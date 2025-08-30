El expresidente brasileño Jair Bolsonaro atraviesa un delicado estado de salud, según reveló su hijo Carlos Bolsonaro a través de la red social X. El exmandatario, quien enfrenta un juicio por golpismo, ha experimentado una notable pérdida de peso y se niega a alimentarse, además de lidiar con constantes crisis de hipo y vómitos, según reveló el hijo de Bolsonaro.

"El anciano está delgado, no tiene ganas de comer y sigue sufriendo incesantes episodios de hipo y vómitos. Me duele mucho ver todo esto, pero me siento obligado a compartir un poco de la realidad actual con todos los que sufren con nosotros. Les agradezco sinceramente sus oraciones ¡Manténganse fuertes! ¡Un fuerte abrazo a todos!", publicó su cuenta de X, Carlos Bolsonaro.

PUEDES VER: Buque lanzamisiles enviado por Estados Unidos en despliegue a las costas de Venezuela cruza el canal de Panamá

Bolsonaro a la espera de su sentencia en Brasil

Bolsonaro continúa bajo prisión domiciliaria en la capital del país desde hace casi un mes, con el uso de una tobillera electrónica. Estas medidas fueron impuestas como parte de una investigación que lo vincula con un presunto intento de obstrucción del proceso judicial en su contra. El exmandatario está acusado de liderar una organización criminal que habría buscado evitar que Luiz Inácio Lula da Silva asumiera la presidencia después de su victoria en las elecciones de 2022.

La Corte Suprema de Brasil emitirá un fallo sobre el caso entre el 2 y el 12 de septiembre, lo que determinará el futuro legal del expresidente. Aunque Bolsonaro mantiene su postura de inocencia, enfrenta una acusación grave que podría resultar en una condena de hasta 40 años de prisión. La resolución de este juicio será clave para el político, cuyo futuro judicial sigue en suspenso.

Antecedentes en la salud Bolsonaro

Bolsonaro ha experimentado complicaciones de salud relacionadas con afecciones digestivas que datan de 2018, cuando fue víctima de un atentado durante un acto de campaña. A lo largo de este año, presentó episodios recurrentes de hipo y vómitos, síntomas que lo llevaron a someterse a estudios médicos en agosto, los cuales confirmaron que había sufrido dos neumonías recientemente.

En abril, Bolsonaro fue operado de urgencia debido a una obstrucción intestinal, una cirugía que se añadió a la larga lista de procedimientos médicos a los que ha sido sometido desde el ataque de 2018. Tras la intervención, el exmandatario estuvo hospitalizado durante tres semanas para su recuperación.

¿Cuál es el proceso judicial que enfrenta Jair Bolsonaro?

Jair Bolsonaro enfrenta actualmente un proceso judicial por su presunta participación en un intento de golpe de Estado tras su derrota en las elecciones de 2022. El 26 de marzo de 2025, el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil aceptó por unanimidad la denuncia presentada por la Procuraduría General de la República, convirtiendo a Bolsonaro en acusado formal.

Los cargos incluyen tentativa de golpe de Estado, abolición violenta del Estado democrático de derecho, organización criminal, daño al patrimonio público y deterioro de bienes protegidos. Se alega que Bolsonaro lideró una conspiración para impedir la investidura de Luiz Inácio Lula da Silva, que incluyó planes de asesinato y la elaboración de decretos golpistas.

Actualmente, se encuentra bajo arresto domiciliario con medidas cautelares, incluyendo el uso de una tobillera electrónica, debido a sospechas de riesgo de fuga. Además, enfrenta acusaciones adicionales de obstrucción a la justicia por presuntamente intentar influir en el proceso judicial mediante la presión internacional, incluyendo gestiones ante el gobierno de Estados Unidos.