El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se pronunció sobre el contexto de presión que atraviesa el país, en el que están involucrados Estados Unidos y la problemática del narcotráfico vinculada al cartel de Los Soles. Durante la ceremonia de clausura del II Curso de Operaciones Especiales Revolucionarias (COER), el líder del régimen chavista aseguró: "Estamos más fuertes que ayer".

En un mensaje dirigido al líder militar Ramos Salazar, Nicolás Maduro pidió que transmita a todo el personal militar y al pueblo que estas circunstancias deben ser aprovechadas para fortalecerse en lo moral, en lo político y en diversos aspectos, entre ellos, la unión nacional.

Nicolás Maduro denuncia 20 días de asedio contra Venezuela

Nicolás Maduro aprovechó la ceremonia de clausura para asegurar que, tras 20 días de tensión, Venezuela está libre de amenazas, guerra psicológica y asedio, situaciones que —según dijo— el país había estado enfrentando.

Según palabras del propio Maduro, ahora están más preparados para defender la paz, la soberanía y la integridad territorial. Además, resaltó que hoy Venezuela cuenta con más apoyo nacional e internacional que nunca antes.

Maduro asegura que Venezuela está destinada a vencer, no a ser vencida

Tras compartir un video para resaltar la fortaleza de su país frente al asedio de Estados Unidos, Nicolás Maduro aseguró a través de Telegram que Venezuela nació para vencer y jamás para ser vencida.

“¿Qué quiere el gringo imperialista? Las riquezas de Venezuela, colonizarla, partirla en pedazos. Pero no han podido ni podrán, ni hoy ni jamás. Nacimos para vencer y jamás para ser vencidos”, aseguró el mandatario.

Nicolás Maduro estuvo a punto de abandonar la presidencia antes de las elecciones, revela informe

Un informe compartido por el diario Semana reveló que el presidente venezolano Nicolás Maduro estuvo a punto de abandonar el poder en julio de 2024, durante las negociaciones que entonces mantenía con la oposición.

La investigación, basada en un documento de inteligencia de Oriente Medio, señaló que Maduro consideró abandonar el poder; sin embargo, Diosdado Cabello lo presionó para que se mantuviera en el cargo.