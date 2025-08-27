HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Martín Vizcarra vuelve a Barbadillo: fue trasladado desde el penal Ancón II
Martín Vizcarra vuelve a Barbadillo: fue trasladado desde el penal Ancón II     Martín Vizcarra vuelve a Barbadillo: fue trasladado desde el penal Ancón II     Martín Vizcarra vuelve a Barbadillo: fue trasladado desde el penal Ancón II     
Tiroteo en iglesia de USA deja 2 niños muertos y 20 heridos
Tiroteo en iglesia de USA deja 2 niños muertos y 20 heridos     Tiroteo en iglesia de USA deja 2 niños muertos y 20 heridos     Tiroteo en iglesia de USA deja 2 niños muertos y 20 heridos     
Mundo

Evacúan a Javier Milei tras ataque a su caravana con piedras y botellas durante un acto de campaña en Argentina

El ataque a la caravana de Javier Milei en Lomas de Zamora dejó dos detenidos y obligó al presidente argentino evacuar en una camioneta el lugar.

Caravana de Milei en Lomas de Zamora interrumpida por agresión opositora. Foto: AFP
Caravana de Milei en Lomas de Zamora interrumpida por agresión opositora. Foto: AFP

Durante un evento de campaña en Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, la caravana encabezada por Javier Milei, junto a su hermana Karina Milei y José Luis Espert, fue atacada por militantes opositores. Estos arrojaron piedras y botellas, lo que generó momentos de gran tensión. Ante la escalada de violencia y por razones de seguridad, los organizadores decidieron finalizar el acto.

El presidente y su hermana abandonaron el lugar en una camioneta, mientras que Espert se retiró en la moto de un militante. La situación obligó a un reforzamiento de la seguridad, y dos personas fueron detenidas. Una de ellas fue liberada poco después. Este incidente dejó claro el nivel de hostilidad que la comitiva enfrentó durante su recorrido por varias cuadras del municipio.

Un grupo opositor arrojó piedras a la caravana de Milei, generando caos. Foto: X

Un grupo opositor arrojó piedras a la caravana de Milei, generando caos. Foto: X

PUEDES VER: Proyecto minero provoca grave denuncia sobre Daniel Noboa y su esposa, Lavinia Valbonesi, por tráfico de influencias en Ecuador

lr.pe

¿Qué ocurrió durante la caravana de Javier Milei en Lomas de Zamora?

El acto comenzó con normalidad, recorriendo las calles, rodeados por seguidores que generaron un ambiente de entusiasmo. Sin embargo, al final, un grupo de opositores se acercó al vehículo de la comitiva y comenzó a arrojar piedras, interrumpiendo la caravana y desatando una confrontación física y verbal.

En medio de los incidentes, dos hombres fueron detenidos: uno por lanzarse hacia la camioneta de la comitiva, aunque fue liberado poco después, y otro acusado de atentado contra la autoridad tras arrojar piedras contra el vehículo. La intervención policial permitió que los miembros de la comitiva se retiraran sin sufrir heridas, y el evento concluyó de manera abrupta.

Dos detenidos por los ataques a la caravana de Javier Milei en Lomas de Zamora. Foto: X

Dos detenidos por los ataques a la caravana de Javier Milei en Lomas de Zamora. Foto: X

PUEDES VER: Régimen de Nicolás Maduro libera a exguerrilleros de las FARC y un funcionario colombiano tras ser detenidos en Venezuela

lr.pe

¿Cómo reaccionaron los miembros de La Libertad Avanza ante el ataque a la caravana?

José Luis Espert calificó el incidente como un reflejo de la campaña y afirmó con firmeza: “Este es el símbolo de nuestra campaña. No nos van a amedrentar. La violencia del kirchnerismo en plena campaña es evidente: recurren a gritos, difamaciones y objetos arrojados porque no tienen argumentos. A nosotros no nos van a detener, y vamos a continuar recorriendo la provincia de Buenos Aires llevando nuestro mensaje de libertad y cambio”.

Otros líderes del partido, como Patricia Bullrich y Martín Menem, condenaron la agresión y responsabilizaron al kirchnerismo por los ataques, destacando que pusieron en riesgo tanto a los asistentes como a sus familias. La cuenta oficial de La Libertad Avanza publicó un comunicado en el que señalaron que “cuando no hay argumentos, se recurre a la violencia”, destacando los logros del gobierno en la reducción de la pobreza y el control del déficit fiscal, y asegurando que la violencia no detendría su campaña.

Notas relacionadas
Entran en vigor los aranceles del 50% impuestos por Estados Unidos a India como represalia a la compra de petróleo ruso

Entran en vigor los aranceles del 50% impuestos por Estados Unidos a India como represalia a la compra de petróleo ruso

LEER MÁS
Refuerzan vigilancia dentro del domicilio de Bolsonaro: Policía Federal de Brasil suma agentes ante posible "riesgo de fuga"

Refuerzan vigilancia dentro del domicilio de Bolsonaro: Policía Federal de Brasil suma agentes ante posible "riesgo de fuga"

LEER MÁS
¿Qué se sabe del despliegue militar de Estados Unidos cerca de Venezuela? Reacción de Maduro y lo que busca Trump

¿Qué se sabe del despliegue militar de Estados Unidos cerca de Venezuela? Reacción de Maduro y lo que busca Trump

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Atacará Trump al régimen de Maduro? Estas son las posibilidades de una intervención militar, según expertos

¿Atacará Trump al régimen de Maduro? Estas son las posibilidades de una intervención militar, según expertos

LEER MÁS
Así sería el búnker 'secreto' de Maduro ante ataques militares: túneles, redes satelitales rusas y chinas, seguridad cubana y más

Así sería el búnker 'secreto' de Maduro ante ataques militares: túneles, redes satelitales rusas y chinas, seguridad cubana y más

LEER MÁS
Estados Unidos golpea al narcotráfico con su mayor incautación: 34.800 kilos de drogas decomisadas en el Caribe y Pacífico

Estados Unidos golpea al narcotráfico con su mayor incautación: 34.800 kilos de drogas decomisadas en el Caribe y Pacífico

LEER MÁS
Brasil tuvo un "plan" para extraditar a Maduro en medio de tensiones con EEUU, según Defesanet

Brasil tuvo un "plan" para extraditar a Maduro en medio de tensiones con EEUU, según Defesanet

LEER MÁS
Carteles con recompensa de US$50 millones por Nicolás Maduro son vistos en calles de Francia, Alemania y otros países

Carteles con recompensa de US$50 millones por Nicolás Maduro son vistos en calles de Francia, Alemania y otros países

LEER MÁS
Nicolás Maduro alista su 'defensa' contra EE. UU.: arranca la jornada de reclutamiento militar masivo en Venezuela

Nicolás Maduro alista su 'defensa' contra EE. UU.: arranca la jornada de reclutamiento militar masivo en Venezuela

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

EEUU envió un submarino nuclear y un crucero lanzamisiles cerca de Venezuela que llegarían la próxima semana, según Reuters

Hijo de agricultores mexicanos ingresa a 15 universidades de EEUU y estudiará Derecho en Harvard para apoyar a inmigrantes

Leslie Shaw despotrica contra ‘América hoy’ tras polémica de Gisela Valcárcel: “Ese programa es horrible”

Mundo

EEUU envió un submarino nuclear y un crucero lanzamisiles cerca de Venezuela que llegarían la próxima semana, según Reuters

Venezuela alerta la próxima llegada de un submarino nuclear de Estados Unidos y activa respuesta militar en sus costas

Régimen de Maduro reclama respaldo de la ONU mientras EE. UU. aumenta presión con buques en el Caribe

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

¿Contrata a su cliente y ahora quiere archivar el caso?: Juan Santiváñez solicita cerrar investigación por negociación incompatible

INPE contradice a Martín Vizcarra: descarta abusos y traslado a otro lugar del penal Ancón II

Susel Paredes anuncia moción de censura contra Juan Santiváñez: "Es un incapaz"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota