El periodista Jaime Bayly generó revuelo con su más reciente video en YouTube, donde relató lo difícil que fue, en el plano emocional, su regreso a Estados Unidos tras participar en la 29ª Feria Internacional del Libro de Lima. ‘El francotirador’ confesó haber sentido un profundo temor a ser deportado, debido a su postura crítica contra el presidente Donald Trump.

Durante su testimonio, Bayly describió con detalle la ansiedad que experimentó durante el vuelo y, especialmente, al llegar al área de migraciones. “Estaba tan asustado, les confieso. He rezado como nunca había rezado: antes de despegar en Lima, durante el vuelo, pero sobre todo al bajar del avión, caminando hacia Migraciones. Le pedí a Dios: por favor, que no me detengan, que no me interroguen, que no me deporten, no merezco ese castigo, esa infamia, esa deshonra”, expresó visiblemente tensionado.

Jaime Bayly y su difícil momento al ingresar a Estados Unidos

Jaime Bayly relató que sintió una gran tensión al pasar por el control migratorio en Estados Unidos, acompañado de su esposa Silvia Núñez y su hija. El nerviosismo, explicó, se debía a sus declaraciones críticas hacia los sectores de extrema derecha del país y contra el presidente Donald Trump. Sin embargo, el ingreso ocurrió sin contratiempos.

“Nada de eso pasó. Fue perfecto. Esa zona del aeropuerto estaba completamente vacía y nosotros pasamos sin ningún problema. Yo el primero, después Silvia; y después el oficial me dijo: ‘¿Tiene algo que declarar?’ Le dije que no y pasé. Y me sentí de regreso en casa”, comentó el escritor visiblemente aliviado.

‘El francotirador’ comentó que su miedo se disipó por completo cuando escuchó el saludo del oficial de migraciones. “Y gracias a quien corresponda por no haberme afeado el viaje y por no haber avinagrado mi relación de afecto y de gratitud con este gran país. Este es un gran país. Es un país libre. Es el país de los sueños, de las oportunidades”, expresó Bayly, ciudadano estadounidense por naturalización.

Jaime Bayly aseguran que partidarios de Donald Trump lo quieren deportar

En un reciente video publicado en su canal de YouTube, Jaime Bayly reveló que algunos seguidores de Donald Trump lo han acusado de traidor por sus opiniones críticas hacia el expresidente estadounidense, especialmente en lo relacionado a su postura sobre la política migratoria. El periodista señaló que ha recibido comentarios de personas que piden su arresto y posterior deportación.

“Algunos partidarios quieren que yo sea arrestado y, enseguida, deportado. Sí, quieren deportarme y no son pocos. Dicen que insulto a Donald Trump cuando digo que se comporta como un dictador”, afirmó Bayly. Ante esta posibilidad, el también novelista expresó con ironía: “Y la pregunta sería: ¿a dónde me deportarían?, ¿a El Salvador? No, que sea al Perú”. Además, denunció que incluso lo acusan de un delito insólito: “Me acusan del crimen de defender a la banda ‘El Tren de Aragua’, por tanto, dicen que soy cómplice”. Cabe destacar que Bayly también ha sido un fuerte crítico del presidente salvadoreño Nayib Bukele, lo que ha incrementado las reacciones en su contra.