HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Patricia Benavides no va al JNE: fiscal de la Nación definirá su ubicación
Patricia Benavides no va al JNE: fiscal de la Nación definirá su ubicación      Patricia Benavides no va al JNE: fiscal de la Nación definirá su ubicación      Patricia Benavides no va al JNE: fiscal de la Nación definirá su ubicación      
Convocan paro de transportistas el 21 de agosto
Convocan paro de transportistas el 21 de agosto     Convocan paro de transportistas el 21 de agosto     Convocan paro de transportistas el 21 de agosto     
Trump desalojará a personas sin hogar de Washington
Trump desalojará a personas sin hogar de Washington     Trump desalojará a personas sin hogar de Washington     Trump desalojará a personas sin hogar de Washington     
Mundo

Esta es la ciudad perdida bajo el agua en América Latina que podría cambiar la historia: más antigua que las pirámides de Egipto

Científicos descubrieron esta "ciudad oculta" hace 20 años tras un profundo cateo con un robot y se impresionaron por sus bloques enormes y estructuras lisas.

Los investigadores sugirieron que estas estructuras podrían tener hasta 6,000 años. Foto: Difusión
Los investigadores sugirieron que estas estructuras podrían tener hasta 6,000 años. Foto: Difusión

Un grupo de exploradores hace 20 años descubrieron lo que apuntaba a ser una nueva ciudad oculta bajo el agua. Los investigadores canadienses anunciaron que una estructura estaría bajo el mar y estaría cerca a la costa occidental de Cuba.

Las "ciudades ocultas" bajo el mar han existido desde tiempos inmemorables, debido al aumento del nivel del mar tras el fin de la última glaciación. A estos eventos se suman los cambios climáticos y los procesos geológicos que han moldeado el mundo. Sin embargo, este descubrimiento tiene el potencial de cambiar el rumbo de la historia.

PUEDES VER: Rusia crea vacuna contra el cáncer e inicia sus ensayos clínicos: tiene la tecnología de las dosis contra el COVID-19

lr.pe

¿Cómo es la "ciudad oculta" bajo el agua en Cuba?

Después de una investigación a fondo con la ayuda de un robot, el aparato encontró "bloques enormes y lisos con apariencia de granito cortado" que sobresalían del fondo del mar.

Los investigadores sugirieron que estas estructuras podrían tener hasta 6,000 años, lo que significaría que serían aproximadamente 1,500 años más antiguas que las famosas pirámides del Antiguo Egipto. Este hallazgo podría transformar algunas de nuestras suposiciones sobre la historia y la evolución de la civilización humana, revelando una conexión más profunda y antigua entre las culturas prehistóricas.

¿Qué se sabe de la antigüedad?

Los científicos de Advanced Digital Communications, advirtieron que, aunque “podría haber sido un gran centro urbano”, sería “totalmente irresponsable decir qué era antes de tener evidencia”.

Lamentablemente, los intentos posteriores de esclarecer la verdad sobre esta posible ciudad sumergida enfrentaron dificultades para obtener más información, y el sitio no fue investigado adecuadamente desde 2005.

Manuel Iturralde, del Museo de Historia Natural de Cuba, comentó a National Geographic que los expertos encontraron “estructuras extremadamente peculiares” que resultaban difíciles de explicar geológicamente.

Sin embargo, señaló que la naturaleza puede crear formaciones sorprendentes, por lo que algo que parece hecho por el hombre podría no serlo. Iturralde explicó que, dado que las estructuras están a gran profundidad, tendrían que tener unos 50.000 años para haberse hundido hasta ese punto, ya que el aumento del nivel del mar en el Caribe no ha sido suficiente para ocultarlas a 650 metros de profundidad.

Notas relacionadas
Milei impulsa iniciativa para fortalecer las relaciones diplomáticas entre Israel y América Latina en medio de críticas por Gaza

Milei impulsa iniciativa para fortalecer las relaciones diplomáticas entre Israel y América Latina en medio de críticas por Gaza

LEER MÁS
Horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, martes 12 de agosto: predicciones para cada signo zodiacal

Horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, martes 12 de agosto: predicciones para cada signo zodiacal

LEER MÁS
El país de América Latina donde el salario mínimo mensual apenas alcanza un dólar

El país de América Latina donde el salario mínimo mensual apenas alcanza un dólar

LEER MÁS
Hogeweyk: el pueblo de Holanda donde personas con Alzheimer viven libres, sin dinero real y con enfermeros encubiertos

Hogeweyk: el pueblo de Holanda donde personas con Alzheimer viven libres, sin dinero real y con enfermeros encubiertos

LEER MÁS
Harrison Okene, el hombre que sobrevivió tres días bajo el mar dentro de un barco hundido a treinta metros de profundidad

Harrison Okene, el hombre que sobrevivió tres días bajo el mar dentro de un barco hundido a treinta metros de profundidad

LEER MÁS
Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mientras grababa un TikTok, influencer cayó de una altura de 5 metros y falleció: la trágica historia de Arina Glazunova

Mientras grababa un TikTok, influencer cayó de una altura de 5 metros y falleció: la trágica historia de Arina Glazunova

LEER MÁS
El día que la madre de Miguel Uribe Turbay fue asesinada por orden de Pablo Escobar en pleno rescate tras 5 meses secuestrada

El día que la madre de Miguel Uribe Turbay fue asesinada por orden de Pablo Escobar en pleno rescate tras 5 meses secuestrada

LEER MÁS
Petro amenaza con detener la llegada del subsecretario de Estado de EE. UU. a Colombia: "Yo podría impedirlo"

Petro amenaza con detener la llegada del subsecretario de Estado de EE. UU. a Colombia: "Yo podría impedirlo"

LEER MÁS
Mujer iraní de 58 años mató a 11 de sus esposos para quedarse con sus riquezas: ahora puede enfrentar la pena de muerte

Mujer iraní de 58 años mató a 11 de sus esposos para quedarse con sus riquezas: ahora puede enfrentar la pena de muerte

LEER MÁS
No es Bolivia: descubre el segundo país de Sudamérica que no tiene salida al mar

No es Bolivia: descubre el segundo país de Sudamérica que no tiene salida al mar

LEER MÁS
Periodista peruano, Ricardo Quintana, revela su devastadora experiencia en prisión ‘Alligator Alcatraz’ en EE.UU.: "No soporto un día más"

Periodista peruano, Ricardo Quintana, revela su devastadora experiencia en prisión ‘Alligator Alcatraz’ en EE.UU.: "No soporto un día más"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Emelec vs Deportivo Cuenca por LigaPro EN VIVO: empatan sin goles en el estadio George Capwell

Reparto de 'Merlina' 2: actores que regresan y nuevos antagonistas de la serie

Conductores invaden vía del Metropolitano por falta de sanciones efectivas: "La multa es solo S/72"

Mundo

¿Quién es alias Chipi, el presunto líder detrás del asesinato del senador colombiano Miguel Uribe Turbay en Bogotá?

La histórica moneda de El Salvador que fue inspirada en Cristóbal Colón: fue una pieza clave en el siglo XIV

China inicia la construcción del "proyecto del siglo": una megapresa hidroeléctrica capaz de alterar la rotación de la Tierra

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

Transportistas fluviales ofendidos tras hallazgo de bandera de Colombia en isla Chinería

Cancillería rechaza colocación de bandera de Colombia: "No contribuyen a la histórica convivencia armónica y pacífica"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota