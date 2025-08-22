HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Esta es la única isla del mundo compartida por tres países: tiene 140 millones de años y es la tercera más grande del planeta

Esta singular división geopolítica ha dado lugar a una rica diversidad cultural y lingüística, producto de acuerdos coloniales históricos que definieron sus territorios.

La mayor parte de la isla corresponde a Indonesia, que controla alrededor del 73 % del territorio. Foto: Difusión
La mayor parte de la isla corresponde a Indonesia, que controla alrededor del 73 % del territorio. Foto: Difusión

Borneo, ubicada en el sudeste asiático, es la tercera isla más grande del mundo, con una superficie de aproximadamente 743.000 km². Lo que la hace única es que está dividida entre tres países: Indonesia, Malasia y Brunei. Esta división geopolítica le otorga un carácter singular, con tres territorios soberanos que comparten una misma isla, cada uno con sus propios intereses y sistemas políticos.

Los tres países tiene una parte definida de la isla, lo que ha llevado a una coexistencia de tradiciones, culturas y lenguas diversas. Esta división territorial ha sido el resultado de acuerdos coloniales y, más tarde, de la independencia de cada nación. La isla es conocida por su impresionante biodiversidad, con selvas tropicales milenarias que albergan especies únicas, como el orangután de Borneo.

PUEDES VER: Esta es la única megaconstrucción humana visible desde el espacio con más de 30 mil hectáreas: supera a la Gran Muralla China

Borneo, la isla dividida en tres países

El principal país con mayor extensión de territorio es Indonesia, controlado por el 73% bajo el nombre de Kalimantan. Por su parte, Malasia ocupa cerca del 26% de la isla, dividido en los estados de Sabah y Sarawark. Por último, el pequeño país de Brunei tiene el 1% del archipiélago, ubicado en la costa norte.

Esta división territorial tiene sus raíces en siglos de historia y acuerdos coloniales entre potencias europeas, que repartieron la isla entre los países involucrados. A lo largo del tiempo, la coexistencia de estas naciones en Borneo ha dado lugar a una rica diversidad cultural, política y lingüística, convirtiendo a la isla en un ejemplo único de división geopolítica en el mundo.

¿Por qué está compartida por tres países?

Su origen es de acuerdo al Tratado Anglo-Neerlandés de 1824, el cual definió las esferas de influencia en la isla. En este tratado, los británicos tomaron el control de la región norte de Borneo, mientras que los neerlandeses se quedaron con el sur. Este acuerdo fue clave para establecer las fronteras de la isla, que perduraron a lo largo del tiempo, incluso después de la independencia de los países involucrados.

Tras las independencias, Malasia heredó los territorios bajo control británico, mientras que Indonesia asumió los territorios neerlandeses. Brunei, por su parte, decidió mantenerse como un sultanato independiente, ocupando una pequeña parte en la costa norte. A pesar de los cambios políticos, las divisiones establecidas en el siglo XIX se mantuvieron, configurando la situación geopolítica de Borneo tal como la conocemos hoy.

Isla Borneo sorprende por su diversidad de flora y fauna

No solo su división territorial impresiona, sino su extraordinaria biodiversidad. Es el único lugar en el mundo donde animales como elefantes, osos y tigres habitan en un mismo ecosistema de selva tropical, entre sus principales están los siguientes.

  • Al rededor de 15.000 especies de plantas
  • 420 aves residentes
  • 394 variedad de peces
  • 222 especies de mamíferos
  • 100 especies de anfibios
