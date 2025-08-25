El misterio del tesoro de Atahualpa ha captado la atención de historiadores y exploradores durante generaciones. A pesar de lo que muchos podrían imaginar, esta legendaria fortuna no estaría oculta en Perú, sino en Otro país de América Latina: Ecuador.

Aquel tesoro está compuesto por enormes cantidades de oro y plata que, según cuenta la historia, fue ocultada por el general inca Rumiñahui poco después de la ejecución de Atahualpa. La leyenda sostiene que el botín fue lanzado a una laguna para evitar que cayera en manos de los conquistadores españoles. Un documental, llamado Llanganati, cuenta la expedición del fotógrafo Jorge Juan Anhalzer en busca de esta riqueza.

Ecuador escondería el oro de Atahualpa, tan codiciado por los españoles

El oro del inca Atahualpa estaría oculto en Ecuador, en medio de la misteriosa región de Llanganates. Esta zona, situada en plena cordillera de los Andes, es considerada una de las más desafiantes de explorar en Sudamérica. Se cree que el general inca Rumiñahui decidió esconder el tesoro en este lugar luego de la ejecución de Atahualpa a manos de los conquistadores españoles.

Aunque una parte del rescate prometido fue entregada en Cajamarca, buena parte de la riqueza jamás llegó a manos españolas. Motivado por esta fascinante historia, el fotógrafo Juan Anhalzer lideró una expedición de 15 días junto a su equipo, desafiando la densa niebla, el terreno empinado y la escasez de provisiones. Tras una ardua travesía, el grupo logró alcanzar una laguna que, según la leyenda, sería el punto exacto donde se esconde el tesoro inca.

¿Cómo habría llegado el tesoro de Atahualpa a Ecuador?

El legendario oro de Atahualpa llegó a Ecuador como parte de un intento desesperado del emperador inca por negociar su libertad, tras ser capturado por los conquistadores españoles en la ciudad de Cajamarca. El monarca propuso llenar una habitación entera de oro y plata.

A pesar de que los españoles aceptaron inicialmente el trato, Atahualpa fue ejecutado antes de que se cumpliera su liberación. Al enterarse de esta traición, el general inca Rumiñahui habría tomado la decisión de esconder el resto del tesoro en la región montañosa de los Llanganates, en lo que hoy es Ecuador.

Durante este proceso, las tropas españolas lideradas por Francisco Pizarro lograron apoderarse de una enorme cantidad de metales preciosos provenientes del rescate ofrecido. Este botín fue fundido y repartido entre los conquistadores, convirtiéndose en una de las riquezas más grandes obtenidas en la época de la conquista del Tahuantinsuyo.

¿De qué trata el documental ecuatoriano ‘Llanganati’?

El documental ‘Llanganati’, bajo la dirección de Isabel Dávalos, narra la travesía del fotógrafo ecuatoriano Jorge Juan Anhalzer, quien se embarca en una intensa búsqueda del legendario tesoro de Atahualpa. Acompañado por un grupo de ocho personas, Anhalzer se internó durante 15 días en la agreste geografía de los Llanganates.

Con la ayuda de antiguos mapas y fotografías aéreas, el equipo optó por seguir una nueva ruta que, según diversas teorías, podría conducir al mítico botín inca. La cinta no solo documenta la expedición, sino que también revela la imponente belleza de este entorno salvaje y los obstáculos que debieron enfrentar: desde la niebla espesa que dificultaba la visibilidad hasta la escasez de provisiones que amenazaba con continuar con la expedición.

Uno de los momentos más importantes del recorrido fue la llegada a una laguna envuelta en leyendas, donde se dice que el tesoro permanece oculto. Sin embargo, el tiempo limitado y la falta de recursos impidieron que la búsqueda se realizara a fondo. Cabe mencionar que los Llanganates abarca parte de las provincias de Cotopaxi, Tungurahua, Pastaza y Napo y forman parte de un parque nacional de difícil acceso.