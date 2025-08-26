HOYSuscripcion LR Focus

Temblor en México hoy, martes 26 de agosto: epicentro y magnitud del último sismo, según el Servicio Sismológico Nacional

Los temblores en México son seguidos por el Servicio Sismológico Nacional, donde se conoce la magnitud y epicentro.

En México, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) monitorea y registra los movimientos telúricos, ofreciendo informes y actualizaciones en tiempo real con datos clave como magnitud, epicentro, profundidad y hora. Estos, son fundamentales para analizar la actividad sísmica y tomar medidas preventivas.

La ubicación del territorio mexicano dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico lo convierte en una de las zonas con mayor posibilidad de sismo en todo el planeta. Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Baja California son estados que concentran gran parte de los temblores que se registran anualmente.

¿Dónde se registró el último sismo en México hoy, martes 26 de agosto?

El Servicio Sismológico Nacional (SNN) no ha reportado sismo en México hasta el momento.

¿Por qué ocurren tantos sismos en México?

La intensa actividad sísmica en México se debe a su posición geológica, localizada justo en el cruce de cinco placas tectónicas en constante movimiento: la Placa de Norteamérica, la Placa del Pacífico, la Placa de Cocos, la Placa de Rivera y la Placa del Caribe.

La subducción de las placas de Cocos y Rivera bajo la Placa de Norteamérica genera una liberación constante de energía, que toman la forma de ondas sísmicas, dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, considerado una de las regiones con mayor actividad sísmica y volcánica en todo el mundo.

¿Cuáles son los protocolos de seguridad y prevención?

Luego de cada informe sobre un movimiento telúrico en México, las autoridades federales y estatales, ponen en marcha protocolos de seguridad que contemplan:

  • Monitoreo del temblor en tiempo real.
  • Inspección de hospitales, escuelas y carreteras.
  • Activación de sistemas de alerta temprana.
  • Comunicación oficial a través de medios y redes.

Además, cada 19 de septiembre se realiza un simulacro nacional de sismo, en memoria de los terremotos de 1985 y 2017. Este ejercicio tiene como objetivo reforzar la preparación ciudadana y reducir riesgos ante futuros eventos sísmicos.

