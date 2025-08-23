HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Boluarte nombra a Santiváñez como ministro de Justicia
Boluarte nombra a Santiváñez como ministro de Justicia     Boluarte nombra a Santiváñez como ministro de Justicia     Boluarte nombra a Santiváñez como ministro de Justicia     
Niegan libertad a hermanos Menéndez
Niegan libertad a hermanos Menéndez     Niegan libertad a hermanos Menéndez     Niegan libertad a hermanos Menéndez     
Mundo

El único país de América Latina que tiene transporte público completamente gratuito: no es Chile ni Colombia

Este país de América Latina aplica el sistema de transporte público gratis en más de 100 ciudades. La iniciativa busca reducir brechas sociales y promover la movilidad ecológica.

Brasil tiene un sistema de transporte público gratis que funciona en más de 100 ciudades.
Brasil tiene un sistema de transporte público gratis que funciona en más de 100 ciudades. | Carbono News

Desde 2023, Brasil pasó a ser un referente en América Latina al implementar un sistema de transporte público gratuito en más de 100 ciudades. Esta iniciativa, llamada "Tarifa Cero", sigue el modelo de varias ciudades de países europeos como Francia, Luxemburgo y Polonia, donde no es necesario pagar para movilizarse de un lugar a otro.

La principal meta de este sistema es reducir las brechas sociales, fomentar una movilidad más ecológica y accesible, así como garantizar que todos los ciudadanos puedan llegar a los servicios urbanos. Este cambio ha tenido un impacto positivo en muchas personas, especialmente aquellas en situaciones de vulnerabilidad, para quienes el precio del transporte era una carga importante en su economía diaria.

PUEDES VER: Estos son los cinco países de América Latina más peligrosos para ser defensor ambiental: Colombia lidera la lista

lr.pe

¿Cómo funciona el programa "Tarifa Zero", que permite el transporte gratuito en Brasil?

El programa de transporte gratuito "Tarifa Cero" funciona tanto en grandes como en pequeñas ciudades de Brasil, donde los municipios cubren el costo del servicio. Aunque no todas las unidades ofrecen dicho beneficio, muchas localidades ya tienen varios autobuses sin costo para los usuarios, priorizando rutas urbanas con alta demanda o en comunidades de bajos ingresos.

Según un reporte de la Asociación Nacional de Transporte Público (NTU), en las 18 ciudades principales con el programa "Tarifa Cero", circulan menos de 550 autobuses gratuitos. En otras ciudades, este número es mucho menor, con solo una docena de unidades en funcionamiento. A pesar de ello, el programa ha tenido un impacto positivo y ampliamente reconocido por la población.

Por otro lado, Caucaia, una ciudad con 355.000 habitantes y una flota de 70 autobuses, es la más grande en Brasil que forma parte de "la iniciativa. Además, un estudio de la NTU revela que todas las 31 ciudades que han implementado esta medida tienen al menos 50.000 residentes.

PUEDES VER: Este es el país de América Latina que cuenta con dos minas de oro y plata que cambiarían la dinámica de su economía

lr.pe

La lista de países en el mundo que cuentan con transporte público gratis

El sitio Free Public Transport recopila información sobre los países que han implementado al menos un servicio de transporte público gratuito, distribuidos en Europa, Asia, América y Oceanía. Es decir, la medida se ha concretado en cuatro continentes.

EUROPABélgica, Escocia, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Gales, Grecia, Inglaterra, Italia, Islas Faroe, Lituania, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rusia, Suecia, Suiza, Ucrania.
ASIA Y OCEANÍAAustralia, China, Malasia, Tailandia, Taiwan, Turquía.
AMÉRICABrasil, Canadá, Estados Unidos.

Cabe mencionar que Luxemburgo fue el primero en dar el primer paso para el transporte público gratis. Este país marcó un precedente en la historia. Con una población de algo más de 600.000 personas y una superficie de 2.586 kilómetros cuadrados, el 'Gran Ducado' ha establecido esta iniciativa con el objetivo de cuidar el medio ambiente y reducir la congestión vehicular.

PUEDES VER: Estos son los tres países de América Latina que lideran el crecimiento de la inversión extranjera

lr.pe

¿Quién tiene el mejor sistema de transporte de América Latina?

En América Latina, consultoras internacionales como Arthur D. Little y la Unión Internacional de Transporte Público (UITP) han considerado al sistema de transporte de Chile como el mejor de la región. Este reconocimiento se debe a aspectos como la integración de diferentes tipos de transporte, la planificación de la red, la puntualidad y la facilidad de acceso a la información para los usuarios.

Chile ha realizado una gran inversión en su infraestructura de transporte público, con un enfoque particular en la conexión entre diversos medios de transporte como el metro, los autobuses y los trenes suburbanos. En la capital, Santiago, el Metro se destaca como uno de los más avanzados y eficientes de la región, complementado por el sistema de autobuses Red, que ha mejorado tanto la cobertura como la calidad del servicio.

Notas relacionadas
Bolsonaro niega intento de fuga a Argentina tras presunto pedido de asilo y exige revocar su arresto domiciliario

Bolsonaro niega intento de fuga a Argentina tras presunto pedido de asilo y exige revocar su arresto domiciliario

LEER MÁS
Reserva indígena Yaraví Mirim en riesgo por avance de la deforestación y el narcotráfico en zona fronteriza del Perú y Brasil

Reserva indígena Yaraví Mirim en riesgo por avance de la deforestación y el narcotráfico en zona fronteriza del Perú y Brasil

LEER MÁS
Unos arqueólogos descubrieron 7 esferas misteriosas enterradas bajo una antigua isla artificial creada en el Amazonas

Unos arqueólogos descubrieron 7 esferas misteriosas enterradas bajo una antigua isla artificial creada en el Amazonas

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Coronel de Nicolás Maduro utiliza una maqueta de cartón para explicar cómo se defenderá Venezuela de EE.UU.

Coronel de Nicolás Maduro utiliza una maqueta de cartón para explicar cómo se defenderá Venezuela de EE.UU.

LEER MÁS
Dólar BCV y paralelo en Venezuela: consulta el valor actual para hoy, sábado 23 de agosto de 2025

Dólar BCV y paralelo en Venezuela: consulta el valor actual para hoy, sábado 23 de agosto de 2025

LEER MÁS
Maduro es más peligroso que Pablo Escobar y el "Chapo" Guzmán, según el exalcalde de Caracas: "Es una amenaza global"

Maduro es más peligroso que Pablo Escobar y el "Chapo" Guzmán, según el exalcalde de Caracas: "Es una amenaza global"

LEER MÁS
Dólar paralelo en Venezuela hoy, 23 de agosto de 2025: consulta la tasa actualizada de Monitor Dólar

Dólar paralelo en Venezuela hoy, 23 de agosto de 2025: consulta la tasa actualizada de Monitor Dólar

LEER MÁS
Terremoto en Chile de magnitud 7.6 se registró este jueves al noroeste de la Base Aérea Antártica

Terremoto en Chile de magnitud 7.6 se registró este jueves al noroeste de la Base Aérea Antártica

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarían la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

El mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara su separación: "No fuiste tú, fui yo quien te dejó"

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Mundo

Puente ferroviario colapsa en China: video muestra el momento del derrumbe que dejó 12 muertos

El hombre que sobrevivió seis días en una montaña, con una pierna rota y sin comida ni agua en Noruega

Maduro es más peligroso que Pablo Escobar y el "Chapo" Guzmán, según el exalcalde de Caracas: "Es una amenaza global"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Crisis en el APRA: más de 11 mil militantes fueron desafiliados tras problemas administrativos internos

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota