Adán Chávez, hermano de Hugo Chávez, realiza una demostración de artes marciales en Venezuela en medio de tensiones con EE. UU. y despliegue militar en el Caribe. | Foto: Composición LR/ X

La situación en el Caribe se ha tornado en un nuevo foco de tensión geopolítica tras el despliegue militar ordenado por Estados Unidos, con el objetivo declarado de combatir el narcotráfico. Washington sostiene que gran parte de esta actividad ilícita tiene su origen en Venezuela, país gobernado por el presidente Nicolás Maduro. En paralelo a este despliegue, el dirigente chavista Adán Chávez, hermano del fallecido expresidente Hugo Chávez, protagonizó un acto público de artes marciales como una forma de demostrar cómo se preparan ante una eventual invasión.

La escena, que se viralizó rápidamente en redes sociales, muestra al veterano político y educador de 72 años vestido con una camiseta alusiva al deporte venezolano, ejecutando movimientos de karate y enseñando técnicas de defensa personal a un grupo de seguidores. Más allá de lo anecdótico, este gesto es curioso por la respuesta frente a lo que consideran una amenaza directa de intervención extranjera.

Adán Chávez se hace viral al mostrar artes marciales en medio de tensiones entre Venezuela y Estados Unidos

La directriz de entrenamiento ciudadano en Venezuela no es nueva, pero tomó mayor fuerza con la orden de Nicolás Maduro de organizar a sectores civiles en prácticas de defensa ante una eventual “agresión imperialista”. En este marco, la demostración de Adán Chávez cumple un doble propósito: reforzar la moral de los simpatizantes del exmandatario y enviar un mensaje político hacia el exterior, particularmente a Estados Unidos.

La difusión del video en la red social X coincide con la intensificación de operaciones militares estadounidenses en el Caribe, descritas como las más significativas desde la invasión a Panamá en 1989. El despliegue militar estadounidense incluye una fuerza naval y aérea de gran envergadura, que según el Pentágono se posicionaría estratégicamente el 21 de agosto en aguas caribeñas. Con buques de guerra, aviones de reconocimiento y unidades de marines, la operación se presenta como un mensaje disuasivo a las redes de narcotráfico en la región.

Estados Unidos endurece su ofensiva antidroga en América Latina y apunta al chavismo por vínculos con el narcotráfico

Esta acción se enmarca dentro de una política más amplia del gobierno de Donald Trump, quien desde su regreso a la Casa Blanca ha endurecido su postura contra los gobiernos y organizaciones vinculadas al narcotráfico en América Latina. Los críticos de Washington señalan que esta ofensiva revive una lógica de intervencionismo similar a la vivida en décadas pasadas en la región, donde la lucha antidroga se utilizó como justificación para el despliegue militar y el control geopolítico.

La dimensión de esta operación militar no es menor. De acuerdo con fuentes del Pentágono, se trata de una acción que combina inteligencia, despliegue de fuerza y un mensaje político directo. Estados Unidos no solo busca mostrar poderío bélico, sino también proyectar liderazgo en la región frente a lo que considera amenazas transnacionales. En ese sentido, la estrategia de Trump responde a su promesa de “acabar con los carteles de la droga” mediante un uso intensivo de las Fuerzas Armadas.

Entre los principales objetivos se encuentra el denominado 'cartel de los Soles', una estructura criminal que Washington vincula directamente con altos mandos del chavismo, incluido el propio Nicolás Maduro. La acusación no es menor: se trata de señalar al gobierno venezolano no solo como un régimen autoritario, sino como una red criminal transnacional.