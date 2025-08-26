Falleció un pasajero que viajaba a EEUU desde Bolivia: hubo un aterrizaje de emergencia en Colombia

Durante un vuelo de Bolivia a EEUU, se debió hacer un aterrizaje de emergencia que terminó en el fallecimiento de un pasajero. | Foto: Composición LR

Un vuelo que cubría la ruta desde Bolivia hasta Estados Unidos. Sin embargo, su trayectoria se vio interrumpida debido a que debieron realizar un aterrizaje de emergencia para atender una situación médica a bordo. Así, la aeronave llegó a Colombia buscando la atención al pasajero afectado.

Pese a los esfuerzos del personal médico, el pasajero falleció en el Hospital Universidad del Norte, tras aterrizar en Barranquilla, Colombia. Trascendió que un doctor a bordo del vuelo estaba practicando las maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) al pasajero, que ya no presentaba respuesta alguna cuando llegó el equipo médico.

El aterrizaje de emergencia del vuelo OB762

El vuelo 0B762, perteneciente a Boliviana de Aviación (BoA), inició su trayecto hacia Miami desde Santa Cruz, Bolivia. En mitad del viaje, se informó sobre una emergencia médica, por lo que se coordinó el aterrizaje urgente en el aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla, en Colombia. El avión llegó a las 12:20 horas al terminal aéreo.

Según un comunicado oficial de Aeronáutica Civil, entidad gubernamental colombiana encargado del tráfico aéreo, el personal de Sanidad Aeroportuaria reconoció que el paciente no tenía signos vitales, por lo que fue trasladado a un hospital cercano. Asimismo, trascendió que un doctor, que era pasajero del vuelo, realizó las maniobras correspondientes de RCP, aunque no tuvo respuesta.

Este fue el comunicado oficial que Aeronáutica Civil publicó respecto al vuelo de emergencia. Foto: X / Twitter

El fallecimiento del pasajero

El paciente, cuya identidad no ha sido revelada, fue llevado al hospital Universidad del Norte, a unos 8 kilómetros del aeropuerto. Según detalla el comunicado oficial, a la 1 de la tarde, el personal de salud confirmó el deceso del paciente. Hasta el momento, se desconoce la causa de la muerte.

Aeronaútica Civil publicó el comunicado en su cuenta oficial de X (antes Twitter) y mandó sus condolencias a la familia del fallecido. BoA también hizo llegar su pésame a la familia, en un comunicado donde aseguró también que brindó todas las facilidades necesarias, tanto a autoridades como familia, para que se proceda como corresponda.