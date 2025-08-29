Video de una caminata de Maduro con militares venezolanos no se asocia con el despliegue militar de EEUU en 2025

Usuarios difundieron en redes sociales un video de 29 segundos en el que Nicolás Maduro lidera una movilización junto con efectivos de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB), días después de que la administración de Donald Trump lo acusara de encabezar el Cártel de los Soles y autorizara el despliegue de buques y aviones hacia el sur del mar Caribe para la ejecución de operaciones antidrogas.

En las escenas, el dictador venezolano aparece en primera fila, comandando un pelotón militar compuesto por más de un centenar de miembros, quienes están repartidos en varios cordones. Todos ellos se desplazan en medio de un terreno descampado, aunque no se escucha el sonido ambiente del lugar.

"EEUU desplegó destructores, marinos y hasta un submarino en el Caribe. Maduro responde con este ejército de papel", se lee en el epígrafe de las publicaciones virales en Facebook y X, que acumulan hasta la fecha más de 39.200 reacciones, 7.700 reposteos y 3.000.000 de visualizaciones.

Desinformación sobre Nicolás Maduro. Foto: captura de X / Facebook

Video de una caminata de Maduro con militares venezolanos fue grabado en enero de 2019

Seleccionamos un fotograma concreto del metraje y lo sometimos a una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens. En la lista de resultados, obtuvimos como resultado más antiguo una publicación hecha el 29 de enero de 2019 por el dirigente chavista en Facebook. Al respecto, escribió una crítica a Estados Unidos en el marco de un ejercicio militar cuya ubicación no especifica. A diferencia de la versión viral, en el presente caso sí se oye el sonido ambiente del escenario.

Versión original del video viral. Foto: captura de Facebook

Ese mismo día, el líder del PSUV publicó otro video relacionado con este hecho. De una duración más extensa (1 hora y 5 minutos), expone un módulo de maniobras de la Aviación Militar Bolivariana y la 42° Brigada de Infantería Paracaidista que se llevó a cabo en la Base Aérea El Libertador, situada en la ciudad de Palo Negro, estado Aragua, al norte de la nación llanera. Se puede distinguir parte del clip viral que entre los minutos 27:46 y 27:55, con Maduro agarrado de los brazos con los agentes.

Otro video de la participación de Maduro en el evento militar desarrollado en 2019. Foto: captura de Facebook

Este suceso aparece plasmado en un comunicado del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEOFANB). Entre los principales protagonistas, además de Maduro, estuvieron el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y el comandante general de este órgano militar, Remigio Ceballos Ichaso, además de otros elementos del Estado Mayor Superior. En dicho acto participaron más de 2.000 hombres y mujeres de la institución castrense, "quienes ratificaron la lealtad suprema al Comandante en Jefe, Maduro Moros, y al ideario patrio".

Medios venezolanos como Aporrea, Noticias Ahora y El Tiempo reportaron este acto del ejército en el que formó parte Maduro el 29 de enero de 2019. Diecinueve días antes, el político chavista tomó posesión de su segundo mandato presidencial (2019-2025), después de ganar el año anterior unos comicios presidenciales calificados como fraudulentos por la oposición y la comunidad internacional.

Conclusión

El video viral no es actual. Fue registrado originalmente a inicios de 2019, pocos días después de dar comienzo a su periodo presidencial. Por lo tanto, calificamos las publicaciones como engañosas.

