HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Asesor FIFA se pronuncia sobre gol anulado a la 'U' por offside
Asesor FIFA se pronuncia sobre gol anulado a la 'U' por offside     Asesor FIFA se pronuncia sobre gol anulado a la 'U' por offside     Asesor FIFA se pronuncia sobre gol anulado a la 'U' por offside     
Niegan libertad a hermanos Menéndez
Niegan libertad a hermanos Menéndez     Niegan libertad a hermanos Menéndez     Niegan libertad a hermanos Menéndez     
Mundo

El país de América Latina que escondería el oro de Atahualpa, tan deseado por los españoles: no es Perú

Desde siempre, el oro del inca Atahualpa, oculto por el general Rumiñahui, han atraído a los historiadores. Dicho tesoro estaría ubicado en lo más profundo de los Andes.

Ecuador escondería el oro de Atahualpa, un objeto muy codiciado por los españoles.
Ecuador escondería el oro de Atahualpa, un objeto muy codiciado por los españoles. | IA

El misterio del tesoro de Atahualpa ha captado la atención de historiadores y exploradores durante generaciones. A pesar de lo que muchos podrían imaginar, esta legendaria fortuna no estaría oculta en Perú, sino en Otro país de América Latina: Ecuador.

Aquel tesoro está compuesto por enormes cantidades de oro y plata que, según cuenta la historia, fue ocultada por el general inca Rumiñahui poco después de la ejecución de Atahualpa. La leyenda sostiene que el botín fue lanzado a una laguna para evitar que cayera en manos de los conquistadores españoles. Un documental, llamado Llanganati, cuenta la expedición del fotógrafo Jorge Juan Anhalzer en busca de esta riqueza.

PUEDES VER: El único país de América Latina que tiene transporte público completamente gratuito: no es Chile ni Colombia

lr.pe

Ecuador escondería el oro de Atahualpa, tan codiciado por los españoles

El oro del inca Atahualpa estaría oculto en Ecuador, en medio de la misteriosa región de Llanganates. Esta zona, situada en plena cordillera de los Andes, es considerada una de las más desafiantes de explorar en Sudamérica. Se cree que el general inca Rumiñahui decidió esconder el tesoro en este lugar luego de la ejecución de Atahualpa a manos de los conquistadores españoles.

Aunque una parte del rescate prometido fue entregada en Cajamarca, buena parte de la riqueza jamás llegó a manos españolas. Motivado por esta fascinante historia, el fotógrafo Juan Anhalzer lideró una expedición de 15 días junto a su equipo, desafiando la densa niebla, el terreno empinado y la escasez de provisiones. Tras una ardua travesía, el grupo logró alcanzar una laguna que, según la leyenda, sería el punto exacto donde se esconde el tesoro inca.

PUEDES VER: Este país de América Latina lidera la producción mundial de café en 2025, superando a Colombia y Perú

lr.pe

¿Cómo habría llegado el tesoro de Atahualpa a Ecuador?

El legendario oro de Atahualpa llegó a Ecuador como parte de un intento desesperado del emperador inca por negociar su libertad, tras ser capturado por los conquistadores españoles en la ciudad de Cajamarca. El monarca propuso llenar una habitación entera de oro y plata.

A pesar de que los españoles aceptaron inicialmente el trato, Atahualpa fue ejecutado antes de que se cumpliera su liberación. Al enterarse de esta traición, el general inca Rumiñahui habría tomado la decisión de esconder el resto del tesoro en la región montañosa de los Llanganates, en lo que hoy es Ecuador.

Durante este proceso, las tropas españolas lideradas por Francisco Pizarro lograron apoderarse de una enorme cantidad de metales preciosos provenientes del rescate ofrecido. Este botín fue fundido y repartido entre los conquistadores, convirtiéndose en una de las riquezas más grandes obtenidas en la época de la conquista del Tahuantinsuyo.

PUEDES VER: Esta es la ciudad perdida bajo el agua en América Latina que podría cambiar la historia: más antigua que las pirámides de Egipto

lr.pe

¿De qué trata el documental ecuatoriano ‘Llanganati’?

El documental ‘Llanganati’, bajo la dirección de Isabel Dávalos, narra la travesía del fotógrafo ecuatoriano Jorge Juan Anhalzer, quien se embarca en una intensa búsqueda del legendario tesoro de Atahualpa. Acompañado por un grupo de ocho personas, Anhalzer se internó durante 15 días en la agreste geografía de los Llanganates.

Con la ayuda de antiguos mapas y fotografías aéreas, el equipo optó por seguir una nueva ruta que, según diversas teorías, podría conducir al mítico botín inca. La cinta no solo documenta la expedición, sino que también revela la imponente belleza de este entorno salvaje y los obstáculos que debieron enfrentar: desde la niebla espesa que dificultaba la visibilidad hasta la escasez de provisiones que amenazaba con continuar con la expedición.

Uno de los momentos más importantes del recorrido fue la llegada a una laguna envuelta en leyendas, donde se dice que el tesoro permanece oculto. Sin embargo, el tiempo limitado y la falta de recursos impidieron que la búsqueda se realizara a fondo. Cabe mencionar que los Llanganates abarca parte de las provincias de Cotopaxi, Tungurahua, Pastaza y Napo y forman parte de un parque nacional de difícil acceso.

Notas relacionadas
El único país de América Latina que tiene transporte público completamente gratuito: no es Chile ni Colombia

El único país de América Latina que tiene transporte público completamente gratuito: no es Chile ni Colombia

LEER MÁS
Latinoamérica empieza a aplicar impuestos a compras por Shein, Temu y AliExpress: esto es lo que cambiará

Latinoamérica empieza a aplicar impuestos a compras por Shein, Temu y AliExpress: esto es lo que cambiará

LEER MÁS
Estos son los países con más altos niveles de estrés en América Latina: ¿En qué posición esta Perú?

Estos son los países con más altos niveles de estrés en América Latina: ¿En qué posición esta Perú?

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
María Corina Machado convoca a militares, jueces y trabajadores de Venezuela a desobedecer al régimen de Maduro: “Esto se acabó”

María Corina Machado convoca a militares, jueces y trabajadores de Venezuela a desobedecer al régimen de Maduro: “Esto se acabó”

LEER MÁS
Este país de Sudamérica es el segundo mayor exportador de palta en el mundo con más de US$1.000 millones en 2025

Este país de Sudamérica es el segundo mayor exportador de palta en el mundo con más de US$1.000 millones en 2025

LEER MÁS
¿Maduro prometió renunciar como presidente de Venezuela? Esto fue lo que realmente dijo en su discurso viral

¿Maduro prometió renunciar como presidente de Venezuela? Esto fue lo que realmente dijo en su discurso viral

LEER MÁS
Dólar BCV y paralelo en Venezuela: consulta el valor actual para hoy, domingo 24 de agosto de 2025

Dólar BCV y paralelo en Venezuela: consulta el valor actual para hoy, domingo 24 de agosto de 2025

LEER MÁS
Petro arremete contra Trump tras enviar buques cerca de Venezuela: "Usan el narcotráfico como excusa para una invasión militar"

Petro arremete contra Trump tras enviar buques cerca de Venezuela: "Usan el narcotráfico como excusa para una invasión militar"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Incendio en el centro de Arequipa: inquilinos habrían prendido fuego en inmueble con orden de desalojo

Big Time Rush anuncia concierto en Perú: fecha y todo lo que se sabe de la venta de entradas del evento de la banda de Nickelodeon

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 25 de agosto, según Jhan Sandoval

Mundo

Este país de Sudamérica es el principal exportador de mandarina en la región y el séptimo en el mundo con 64 millones de dólares en lo que va del 2025

Petro arremete contra Trump tras enviar buques cerca de Venezuela: "Usan el narcotráfico como excusa para una invasión militar"

Trinidad y Tobago respalda ofensiva de EEUU contra Venezuela y permitirá ingreso a su territorio si Trump lo solicita

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

¿Cómo será la celda especial de Martín Vizcarra en Ancón II?: INPE da detalles al respecto

Elecciones 2026: PJ vuelve a fallar a favor de Duberlí Rodríguez y ordena al JNE inscribir a Unidad Popular

Juan José Santiváñez es el nuevo ministro de Justicia: su regreso se alinea a los planes del Gobierno de Dina Boluarte

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota