Mundo

Capriles rechaza una invasión de Estados Unidos a Venezuela: “las personas que lo piden no viven aquí”

Henrique Capriles reiteró su rechazo a una intervención militar extranjera y defendió la negociación como vía política. Cuestionó a sectores opositores por promover la abstención y por carecer de una estrategia realista.

Henrique Capriles fue gobernador del estado Miranda durante dos períodos consecutivos, entre 2008 y 2017. Foto: AFP
Henrique Capriles fue gobernador del estado Miranda durante dos períodos consecutivos, entre 2008 y 2017. Foto: AFP

En medio de un clima político polarizado, el dirigente opositor Henrique Capriles reafirmó su postura contraria a cualquier tipo de invasión extranjera en Venezuela, haciendo énfasis en que esta idea proviene de actores que no residen en el país ni comprenden sus consecuencias. En entrevista con la BBC, el exgobernador de Miranda subrayó que apostar por una salida armada solo profundizaría el sufrimiento de la población civil.

Capriles, quien fue candidato presidencial en dos ocasiones, defendió la ruta electoral y el diálogo como únicas salidas sostenibles frente al régimen de Nicolás Maduro. También lamentó la fragmentación de la oposición y el liderazgo basado en consignas y no en una estrategia realista.

PUEDES VER: Carteles con recompensa de US$50 millones por Nicolás Maduro son vistos en calles de Francia, Alemania y otros países

lr.pe

¿Qué dijo Henrique Capriles sobre una posible invasión de Estados Unidos a Venezuela?

Durante la entrevista, Capriles fue enfático en su rechazo a cualquier forma de intervención militar por parte de Estados Unidos u otro actor externo. Afirmó que los principales impulsores de esa idea “no viven en Venezuela” y advirtió que las consecuencias serían devastadoras para la población. “Se pierden vidas humanas, no hay guerras buenas. Quienes promueven esa opción están desconectados de la realidad que vive la gente en las calles”, declaró.

Capriles defendió la soberanía del país, tanto territorial como popular. Aunque denunció que Maduro “se robó las elecciones” del 28 de julio de 2024, insistió en que esto no justifica recurrir a la violencia. “No podemos permitir que la desesperación nos lleve a decisiones que empeoren la tragedia”, sostuvo.

El político recordó que una eventual invasión traería consigo una fuerte resistencia militar interna y provocaría un conflicto de alta escala, con consecuencias incalculables. “Hay que pensar en los venezolanos, no en agendas personales ni en discursos de fuerza vacíos”, añadió.

Capriles también recordó experiencias previas en las que se lograron avances mediante la negociación, como el acuerdo de 2020 que facilitó la liberación de presos políticos y la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE). En su opinión, cualquier solución debe incluir la participación de Estados Unidos, no como fuerza armada, sino como actor en los procesos diplomáticos, dada su influencia sobre las sanciones económicas.

La crítica de Henrique Capriles a María Corina Machado

Además de rechazar la idea de una intervención extranjera, Henrique Capriles lanzó una crítica directa al liderazgo de María Corina Machado, a quien acusó de sostener una estrategia de “todo o nada”. A su juicio, insistir en una narrativa maximalista basada en que solo una acción militar o el colapso del régimen sacará a Maduro del poder, genera parálisis y frustración.

Capriles cuestionó también a los sectores de la oposición que promueven la abstención electoral como mecanismo de protesta. “Eso solo ha debilitado al movimiento democrático y ha fortalecido al chavismo”, afirmó. Como ejemplo, mencionó su participación en las elecciones parlamentarias del 25 de mayo de 2025, organizadas por un CNE dominado por el oficialismo, señalando que “siempre será mejor actuar que quedarse de brazos cruzados”.

Según el exgobernador, la oposición necesita abandonar las consignas vacías y concentrarse en recuperar la unidad en torno a una agenda común que incluya objetivos democráticos, constitucionales y pacíficos. Criticó el personalismo dentro del bloque opositor y rechazó la idea de que el nacionalismo sea patrimonio exclusivo del chavismo.

Capriles planteó que la inacción y la falta de una hoja de ruta clara, más de un año después de las elecciones presidenciales, han generado desesperanza en la población. “No hay liderazgo si no hay estrategia, y no hay estrategia si todo depende de una intervención o un milagro”, sentenció.

