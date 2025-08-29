HOYSuscripcion LR Focus

Corte de apelaciones de EEUU declara “ilegales” los aranceles de Trump para varios países del mundo

Los aranceles, clave en la estrategia comercial de Trump durante su segundo mandato, buscaban ejercer presión y renegociar acuerdos.

Los aranceles de Donald Trump han sido declarados ilegales en varios países del mundo.
Los aranceles de Donald Trump han sido declarados ilegales en varios países del mundo. | EFE

La Corte de Apelaciones de Estados Unidos resolvió este viernes 29 de agosto que la mayor parte de los aranceles impuestos por Donald Trump a múltiples productos es ilegal, al considerar que la medida no responde a una emergencia económica, sino a una decisión de carácter político.

"El estatuto otorga al presidente una autoridad significativa para tomar una serie de medidas en respuesta a una emergencia nacional declarada, pero ninguna de estas medidas incluye explícitamente la facultad de imponer aranceles, derechos o similares, ni la facultad de imponer impuestos", se lee en el dictamen.

La administración del mandatario aún tiene la posibilidad de apelar esta decisión ante el Tribunal Supremo de EEUU hasta el 14 de octubre.

Corte de Apelaciones de Estados Unidos declara ilegal

La decisión del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito Federal en Washington determinó que la medida aplicada por el Gobierno de Donald Trump a múltiples países no puede justificarse en un contexto sin emergencia económica.

El tribunal consideró que gran parte de los aranceles son ilegales si se enmarcan en una “guerra comercial” motivada por una decisión netamente política desde abril de 2025 contra China, México y Canadá. Sin embargo, esta resolución no afectará a los gravámenes aplicados a las importaciones de acero y aluminio.

¿Por qué Donald Trump impuso los aranceles recíprocos?

Trump justificó los aranceles basándose en la Ley de Poderes Económicos en Caso de Emergencia Internacional (IEEPA), que faculta al presidente a enfrentar "amenazas inusuales" y extraordinarias durante estados de emergencia nacional. Esto permitió al mandatario interpretar la mencionada legislación para imponer las medidas arancelarias.

El fallo indicó que “resulta poco probable que el Congreso, al aprobar la IEEPA, haya tenido la intención de romper con su tradición previa y conceder al presidente una autoridad sin restricciones para aplicar aranceles”. Además, el tribunal determinó que “la ley no menciona los aranceles —ni términos equivalentes— ni establece salvaguardas procesales que limiten de forma clara el poder presidencial para imponerlos”.

