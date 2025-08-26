Pareja estadounidense gasta 22.000 dólares en un crucero de lujo y termina con bronquitis y decepción. | Foto: composición LR/AFP

Pareja estadounidense gasta 22.000 dólares en un crucero de lujo y termina con bronquitis y decepción. | Foto: composición LR/AFP

Lo que debía ser el viaje soñado de John y Rosemary Kaasa terminó por convertirse en una amarga experiencia. La pareja, natural de Atlanta, Estados Unidos, invirtió más de 22.000 dólares en un crucero fluvial por Europa que prometía lujo y comodidad; sin embargo, la realidad fue distinta.

Entre fallos técnicos, problemas de salud y una atención que no cumplió con lo prometido, las vacaciones se transformaron en un calvario que incluso acabó diagnósticos médicos y una creciente frustración.

¿Cómo el viaje de John y Rosemary Kaasa a Europa en crucero terminó en tragedia?

John y Rosemary Kaasa reservaron un crucero fluvial Viking de 15 días por Europa, después de que él se recuperara de un grave problema de salud.

Dije: “¿Sabes qué? Hagamos un viaje más. Crucemos el charco una vez más”, dijo John Kaasa al medio WSBTV.

Los inconvenientes en esa escapada de lujo comenzaron desde que pusieron el pie en el camarote que les habían asignado. El aire acondicionado estropeado hizo que el calor en el interior fuera sofocante.

"Y dijeron, no abras tu puerta, tu puerta corrediza, porque entrarán mosquitos", dijo Rosemary Kaasa.

Los fuertes contrastes de temperaturas hicieron que los signos de resfriado se extendieran por todo el barco. “Caminaba por el pasillo y lo único que se oía era gente tosiendo en una habitación tras otra”, relató John Kaasa, quien afirmó que tanto él y su mujer cayeron enfermos de bronquitis, al finalizar el viaje.

Después de cinco días sin aire acondicionado, fueron trasladados a un segundo barco debido al bajo nivel de agua del río.

"Había 30 grados en nuestra cabina cuando llegamos", dijo John Kaasa al medio Atlanta News.

En un cruel giro del destino, los estadounidenses sufrieron que no volvieron a contar con aire acondicionado, el cual se encontraba roto y, para empeorar las cosas, había fuga en el techo de la cabina.

Fue entonces que la pareja decidió quejarse con el capitán de la embarcación. "Tuve que sujetar a Rosemary", dijo John.

Los Kaasa, como muchos de sus compañeros de viaje, acabaron gran parte del resto del viaje enfermos en cama.

"No había escapatoria, Era horrible", dijo John. "Cuando nos regresamos nos diagnosticaron bronquitis", declaró Rosemary.

¿Cuál fue la solución que el crucero les dio a la pareja Kaasa en su crucero por Europa?

Ante los inconvenientes, Rosemary realizó una queja a la dirección ejecutiva de Viking, la compañía del crucero.

La empresa les ofreció un crédito de 1.000 euros para gastar en otro crucero, algo que el matrimonio le pareció insuficiente, por lo que decidieron elevar su queja al medio WSBTV.

"La industria de los cruceros es muy buena para recibir dinero y muy reticente a devolverlo", dijo el asesor de consumidores de WSBTV, Clark Howard.

"Clark me dijo que te dirijas al director ejecutivo. Así que le envié una carta", dijo Rosemary Kaasa.

Después de comunicarse con Viking, regresaron a Atlanta y pudieron resolver el problema de manera amistosa.

La pareja firmó un acuerdo de confidencialidad como parte del acuerdo, por lo que no pueden hablar. Sin embargo, dijeron que creen que sin la participación de la prensa, su caso habría sido ignorado.