicópteros y alpinistas, pero el mal tiempo, la complejidad técnica del terreno y la falta de equipos adecuados para altitudes extremas impidieron cualquier acercamiento. Finalmente, las autoridades de Kirguistán suspendieron la operación y dejaron a Natalia aislada en la montaña.

Un último ascenso marcado por el duelo, la promesa y la fe de un hijo

La tragedia personal marcó profundamente la vida de Natalia. Su esposo, Sergey, también montañista, falleció en 2021 cerca de los 7.000 metros del Khan Tengri, tras sufrir un infarto cerebral. Incapaz de descender por su cuenta, murió mientras Natalia permanecía a su lado, ignorando las súplicas de otros alpinistas para que bajara. Un año después, ella volvió a esa misma montaña para rendirle homenaje. Allí dejó una placa conmemorativa y una botella de kvas, cumpliendo así el último deseo de su esposo y avanzando en su sueño de convertirse en “Leopardo de las Nieves”.

El caso de Natalia se entrelazó con la angustia de su hijo, de 27 años, quien durante los días de incertidumbre compartió mensajes en redes sociales solicitando ayuda internacional. “Mi madre está viva”, escribió, aferrado a un video en el que Natalia aparecía saludando desde su carpa. Su convicción se convirtió en símbolo de la lucha de su madre por sobrevivir en condiciones extremas y del desespero de una familia que no podía alcanzarla.

¿Por qué las autoridades de Kirguistán suspendieron los intentos de rescate de Natalia Nagovitsyna?

Los rescatistas enfrentaron condiciones extremas: rutas expuestas, aludes, grietas y aristas inestables que hacían muy arriesgado el ascenso. Los helicópteros disponibles eran antiguos, pesados y no contaban con capacidad para operar a tanta altitud. Incluso un helicóptero enviado por el ejército ruso se estrelló durante un intento anterior, aunque sin víctimas, lo que evidenció el alto riesgo de las operaciones.

Algunos alpinistas voluntarios lograron llegar hasta la carpa de Natalia para dejarle provisiones, un saco de dormir y un cartucho de gas, pero no consiguieron evacuarla. Una tormenta posterior causó la muerte de uno de los rescatistas y obligó al otro a descender de inmediato. Ante la imposibilidad de garantizar la seguridad del equipo, las autoridades decidieron suspender cualquier intento hasta la primavera, cuando el clima y la nieve permitan retomar las labores.

