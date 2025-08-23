La verdad detrás de los huracanes: cómo se forman y qué zonas de América Latina están en riesgo

El paso del huracán Erin por el Atlántico y las alertas activadas en la costa este de Estados Unidos reavivan la preocupación por estos fenómenos, pero también la pregunta: ¿cómo se forman y qué países están más expuestos en América Latina?

Meteorólogos explicaron las condiciones necesarias para que un huracán se desarrolle, qué países quedan fuera quedan fuera de peligro y cómo el cambio climático podría alterar la intensidad y ubicación de estos eventos en el futuro.

Los huracanes también son llamados ciclones tropicales. Foto: Composición LR





¿Cómo se forman los huracanes y qué condiciones necesitan?

Los huracanes, también llamados ciclones tropicales, son sistemas de baja presión que se originan sobre océanos cálidos, principalmente en regiones tropicales. Para formarse, el mar debe superar los 26 °C y combinar factores atmosféricos específicos.

“El mar tiene que estar a más de 26 °C para que dé la suficiente energía como para seguir retroalimentando esas tormentas”, detalló el meteorólogo Marcelo Madelón en una entrevista con Infobae. A medida que la presión disminuye, los vientos giran antihorario en el hemisferio norte y horario en el sur, impulsados por el efecto Coriolis.

Cuando los vientos sostenidos alcanzan los 119 km/h, el fenómeno se clasifica como huracán. En otras partes del mundo reciben distintos nombres: tifones en el Pacífico occidental y baguios en el sudeste asiático.

¿Qué zonas de América Latina son más vulnerables a huracanes?

Las áreas más propensas se encuentran en el Caribe, Centroamérica y México, tanto en el Atlántico como en el Pacífico, donde las aguas cálidas superan los 26 °C. En Sudamérica, las condiciones son menos favorables, aunque Brasil registró casos aislados.

El cambio climático podría modificar la intensidad de estos fenómenos. Estudios del Geophysical Fluid Dynamics Laboratory (GFDL) proyectan que, con un calentamiento global de 2 °C, la intensidad media de los huracanes aumentaría hasta un 10%, con mayor proporción de tormentas de categoría 4 y 5.