Vecinos y familiares no salen de su asombro tras el hallazgo de envenenamiento en Santo Domingo. Foto: Difusión

República Dominicana se vio estremecida este fin de semana por dos tragedias que tuvieron como víctimas a cuatro niños. En ambos casos, los responsables habrían sido sus propios padres. Estos sucesos preocupan a las autoridades por el aumento de violencia contra menores en el país.

De acuerdo con la Policía Nacional, los hechos ocurrieron en distintos sectores de Santo Domingo. En uno de ellos, una mujer habría envenenado a sus tres hijos antes de quitarse la vida; en el otro, un hombre fue detenido acusado de asfixiar a su hijo de apenas un año y ocho meses.

Madre envenenó a sus tres hijos

El primer caso tuvo lugar en Santo Domingo Este, donde Pennsylvania Jiménez Valdez, de 36 años, presuntamente mezcló una sustancia tóxica en un jugo y lo dio a beber a sus tres hijos, de 11, 9 y 7 años. Posteriormente, la mujer también ingirió el veneno y falleció.

Durante las pesquisas, los oficiales hallaron una nota manuscrita atribuida a la madre, aunque las autoridades no han revelado aún su contenido. Los cuerpos serán sometidos a autopsias para confirmar la causa de muerte, mientras que la sustancia encontrada en la vivienda será analizada en exámenes toxicológicos.

Un padre detenido por asfixiar a su hijo

En otro punto de Santo Domingo, agentes policiales detuvieron a Dionys Zabala Reyes, señalado como responsable de la muerte de su hijo de un año y ocho meses. De acuerdo con el reporte oficial, familiares y vecinos habían notado comportamientos extraños en el hombre en los días previos al crimen.

Crece la preocupación por los infanticidios

Los recientes hechos se suman a una serie de casos que han encendido las alarmas en República Dominicana. Solo en agosto se registraron al menos cuatro infanticidios, en un país que presenta una tasa de homicidios de 8,20 por cada 100.000 habitantes en lo que va del año.

La semana pasada, una pareja fue arrestada en la capital tras la muerte de una niña de siete años que mostraba signos de maltrato físico. Días antes, en Nagua, un hombre presuntamente ahorcó a su hijo de dos años antes de quitarse la vida.

Las autoridades han reiterado la necesidad de denunciar comportamientos violentos o inusuales dentro de las familias como medida para evitar nuevas tragedias.