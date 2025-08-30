Las autoridades de Rusia expresaron este viernes 29 de agosto su apoyo y "solidaridad" al gobierno de Venezuela frente a las recientes "amenazas" contra su soberanía, que se dan en el contexto de la creciente tensión política entre Venezuela y Estados Unidos tras el despliegue de buques militares en la región.

"Rusia rechaza firmemente las amenazas de utilizar la fuerza contra Estados soberanos como instrumento de política exterior. Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo y el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, que tiene el derecho inalienable a determinar libremente su rumbo político, económico y social sin presiones externas, en un entorno pacífico", señaló la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova, en declaraciones a la prensa.

Rusia apoya a Venezuela ante las amenazas de Estados Unidos

Zajarova señaló que el ministro de Exteriores de Rusia, Serguei Lavrov, ya le expresó personalmente a la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, el "amplio Apoyo" del Kremlin a "los esfuerzos de los dirigentes venezolanos para salvaguardar la soberanía nacional y garantizar la estabilidad institucional". Además, destacó el "compromiso estrecho, directo y basado en la confianza con (sus) socios venezolanos".

Desde el Ministerio de Exteriores también han resaltado el verdadero interés de Rusia por el "desarrollo estable e independiente" de América Latina, convencidos de que esto fortalecerá la "asociación estratégica" entre ambos países, siempre bajo una "supervisión cuidadosa" de cómo evoluciona la situación.

Zajarova rechaza las "prácticas de injerencia externa"

Zajarova dijo que espera que los países de la región, que en 2014, por decisión de los líderes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, proclamaron al continente como una zona de paz, "sigan viviendo y prosperando sin conflictos ni intervenciones armadas. Las prácticas de injerencia externa, intervención por la fuerza y 'revoluciones de colores' deben quedar en el pasado de una vez por todas".

Este mensaje de apoyo por parte del gobierno ruso llega después de que Venezuela denunciara este jueves una "amenaza sin precedentes" por parte de Estados Unidos debido a su presencia militar en el Caribe. Venezuela envió una carta al secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, solicitándole que instara a Washington a cesar estas acciones y a respetar "la soberanía, integridad territorial e independencia" del país latinoamericano.

Petro también rechaza envío de buques militares de EEUU a Venezuela

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, volvió a expresar su rechazo a la idea de una "invasión extranjera" en Venezuela. En sus declaraciones del viernes, subrayó que los conflictos en la región deben ser resueltos por los países directamente involucrados, sin la intervención de potencias extranjeras. Este pronunciamiento llega en medio del creciente clima de tensiones políticas entre Venezuela y Estados Unidos, provocado por el despliegue de buques militares en la zona.

"Ni Colombia ni la oposición venezolana en Venezuela, ni ningún latinoamericano que se respete, debe ni solicitar ni alegrarse con una invasión extranjera en nuestro suelo", señaló Petro en un mensaje compartido en su cuenta de X. En la misma publicación, Petro reafirmó que "los problemas de los latinoamericanos y caribeños" han de ser resueltos única y exclusivamente por los latinoamericanos y caribeños".