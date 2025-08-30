HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
MTC anuncia su propio tren Lima-Chosica
MTC anuncia su propio tren Lima-Chosica     MTC anuncia su propio tren Lima-Chosica     MTC anuncia su propio tren Lima-Chosica     
¿Está Trump muerto? La verdad detrás de los rumores
¿Está Trump muerto? La verdad detrás de los rumores     ¿Está Trump muerto? La verdad detrás de los rumores     ¿Está Trump muerto? La verdad detrás de los rumores     
Mundo

Lula evita tomar medidas apresuradas contra aranceles impuestos por Trump y abre la puerta al diálogo con EE.UU.

El presidente de Brasil, Lula da Silva, aseguró que su gobierno no actuará apresuradamente ante los aranceles del 50% impuestos por Estados Unidos.

Lula no tomará medidas apresuradas contra aranceles impuestos por Donald Trump.
Lula no tomará medidas apresuradas contra aranceles impuestos por Donald Trump. | Los Angeles Times

El presidente de Brasil, Lula da Silva, afirmó que su país no tomará decisiones apresuradas respecto a las medidas contra los aranceles del 50% impuestos por Estados Unidos sobre gran parte de las importaciones brasileñas. Además, indicó que su gobierno sigue dispuesto a mantener abiertas las vías de negociación.

“Es un proceso un poco demorado, no tengo prisa para aplicar la reciprocidad”, comentó Lula en una entrevista a la radio local Itatiaia. El presidente subrayó que su objetivo es alcanzar un acuerdo con Washington en condiciones de igualdad. “De momento, Brasil está abierto a la negociación con Estados Unidos. Lo que ocurre es que Brasil no necesita bajar la cabeza ante ellos”, añadió.

PUEDES VER: Lula da Silva y Daniel Noboa impulsan el comercio bilateral en medio de tenciones con Estados Unidos

lr.pe

Gobierno de Lula aplica la Ley de Reciprocidad frente a aranceles de Trump

Como respuesta a los aranceles del 50% impuestos por Washington, el gobierno de Lula da Silva dio luz verde el último jueves para iniciar consultas con el fin de evaluar la posibilidad de aplicar la Ley de Reciprocidad. Según esa directriz, la Cámara de Comercio Exterior (Camex) tendrá 30 días para determinar si es adecuado tomar represalias económicas.

Si el dictamen es positivo, Camex formará un grupo de trabajo para definir las contramedidas, que podrían incluir nuevos aranceles a productos estadounidenses y mecanismos para proteger la propiedad intelectual. El presidente Lula da Silva mencionó que su gobierno estudiará qué productos de Estados Unidos podrían ser afectados por estas medidas.

Asimismo, Tatiana Prazeres, secretaria de Comercio Exterior de Brasil, resaltó que el propósito de la Ley de Reciprocidad es “apoyar el esfuerzo negociador de Brasil, al tiempo que nos coloca en la mesa en condiciones de negociación diferentes”. También subrayó que cualquier acción tomada requerirá tiempo y nuevas consultas con Estados Unidos.

PUEDES VER: Lula anuncia ayuda a empresas brasileñas afectadas por el arancel del 50% impuesto por Donald Trump

lr.pe

Brasil presentó consultas ante la OMC en el marco de conflicto arancelario

Mientras avanza el proceso interno, Brasil presentó consultas ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) y contrató un despacho de abogados en Estados Unidos para proteger sus intereses en este conflicto arancelario.

Lula destacó que, en la actualidad, el 73% de las importaciones de Estados Unidos llegan a Brasil sin aranceles, lo que incluye ocho de los diez productos más importados. Esto deja espacio para ajustar medidas si la situación comercial se intensifica.

Por otra parte, el gobierno brasileño envió una carta en mayo a la administración estadounidense proponiendo negociaciones, pero aún no ha recibido respuesta. Funcionarios brasileños han manifestado en varias ocasiones su frustración por la falta de disposición de Estados Unidos para iniciar un diálogo.

PUEDES VER: Lula confirma que se presentará a las elecciones presidenciales 2026 en Brasil: buscará cuarto mandato a los 80 años

lr.pe

La vez que Lula arremetió contra Donald Trump por la amenaza arancelaria 

En su mensaje a la nación del 17 de julio, el presidente Lula da Silva, criticó duramente la postura del gobierno de Estados Unidos y calificó de "chantaje inaceptable" la carta que recibió de Donald Trump, en la que anunciaba un arancel del 50% sobre los productos brasileños. El mandatario mostró su enojo por lo que consideró un ataque diplomático y político sin fundamento alguno.

Lula subrayó que su gobierno había tenido más de diez reuniones formales con funcionarios estadounidenses y que había enviado comunicaciones el 16 de mayo, pero no obtuvo respuesta. En lugar de una contestación diplomática, Brasil recibió una carta que, según Lula, contenía amenazas contra las instituciones del país y afirmaciones erróneas sobre el comercio entre ambas naciones.

Notas relacionadas
Brasil vs Chile: fecha, hora y canal del partido en el Maracaná por Eliminatorias 2026

Brasil vs Chile: fecha, hora y canal del partido en el Maracaná por Eliminatorias 2026

LEER MÁS
Lula pone en jaque a Bolsonaro tras señalar que revelará los nombres detrás de crimen organizado en Brasil

Lula pone en jaque a Bolsonaro tras señalar que revelará los nombres detrás de crimen organizado en Brasil

LEER MÁS
Su cuerpo estaba cubierto de tatuajes y ahora luce irreconocible tras someterse a una cirugía láser para quitárselos: conoce la historia de Leandro de Souza

Su cuerpo estaba cubierto de tatuajes y ahora luce irreconocible tras someterse a una cirugía láser para quitárselos: conoce la historia de Leandro de Souza

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Su cuerpo estaba cubierto de tatuajes y ahora luce irreconocible tras someterse a una cirugía láser para quitárselos: conoce la historia de Leandro de Souza

Su cuerpo estaba cubierto de tatuajes y ahora luce irreconocible tras someterse a una cirugía láser para quitárselos: conoce la historia de Leandro de Souza

LEER MÁS
Así sería el búnker 'secreto' de Maduro ante invasiones militares: túneles, redes satelitales rusas, seguridad cubana y más

Así sería el búnker 'secreto' de Maduro ante invasiones militares: túneles, redes satelitales rusas, seguridad cubana y más

LEER MÁS
Oposición venezolana sobre posible intervención de Estados Unidos: "El régimen es el verdadero peligro, la amenaza real"

Oposición venezolana sobre posible intervención de Estados Unidos: "El régimen es el verdadero peligro, la amenaza real"

LEER MÁS
Nicolás Maduro estuvo cerca de abandonar el poder en Venezuela, pero Diosdado Cabello le impidió, según informe

Nicolás Maduro estuvo cerca de abandonar el poder en Venezuela, pero Diosdado Cabello le impidió, según informe

LEER MÁS
Sudamérica se convertiría en la mayor potencia petrolera del mundo, no solo con Venezuela: superaría al Medio Oriente

Sudamérica se convertiría en la mayor potencia petrolera del mundo, no solo con Venezuela: superaría al Medio Oriente

LEER MÁS
Científicos revelaron que el río más grande de todo el mundo está en Sudamérica: su tamaño supera al Nilo de África

Científicos revelaron que el río más grande de todo el mundo está en Sudamérica: su tamaño supera al Nilo de África

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

'Venceremos' logra su inscripción oficial ante el JNE: Guillermo Bermejo y Vicente Alanoca conforman la alianza

Alianza de Fiorella Molinelli participará en Elecciones 2026: JNE confirmó inscripción de 'Fuerza y Libertad'

Juliana Oxenford sobre denuncia constitucional contra Delia Espinoza: "En la Junta de Fiscales Supremos se están odiando"

Mundo

Sudamérica se convertiría en la mayor potencia petrolera del mundo, no solo con Venezuela: superaría al Medio Oriente

Claudia Sheinbaum respalda a Pedro Castillo y exige a la ONU garantizar la libertad del expresidente del Perú

Petro rechaza envío de buques militares de EEUU a Venezuela: “No debemos alegrarnos con una invasión extranjera”

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Delia Espinoza sobre denuncia en su contra puesta por Patricia Benavides: "No tengo temor como otras personas"

Rosa María Palacios sobre denuncia contra Delia Espinoza: "Es por oponerse a nombrar a Patricia Benavides como fiscal"

Jaime Chincha sobre propuesta de Santiváñez para reabrir 'El Frontón': "No hay duda que es una cortina de humo"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota