Brasil tiene un sistema de transporte público gratis que funciona en más de 100 ciudades. | Carbono News

Brasil tiene un sistema de transporte público gratis que funciona en más de 100 ciudades. | Carbono News

Desde 2023, Brasil pasó a ser un referente en América Latina al implementar un sistema de transporte público gratuito en más de 100 ciudades. Esta iniciativa, llamada "Tarifa Cero", sigue el modelo de varias ciudades de países europeos como Francia, Luxemburgo y Polonia, donde no es necesario pagar para movilizarse de un lugar a otro.

La principal meta de este sistema es reducir las brechas sociales, fomentar una movilidad más ecológica y accesible, así como garantizar que todos los ciudadanos puedan llegar a los servicios urbanos. Este cambio ha tenido un impacto positivo en muchas personas, especialmente aquellas en situaciones de vulnerabilidad, para quienes el precio del transporte era una carga importante en su economía diaria.

¿Cómo funciona el programa "Tarifa Zero", que permite el transporte gratuito en Brasil?

El programa de transporte gratuito "Tarifa Cero" funciona tanto en grandes como en pequeñas ciudades de Brasil, donde los municipios cubren el costo del servicio. Aunque no todas las unidades ofrecen dicho beneficio, muchas localidades ya tienen varios autobuses sin costo para los usuarios, priorizando rutas urbanas con alta demanda o en comunidades de bajos ingresos.

Según un reporte de la Asociación Nacional de Transporte Público (NTU), en las 18 ciudades principales con el programa "Tarifa Cero", circulan menos de 550 autobuses gratuitos. En otras ciudades, este número es mucho menor, con solo una docena de unidades en funcionamiento. A pesar de ello, el programa ha tenido un impacto positivo y ampliamente reconocido por la población.

Por otro lado, Caucaia, una ciudad con 355.000 habitantes y una flota de 70 autobuses, es la más grande en Brasil que forma parte de "la iniciativa. Además, un estudio de la NTU revela que todas las 31 ciudades que han implementado esta medida tienen al menos 50.000 residentes.

PUEDES VER: Este es el país de América Latina que cuenta con dos minas de oro y plata que cambiarían la dinámica de su economía

La lista de países en el mundo que cuentan con transporte público gratis

El sitio Free Public Transport recopila información sobre los países que han implementado al menos un servicio de transporte público gratuito, distribuidos en Europa, Asia, América y Oceanía. Es decir, la medida se ha concretado en cuatro continentes.

EUROPA Bélgica, Escocia, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Gales, Grecia, Inglaterra, Italia, Islas Faroe, Lituania, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rusia, Suecia, Suiza, Ucrania. ASIA Y OCEANÍA Australia, China, Malasia, Tailandia, Taiwan, Turquía. AMÉRICA Brasil, Canadá, Estados Unidos.

Cabe mencionar que Luxemburgo fue el primero en dar el primer paso para el transporte público gratis. Este país marcó un precedente en la historia. Con una población de algo más de 600.000 personas y una superficie de 2.586 kilómetros cuadrados, el 'Gran Ducado' ha establecido esta iniciativa con el objetivo de cuidar el medio ambiente y reducir la congestión vehicular.

PUEDES VER: Estos son los tres países de América Latina que lideran el crecimiento de la inversión extranjera

¿Quién tiene el mejor sistema de transporte de América Latina?

En América Latina, consultoras internacionales como Arthur D. Little y la Unión Internacional de Transporte Público (UITP) han considerado al sistema de transporte de Chile como el mejor de la región. Este reconocimiento se debe a aspectos como la integración de diferentes tipos de transporte, la planificación de la red, la puntualidad y la facilidad de acceso a la información para los usuarios.

Chile ha realizado una gran inversión en su infraestructura de transporte público, con un enfoque particular en la conexión entre diversos medios de transporte como el metro, los autobuses y los trenes suburbanos. En la capital, Santiago, el Metro se destaca como uno de los más avanzados y eficientes de la región, complementado por el sistema de autobuses Red, que ha mejorado tanto la cobertura como la calidad del servicio.