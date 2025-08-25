HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Los tres países de América Latina que podrían “secarse” y quedarse sin agua potable en el año 2050

La escasez de agua en América Latina se ha convertido en un desafío crítico, ya que afecta a millones de personas en zonas urbanas y rurales que enfrentan fuertes sequías.

Tres países de América Latina podrían quedarse sin agua potable en el año 2050. | Aqua Jaker

La escasez de agua en América Latina se ha convertido en uno de los desafíos más urgentes y complejos de tratar. Se trata de un problema que afecta tanto a áreas urbanas como rurales. Millones de personas enfrentan sequías prolongadas, la sobreexplotación de acuíferos y la degradación de fuentes naturales, lo que agrava la situación de seguridad hídrica en varios países de la región.

La crisis del agua es un problema mundial que se agrava cada vez más, motivado por el creciente consumo, cambios climáticos y el daño a los ecosistemas que los abastecen. Esto ha afectado la capacidad para producir alimentos, limita el acceso a agua potable para muchas personas y ha generado conflictos por el control de este recurso, lo que ha aumentado más las desigualdades sociales.

Según estimaciones del World Resources Institute, si no se implementan cambios significativos, 51 de los 164 países analizados, lo que representa el 31 % de la población mundial, enfrentarán niveles de estrés hídrico alto o extremadamente alto para el año 2050.

¿Qué países de América Latina podrían quedarse sin agua potable en el año 2050?

En primer lugar, se encuentra Chile, que enfrenta desde hace más de 10 años una crisis hídrica estructural, especialmente en regiones del norte y centro, que sufren sequías casi constantes. La sobreexplotación de sus acuíferos y la escasez de lluvias han convertido al país en el más vulnerable de la región, con muchas comunidades que dependen de camiones cisterna para abastecerse de agua.

En segundo lugar, México se ve afectado por un clima principalmente árido, sumado al crecimiento de su población y la expansión urbana. Cada vez más estados enfrentan un estrés hídrico severo, y se estima que para mediados de siglo la cantidad de regiones en situación crítica se duplicará, lo que pondrá en peligro la seguridad alimentaria y la estabilidad económica.

Por último, aunque Perú cuenta con grandes reservas de agua en sus ríos y lagos de los Andes, enfrenta un desafío específico: el rápido derretimiento de sus glaciares, que abastecen a las zonas más densamente pobladas de la costa. Si esta tendencia persiste, el país podría perder una de sus principales fuentes de agua dulce en las próximas décadas, lo que afectaría tanto al consumo humano como a la producción agrícola.

La escasez de agua, un problema mundial

De acuerdo con el Banco Mundial, más de 2 mil millones de personas en todo el mundo no tienen acceso a agua potable segura, y más de 3 mil millones carecen de un sistema de saneamiento adecuado. Cada año, alrededor de 400.000 niños menores de cinco años pierden la vida debido a enfermedades causadas por el consumo de agua contaminada y la falta de condiciones higiénicas adecuadas.

Para asegurar el acceso al agua y al saneamiento de manera sostenible, se requieren grandes inversiones. En ese sentido, se calcula que es necesario destinar entre 131 mil y 140 mil millones de dólares cada año, lo cual es casi doble de lo que actualmente se invierte desde el sector público.

Además, menos del 10% de las empresas encargadas del suministro de agua en países de ingresos bajos y medios utiliza tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial, el big data o los gemelos digitales. La implementación de soluciones digitales, sensores y análisis de datos podría transformar estos sistemas, volviéndolos más inteligentes, eficientes y capaces de adaptarse a los desafíos del futuro.

Las consecuencias de la falta de acceso a agua potable

Se estima que para el año 2050, alrededor de 1.600 millones de personas estarán expuestas al riesgo de inundaciones, mientras que 3.900 millones enfrentarán problemas de estrés hídrico, lo que representa cerca del 40% de la población mundial. El estrés hídrico ocurre cuando la demanda de agua supera la cantidad disponible durante un periodo determinado.

Asimismo, los acuíferos se encuentran en peligro. Según un estudio realizado por el satélite Grace de la NASA y la Agencia Aeroespacial Alemana, 27 de estos acuíferos han mostrado resultados alarmantes. De ellos, 21 están perdiendo agua, un tercio está agotando sus reservas y 8 de ellos están sufriendo estrés y 5 están muy estresados. Estos datos evidencian la urgencia de garantizar un uso sostenible de los recursos hídricos, uno de los bienes más esenciales para la vida.

