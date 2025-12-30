HOYSuscripcion LR Focus

Nuevo sismo de magnitud 4,4 se registró en Ucayali
Perú respalda a Ucrania en medio de creciente tensión con Rusia y aboga por una paz duradera

El canciller De Zela destacó la urgencia de alcanzar una "paz justa y duradera" en Ucrania. Además, instó al diálogo conforme a la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional.

Perú pide que los diálogos de paz en Ucrania respeten la Carta de la ONU
Perú pide que los diálogos de paz en Ucrania respeten la Carta de la ONU | Composición LR

El 30 de diciembre de 2025, el canciller peruano Hugo de Zela reafirmó el apoyo de Perú a Ucrania en medio del conflicto con Rusia. Durante una conversación telefónica con su homóloga ucraniana, Andrii Sybiha, De Zela subrayó la importancia de la relación bilateral entre ambos países, así como el firme respaldo del país al pueblo ucraniano en la coyuntura actual.

En su intervención, el diplomático destacó la urgencia de alcanzar una "paz justa y duradera" en Ucrania, mencionando que los diálogos deben llevarse a cabo conforme a los principios de la Carta de las Naciones Unidas y el respeto al derecho internacional. Este llamado se produce en un momento crítico del conflicto, cuando las tensiones entre Rusia y su vecino han aumentado considerablemente, especialmente tras las recientes acusaciones de Moscú por un ataque a la residencia del presidente Vladímir Putin.

El canciller De Zela destaca en alcanzar una "paz justa y duradera" en Ucrania. Imagen: Cancillería de Perú

El canciller De Zela destaca en alcanzar una "paz justa y duradera" en Ucrania. Imagen: Cancillería de Perú

PUEDES VER: Rusia endurecerá el diálogo de paz tras el supuesto ataque de Ucrania a una vivienda de Putin, pero no presenta pruebas

Perú hace llamado a la paz

En su conversación, el canciller peruano hizo un llamado para que los esfuerzos de paz se basen en el respeto a la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, principios que guían la diplomacia mundial y las relaciones internacionales. Perú ha insistido en la importancia de buscar soluciones a través del diálogo y la diplomacia, para evitar una escalada del conflicto.

El apoyo de Perú a Ucrania también refleja una postura coherente con su política exterior de promoción de la paz y el respeto a la soberanía de los países. La llamada entre De Zela y Sybiha refuerza la solidaridad de Perú con Ucrania en momentos de gran adversidad, en los cuales la comunidad internacional continúa buscando alternativas para una resolución pacífica del conflicto.

PUEDES VER: Ucrania intentó atacar con más de 90 drones la residencia de Vladímir Putin cerca de Moscú, afirma canciller ruso

Reacciones internacionales

La conversación entre ambos cancilleres se da en un contexto de tensiones crecientes, luego de que la Rusia acusara a la república del Mar Negro de un ataque con drones a la residencia del mandatario ruso en la región de Nóvgorod. Este ataque, que se produjo en la noche del 28 al 29 de diciembre, ha incrementado las tensiones entre Rusia y Ucrania, con el primero advirtiendo que revisará sus acuerdos previos con Estados Unidos en relación con el conflicto.

Mientras tanto, el presidente ruso, Vladímir Putin, expresó su indignación por el ataque y manifestó que revisaría su postura respecto a los acuerdos alcanzados con la administración estadounidense. Este desarrollo subraya la gravedad de la situación y la necesidad de continuar los esfuerzos diplomáticos para evitar una mayor escalada en la guerra entre ambos países, lo que resalta la importancia de las intervenciones internacionales para lograr una paz sostenible en la región.

