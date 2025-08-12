Esta es la ciudad perdida bajo el agua en América Latina que podría cambiar la historia: más antigua que las pirámides de Egipto

Un grupo de exploradores hace 20 años descubrieron lo que apuntaba a ser una nueva ciudad oculta bajo el agua. Los investigadores canadienses anunciaron que una estructura estaría bajo el mar y estaría cerca a la costa occidental de Cuba.

Las "ciudades ocultas" bajo el mar han existido desde tiempos inmemorables, debido al aumento del nivel del mar tras el fin de la última glaciación. A estos eventos se suman los cambios climáticos y los procesos geológicos que han moldeado el mundo. Sin embargo, este descubrimiento tiene el potencial de cambiar el rumbo de la historia.

¿Cómo es la "ciudad oculta" bajo el agua en Cuba?

Después de una investigación a fondo con la ayuda de un robot, el aparato encontró "bloques enormes y lisos con apariencia de granito cortado" que sobresalían del fondo del mar.

Los investigadores sugirieron que estas estructuras podrían tener hasta 6,000 años, lo que significaría que serían aproximadamente 1,500 años más antiguas que las famosas pirámides del Antiguo Egipto. Este hallazgo podría transformar algunas de nuestras suposiciones sobre la historia y la evolución de la civilización humana, revelando una conexión más profunda y antigua entre las culturas prehistóricas.

¿Qué se sabe de la antigüedad?

Los científicos de Advanced Digital Communications, advirtieron que, aunque “podría haber sido un gran centro urbano”, sería “totalmente irresponsable decir qué era antes de tener evidencia”.

Lamentablemente, los intentos posteriores de esclarecer la verdad sobre esta posible ciudad sumergida enfrentaron dificultades para obtener más información, y el sitio no fue investigado adecuadamente desde 2005.

Manuel Iturralde, del Museo de Historia Natural de Cuba, comentó a National Geographic que los expertos encontraron “estructuras extremadamente peculiares” que resultaban difíciles de explicar geológicamente.

Sin embargo, señaló que la naturaleza puede crear formaciones sorprendentes, por lo que algo que parece hecho por el hombre podría no serlo. Iturralde explicó que, dado que las estructuras están a gran profundidad, tendrían que tener unos 50.000 años para haberse hundido hasta ese punto, ya que el aumento del nivel del mar en el Caribe no ha sido suficiente para ocultarlas a 650 metros de profundidad.