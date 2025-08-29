El Gobierno de Venezuela aseguró que le "irá muy mal" a quienes intervengan militarmente en su territorio. | Composición LR

El Gobierno de Venezuela aseguró que le "irá muy mal" a quienes intervengan militarmente en su territorio. | Composición LR

El Gobierno de Venezuela lanzó una fuerte advertencia a Estados Unidos tras el reciente despliegue de fuerzas cerca de sus costas. Durante un acto con milicianos en el estado Carabobo, la vicepresidenta Delcy Rodríguez afirmó que "les irá muy mal" a quienes estén considerando una intervención militar contra el país.

La declaración surge como respuesta a la movilización de buques, aviones y un submarino nuclear estadounidenses en el mar Caribe, acción que Washington justifica como parte de una operación contra el narcotráfico. Caracas considera esta maniobra una amenaza directa a su soberanía nacional.

Venezuela rechaza narrativa de ser "narcoestado"

Rodríguez negó rotundamente las acusaciones de narcotráfico contra funcionarios del gobierno venezolano, calificándolas como parte de una campaña de desprestigio. Aseguró que se trata de una estrategia repetida históricamente por Estados Unidos para justificar intervenciones en países con recursos estratégicos.

Según la funcionaria, detrás de la narrativa del "narcoestado" se esconde la intención de apoderarse de los recursos naturales del país. En ese sentido, reiteró que Venezuela no es un objetivo fácil y que cualquier intento de agresión encontrará una respuesta contundente.

Consecuencias más allá de las fronteras venezolanas

En su intervención, Rodríguez advirtió que una agresión militar contra Venezuela tendría consecuencias más allá de sus fronteras. Afirmó que ese escenario desataría una ola de inestabilidad en toda América Latina, afectando la paz del continente.

También denunció el impacto del bloqueo económico impuesto por Estados Unidos en la última década. Pese a ello, afirmó que el país se ha mantenido firme y está preparado para enfrentar cualquier escenario con cohesión nacional y respaldo popular.

PUEDES VER: Macron y Merz dan ultimátum a Putin y le pedirán a Trump que imponga sanciones si no acepta reunirse con Zelenski

América Latina rechaza despliegue de fuerzas estadounidenses

El despliegue de fuerzas estadounidenses ha sido rechazado por varios países latinoamericanos y aliados estratégicos de Venezuela. Gobiernos como los de México, Colombia, Bolivia y Cuba, junto a naciones como China y Rusia, han expresado su oposición a las acciones de Washington.

Durante una cumbre virtual, los países miembros del ALBA también condenaron el operativo militar, considerándolo una provocación que atenta contra la estabilidad regional. Este respaldo fortalece la posición de Caracas en el escenario internacional.

PUEDES VER: Trump bloquea ingreso de delegación palestina a Estados Unidos antes reunión de la Asamblea de la ONU

Una guerra psicológica contra Venezuela

Rodríguez también se refirió a lo que calificó como una guerra psicológica contra Venezuela, señalando que busca debilitar la moral del pueblo y fracturar su unidad. Aseguró que esa estrategia ha fracasado repetidamente.

En lugar de dividir, dijo, estas acciones han servido para consolidar una fuerza interna sólida, consciente y decidida a defender la soberanía nacional. La Revolución Bolivariana, afirmó, sigue firme pese a los intentos de desestabilización.