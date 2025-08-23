HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Indecopi multa a tiktoker con más de S/50.000
Indecopi multa a tiktoker con más de S/50.000     Indecopi multa a tiktoker con más de S/50.000     Indecopi multa a tiktoker con más de S/50.000     
Ciencia

La verdad detrás de los huracanes: cómo se forman y qué zonas de América Latina están en riesgo

Los huracanes se forman sobre océanos cálidos y requieren condiciones específicas.

Con 119 km/h el fenómeno se clasifica como huracán. Foto: Composición LR
Con 119 km/h el fenómeno se clasifica como huracán. Foto: Composición LR

El paso del huracán Erin por el Atlántico y las alertas activadas en la costa este de Estados Unidos reavivan la preocupación por estos fenómenos, pero también la pregunta: ¿cómo se forman y qué países están más expuestos en América Latina?

Meteorólogos explicaron las condiciones necesarias para que un huracán se desarrolle, qué países quedan fuera quedan fuera de peligro y cómo el cambio climático podría alterar la intensidad y ubicación de estos eventos en el futuro.

Los huracanes también son llamados ciclones tropicales. Foto: Composición LR<br><br>

Los huracanes también son llamados ciclones tropicales. Foto: Composición LR

¿Cómo se forman los huracanes y qué condiciones necesitan?

Los huracanes, también llamados ciclones tropicales, son sistemas de baja presión que se originan sobre océanos cálidos, principalmente en regiones tropicales. Para formarse, el mar debe superar los 26 °C y combinar factores atmosféricos específicos.

“El mar tiene que estar a más de 26 °C para que dé la suficiente energía como para seguir retroalimentando esas tormentas”, detalló el meteorólogo Marcelo Madelón en una entrevista con Infobae. A medida que la presión disminuye, los vientos giran antihorario en el hemisferio norte y horario en el sur, impulsados por el efecto Coriolis.

Cuando los vientos sostenidos alcanzan los 119 km/h, el fenómeno se clasifica como huracán. En otras partes del mundo reciben distintos nombres: tifones en el Pacífico occidental y baguios en el sudeste asiático.

¿Qué zonas de América Latina son más vulnerables a huracanes?

Las áreas más propensas se encuentran en el Caribe, Centroamérica y México, tanto en el Atlántico como en el Pacífico, donde las aguas cálidas superan los 26 °C. En Sudamérica, las condiciones son menos favorables, aunque Brasil registró casos aislados.

El cambio climático podría modificar la intensidad de estos fenómenos. Estudios del Geophysical Fluid Dynamics Laboratory (GFDL) proyectan que, con un calentamiento global de 2 °C, la intensidad media de los huracanes aumentaría hasta un 10%, con mayor proporción de tormentas de categoría 4 y 5.

Notas relacionadas
Huracán Erin azota a EE.UU.: olas inundan carreteras y dañan estructuras en Carolina del Norte

Huracán Erin azota a EE.UU.: olas inundan carreteras y dañan estructuras en Carolina del Norte

LEER MÁS
Huracán Erin 2025: sigue en vivo la trayectoria del poderoso ciclón que azota al Caribe y amenaza las costas de EEUU

Huracán Erin 2025: sigue en vivo la trayectoria del poderoso ciclón que azota al Caribe y amenaza las costas de EEUU

LEER MÁS
Huracán Erin ya está cerca de las costas de EEUU y decretan estado de emergencia en Carolina del Norte

Huracán Erin ya está cerca de las costas de EEUU y decretan estado de emergencia en Carolina del Norte

LEER MÁS
El ejército francés realizó un descubrimiento a 2567 metros de profundidad que rompe un récord en la historia de la arqueología

El ejército francés realizó un descubrimiento a 2567 metros de profundidad que rompe un récord en la historia de la arqueología

LEER MÁS
Científicos hicieron un experimento con pollos y logran que se parezcan en algo a los dinosaurios

Científicos hicieron un experimento con pollos y logran que se parezcan en algo a los dinosaurios

LEER MÁS
Calendario lunar agosto 2025: cuándo ver la luna llena y cuáles serán las fases lunares de este mes

Calendario lunar agosto 2025: cuándo ver la luna llena y cuáles serán las fases lunares de este mes

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Unos arqueólogos descubrieron 7 esferas misteriosas enterradas bajo una antigua isla artificial creada en el Amazonas

Unos arqueólogos descubrieron 7 esferas misteriosas enterradas bajo una antigua isla artificial creada en el Amazonas

LEER MÁS
Científicos descubren que el delicioso sabor del chocolate se debe a microbios presentes en la fermentación del cacao

Científicos descubren que el delicioso sabor del chocolate se debe a microbios presentes en la fermentación del cacao

LEER MÁS
¿Cuándo ocurrirá la ‘Luna Negra estacional’, el fenómeno que no se repetirá hasta 2027: Dónde y cuándo verlo en América Latina

¿Cuándo ocurrirá la ‘Luna Negra estacional’, el fenómeno que no se repetirá hasta 2027: Dónde y cuándo verlo en América Latina

LEER MÁS
El eclipse más largo del siglo pasará por estos 10 países y durará más de 6 minutos: conoce la trayectoria del evento astronómico

El eclipse más largo del siglo pasará por estos 10 países y durará más de 6 minutos: conoce la trayectoria del evento astronómico

LEER MÁS
Se descubrió un tesoro de 55.000 millones de toneladas y el país celebra su valor de US$ 6 billones

Se descubrió un tesoro de 55.000 millones de toneladas y el país celebra su valor de US$ 6 billones

LEER MÁS
Arqueólogos hallan restos de residencia prehispánica de personaje de élite de la cultura Virú en La Libertad

Arqueólogos hallan restos de residencia prehispánica de personaje de élite de la cultura Virú en La Libertad

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Hallan cadáver de hombre cerca de colegio en Ventanilla: habría sido baleado en pleno descampado

Camión con petróleo se vuelca en la Carretera Central y derrama combustible en el río Rímac: empresa no contaba con permisos

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarían la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

Ciencia

Arqueólogos egipcios descubren ciudad sumergida de más de dos mil años bajo el mar Mediterráneo

Científicos revelan los cambios abruptos que la Antártida está sufriendo y que todo el mundo sentirá

'Luna de sangre': ¿Qué dice la NASA de este inusual fenómeno que será visible en septiembre del 2025?

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Crisis en el APRA: más de 11 mil militantes fueron desafiliados tras problemas administrativos internos

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota