HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha
EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     
Petro es criticado por poner 25.000 hombres en la frontera con Venezuela
Petro es criticado por poner 25.000 hombres en la frontera con Venezuela     Petro es criticado por poner 25.000 hombres en la frontera con Venezuela     Petro es criticado por poner 25.000 hombres en la frontera con Venezuela     
Peruanos se salvan de entrevista para visas en estos casos
Peruanos se salvan de entrevista para visas en estos casos     Peruanos se salvan de entrevista para visas en estos casos     Peruanos se salvan de entrevista para visas en estos casos     
Mundo

Nicolás Maduro asegura que Venezuela "está más fuerte que ayer" en medio de tensiones con Estados Unidos

Durante un acto de clausura sobre operaciones especiales, Nicolás Maduro aseguró que hoy Venezuela cuenta con más apoyo nacional e internacional.

Maduro aseguró que Venezuela ahora cuenta con más apoyo nacional e internacional.
Maduro aseguró que Venezuela ahora cuenta con más apoyo nacional e internacional. | Composición LR

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se pronunció sobre el contexto de presión que atraviesa el país, en el que están involucrados Estados Unidos y la problemática del narcotráfico vinculada al cartel de Los Soles. Durante la ceremonia de clausura del II Curso de Operaciones Especiales Revolucionarias (COER), el líder del régimen chavista aseguró: "Estamos más fuertes que ayer".

En un mensaje dirigido al líder militar Ramos Salazar, Nicolás Maduro pidió que transmita a todo el personal militar y al pueblo que estas circunstancias deben ser aprovechadas para fortalecerse en lo moral, en lo político y en diversos aspectos, entre ellos, la unión nacional.

PUEDES VER: Oposición venezolana sobre posible intervención de Estados Unidos: "El régimen es el verdadero peligro, la amenaza real"

lr.pe

Nicolás Maduro denuncia 20 días de asedio contra Venezuela

Nicolás Maduro aprovechó la ceremonia de clausura para asegurar que, tras 20 días de tensión, Venezuela está libre de amenazas, guerra psicológica y asedio, situaciones que —según dijo— el país había estado enfrentando.

Según palabras del propio Maduro, ahora están más preparados para defender la paz, la soberanía y la integridad territorial. Además, resaltó que hoy Venezuela cuenta con más apoyo nacional e internacional que nunca antes.

PUEDES VER: Petro es criticado por poner 25.000 hombres en la frontera con Venezuela: "Maduro ordena y él obedeció"

lr.pe

Maduro asegura que Venezuela está destinada a vencer, no a ser vencida

Tras compartir un video para resaltar la fortaleza de su país frente al asedio de Estados Unidos, Nicolás Maduro aseguró a través de Telegram que Venezuela nació para vencer y jamás para ser vencida.

“¿Qué quiere el gringo imperialista? Las riquezas de Venezuela, colonizarla, partirla en pedazos. Pero no han podido ni podrán, ni hoy ni jamás. Nacimos para vencer y jamás para ser vencidos”, aseguró el mandatario.

PUEDES VER: Estos son los buques de guerra con misiles que Estados Unidos ha enviado al Caribe, según el Financial Times

lr.pe

Nicolás Maduro estuvo a punto de abandonar la presidencia antes de las elecciones, revela informe

Un informe compartido por el diario Semana reveló que el presidente venezolano Nicolás Maduro estuvo a punto de abandonar el poder en julio de 2024, durante las negociaciones que entonces mantenía con la oposición.

La investigación, basada en un documento de inteligencia de Oriente Medio, señaló que Maduro consideró abandonar el poder; sin embargo, Diosdado Cabello lo presionó para que se mantuviera en el cargo.

Notas relacionadas
¿Quién es Karoline Leavitt, la portavoz más joven de Donald Trump, que desafía al régimen de Nicolás Maduro?

¿Quién es Karoline Leavitt, la portavoz más joven de Donald Trump, que desafía al régimen de Nicolás Maduro?

LEER MÁS
Este video no muestra desembarco de marines de Estados Unidos en costas de Venezuela

Este video no muestra desembarco de marines de Estados Unidos en costas de Venezuela

LEER MÁS
“La neutralidad ya no es opción”: María Corina Machado pide a militares romper con Maduro ante despliegue naval de EE. UU.

“La neutralidad ya no es opción”: María Corina Machado pide a militares romper con Maduro ante despliegue naval de EE. UU.

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
EEUU no descarta invadir militarmente a Venezuela para combatir el narcotráfico: "Maduro no es un presidente legítimo"

EEUU no descarta invadir militarmente a Venezuela para combatir el narcotráfico: "Maduro no es un presidente legítimo"

LEER MÁS
Así sería el búnker 'secreto' de Maduro ante ataques militares: túneles, redes satelitales rusas y chinas, seguridad cubana y más

Así sería el búnker 'secreto' de Maduro ante ataques militares: túneles, redes satelitales rusas y chinas, seguridad cubana y más

LEER MÁS
Nicolás Maduro estuvo cerca de abandonar el poder en Venezuela, pero Diosdado Cabello le impidió, según informe

Nicolás Maduro estuvo cerca de abandonar el poder en Venezuela, pero Diosdado Cabello le impidió, según informe

LEER MÁS
Petro es criticado por poner 25.000 hombres en la frontera con Venezuela: "Maduro ordena y él obedeció"

Petro es criticado por poner 25.000 hombres en la frontera con Venezuela: "Maduro ordena y él obedeció"

LEER MÁS
Capriles rechaza una invasión de Estados Unidos a Venezuela: “las personas que lo piden no viven aquí”

Capriles rechaza una invasión de Estados Unidos a Venezuela: “las personas que lo piden no viven aquí”

LEER MÁS
Primera ministra de Tailandia es destituida por faltar al código de ética nacional en llamada filtrada con exlíder de Camboya

Primera ministra de Tailandia es destituida por faltar al código de ética nacional en llamada filtrada con exlíder de Camboya

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Argentino ingresó a la UNI tras postular 4 veces, pese a que sus padres querían que estudie en la UBA de Buenos Aires: "Me ganó la pasión"

Detienen a niñera tras muerte de niña de 6 años que cayó desde el piso 16 de un condominio en Comas

Capriles rechaza una invasión de Estados Unidos a Venezuela: “las personas que lo piden no viven aquí”

Mundo

Capriles rechaza una invasión de Estados Unidos a Venezuela: “las personas que lo piden no viven aquí”

Masivas manifestaciones en Indonesia: aumento de sueldo de diputados a US$14.000 estalla la ira en las calles

Primera ministra de Tailandia es destituida por faltar al código de ética nacional en llamada filtrada con exlíder de Camboya

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Municipalidad de San Isidro adjudica contrato a empresa de sentenciado

César Sandoval anuncia su propio tren Lima-Chosica desde el MTC: "No serán con descarte de EE.UU"

Delia Espinoza sobre denuncia en su contra puesta por Patricia Benavides: "No tengo temor como otras personas"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota