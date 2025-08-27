Durante un evento de campaña en Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, la caravana encabezada por Javier Milei, junto a su hermana Karina Milei y José Luis Espert, fue atacada por militantes opositores. Estos arrojaron piedras y botellas, lo que generó momentos de gran tensión. Ante la escalada de violencia y por razones de seguridad, los organizadores decidieron finalizar el acto.

El presidente y su hermana abandonaron el lugar en una camioneta, mientras que Espert se retiró en la moto de un militante. La situación obligó a un reforzamiento de la seguridad, y dos personas fueron detenidas. Una de ellas fue liberada poco después. Este incidente dejó claro el nivel de hostilidad que la comitiva enfrentó durante su recorrido por varias cuadras del municipio.

Un grupo opositor arrojó piedras a la caravana de Milei, generando caos. Foto: X

¿Qué ocurrió durante la caravana de Javier Milei en Lomas de Zamora?

El acto comenzó con normalidad, recorriendo las calles, rodeados por seguidores que generaron un ambiente de entusiasmo. Sin embargo, al final, un grupo de opositores se acercó al vehículo de la comitiva y comenzó a arrojar piedras, interrumpiendo la caravana y desatando una confrontación física y verbal.

En medio de los incidentes, dos hombres fueron detenidos: uno por lanzarse hacia la camioneta de la comitiva, aunque fue liberado poco después, y otro acusado de atentado contra la autoridad tras arrojar piedras contra el vehículo. La intervención policial permitió que los miembros de la comitiva se retiraran sin sufrir heridas, y el evento concluyó de manera abrupta.

Dos detenidos por los ataques a la caravana de Javier Milei en Lomas de Zamora. Foto: X

¿Cómo reaccionaron los miembros de La Libertad Avanza ante el ataque a la caravana?

José Luis Espert calificó el incidente como un reflejo de la campaña y afirmó con firmeza: “Este es el símbolo de nuestra campaña. No nos van a amedrentar. La violencia del kirchnerismo en plena campaña es evidente: recurren a gritos, difamaciones y objetos arrojados porque no tienen argumentos. A nosotros no nos van a detener, y vamos a continuar recorriendo la provincia de Buenos Aires llevando nuestro mensaje de libertad y cambio”.

Otros líderes del partido, como Patricia Bullrich y Martín Menem, condenaron la agresión y responsabilizaron al kirchnerismo por los ataques, destacando que pusieron en riesgo tanto a los asistentes como a sus familias. La cuenta oficial de La Libertad Avanza publicó un comunicado en el que señalaron que “cuando no hay argumentos, se recurre a la violencia”, destacando los logros del gobierno en la reducción de la pobreza y el control del déficit fiscal, y asegurando que la violencia no detendría su campaña.