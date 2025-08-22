Brasil se consolida como el país que lidera la producción de café en América Latina en 2025. | Mare Terra Coffee

Brasil se consolida como el país que lidera la producción de café en América Latina en 2025. | Mare Terra Coffee

El mapa cafetero mundial de 2025 vuelve a ubicar a Brasil en la cima como el mayor productor de café del planeta. Según un reporte de Indonesia Specialty Coffee, basado en datos de Worldostats, Brasil registra una producción estimada de 3.1 millones de toneladas, muy por encima de Colombia (665 mil toneladas) y Perú (352 mil toneladas), sus principales competidores regionales.

Este liderazgo no solo reafirma su supremacía histórica, sino que lo consolida como el epicentro de una industria cada vez más impulsada por la tecnología, la trazabilidad y la demanda global de cafés sostenibles. Mientras tanto, países como Vietnam, Indonesia y Etiopía también refuerzan su presencia en el escenario cafetero global.

¿Cómo Brasil se consolida como líder indiscutible en la industria del café?

El dominio brasileño responde a una combinación de ventajas naturales y estrategia institucional. Regiones como Minas Gerais o Espírito Santo ofrecen condiciones ideales para el cultivo de café Arábica y Robusta, gracias a sus climas estables, altitud y suelos fértiles.

El papel del Instituto Brasileño del Café (ICAFÉ) ha sido clave para incorporar prácticas de agricultura de precisión, trazabilidad digital y sistemas de certificación sostenibles. Todo esto ha permitido que el país no solo produzca más, sino que también mejore la calidad y diversifique su mercado, abasteciendo tanto al consumo masivo como al de cafés especiales.

Diferencias entre los granos de café arábica y robusta, las variedades principales cultivadas en Brasil.

Factores que impulsan la producción de café en América Latina

América Latina se ha consolidado como una de las regiones más importantes para la caficultura mundial, no solo por el volumen, sino por la diversidad de perfiles sensoriales y prácticas sostenibles. Países como Colombia, Perú, Honduras y Guatemala continúan apostando por el café Arábica de especialidad, mientras que otros como México o Nicaragua emergen con nuevas certificaciones.

El impulso de organizaciones como la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC), la Junta Nacional del Café (JNC) en Perú y el Instituto Hondureño del Café (IHCAFE) ha sido esencial para mejorar la productividad, capacitar a pequeños caficultores y mantener estándares internacionales.

Varios países de América Latina se consolidan como productores destacados de café arábica.

¿Por qué el café de especialidad gana terreno en 2025?

En 2025, el café de especialidad se posiciona como el segmento con mayor crecimiento dentro del mercado global. La demanda por granos trazables, orgánicos y con perfil sensorial único ha impulsado a países como Etiopía, Colombia, Perú y Honduras a redoblar sus esfuerzos en innovación y diferenciación.

Este auge está motivado por un consumidor más informado, que prioriza el origen, el impacto ambiental y social del café, y busca experiencias únicas en taza. La digitalización del comercio, la presencia en plataformas internacionales y las certificaciones como Fair Trade, Rainforest Alliance y Orgánico USDA se han vuelto activos fundamentales para estos productores.