El presidente de Brasil, Lula da Silva, afirmó que su país no tomará decisiones apresuradas respecto a las medidas contra los aranceles del 50% impuestos por Estados Unidos sobre gran parte de las importaciones brasileñas. Además, indicó que su gobierno sigue dispuesto a mantener abiertas las vías de negociación.

“Es un proceso un poco demorado, no tengo prisa para aplicar la reciprocidad”, comentó Lula en una entrevista a la radio local Itatiaia. El presidente subrayó que su objetivo es alcanzar un acuerdo con Washington en condiciones de igualdad. “De momento, Brasil está abierto a la negociación con Estados Unidos. Lo que ocurre es que Brasil no necesita bajar la cabeza ante ellos”, añadió.

Gobierno de Lula aplica la Ley de Reciprocidad frente a aranceles de Trump

Como respuesta a los aranceles del 50% impuestos por Washington, el gobierno de Lula da Silva dio luz verde el último jueves para iniciar consultas con el fin de evaluar la posibilidad de aplicar la Ley de Reciprocidad. Según esa directriz, la Cámara de Comercio Exterior (Camex) tendrá 30 días para determinar si es adecuado tomar represalias económicas.

Si el dictamen es positivo, Camex formará un grupo de trabajo para definir las contramedidas, que podrían incluir nuevos aranceles a productos estadounidenses y mecanismos para proteger la propiedad intelectual. El presidente Lula da Silva mencionó que su gobierno estudiará qué productos de Estados Unidos podrían ser afectados por estas medidas.

Asimismo, Tatiana Prazeres, secretaria de Comercio Exterior de Brasil, resaltó que el propósito de la Ley de Reciprocidad es “apoyar el esfuerzo negociador de Brasil, al tiempo que nos coloca en la mesa en condiciones de negociación diferentes”. También subrayó que cualquier acción tomada requerirá tiempo y nuevas consultas con Estados Unidos.

Brasil presentó consultas ante la OMC en el marco de conflicto arancelario

Mientras avanza el proceso interno, Brasil presentó consultas ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) y contrató un despacho de abogados en Estados Unidos para proteger sus intereses en este conflicto arancelario.

Lula destacó que, en la actualidad, el 73% de las importaciones de Estados Unidos llegan a Brasil sin aranceles, lo que incluye ocho de los diez productos más importados. Esto deja espacio para ajustar medidas si la situación comercial se intensifica.

Por otra parte, el gobierno brasileño envió una carta en mayo a la administración estadounidense proponiendo negociaciones, pero aún no ha recibido respuesta. Funcionarios brasileños han manifestado en varias ocasiones su frustración por la falta de disposición de Estados Unidos para iniciar un diálogo.

La vez que Lula arremetió contra Donald Trump por la amenaza arancelaria

En su mensaje a la nación del 17 de julio, el presidente Lula da Silva, criticó duramente la postura del gobierno de Estados Unidos y calificó de "chantaje inaceptable" la carta que recibió de Donald Trump, en la que anunciaba un arancel del 50% sobre los productos brasileños. El mandatario mostró su enojo por lo que consideró un ataque diplomático y político sin fundamento alguno.

Lula subrayó que su gobierno había tenido más de diez reuniones formales con funcionarios estadounidenses y que había enviado comunicaciones el 16 de mayo, pero no obtuvo respuesta. En lugar de una contestación diplomática, Brasil recibió una carta que, según Lula, contenía amenazas contra las instituciones del país y afirmaciones erróneas sobre el comercio entre ambas naciones.