HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Fuertes vientos en Ica afectan visibilidad en carreteras y viviendas
Fuertes vientos en Ica afectan visibilidad en carreteras y viviendas     Fuertes vientos en Ica afectan visibilidad en carreteras y viviendas     Fuertes vientos en Ica afectan visibilidad en carreteras y viviendas     
RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"
RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"     RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"     RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"     
Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico
Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico     Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico     Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico     
Mundo

Este país de América Latina lidera la producción mundial de café en 2025, superando a Colombia y Perú

Brasil lidera la industria cafetera global en 2025 con más de 3 millones de toneladas, superando con amplitud a Colombia y Perú, según un reporte internacional.

Brasil se consolida como el país que lidera la producción de café en América Latina en 2025.
Brasil se consolida como el país que lidera la producción de café en América Latina en 2025. | Mare Terra Coffee

El mapa cafetero mundial de 2025 vuelve a ubicar a Brasil en la cima como el mayor productor de café del planeta. Según un reporte de Indonesia Specialty Coffee, basado en datos de Worldostats, Brasil registra una producción estimada de 3.1 millones de toneladas, muy por encima de Colombia (665 mil toneladas) y Perú (352 mil toneladas), sus principales competidores regionales.

Este liderazgo no solo reafirma su supremacía histórica, sino que lo consolida como el epicentro de una industria cada vez más impulsada por la tecnología, la trazabilidad y la demanda global de cafés sostenibles. Mientras tanto, países como Vietnam, Indonesia y Etiopía también refuerzan su presencia en el escenario cafetero global.

PUEDES VER: La ONU declara hambruna en Gaza: más de medio millón de personas al borde de la muerte mientras crecen amenazas de Israel

lr.pe

¿Cómo Brasil se consolida como líder indiscutible en la industria del café?

El dominio brasileño responde a una combinación de ventajas naturales y estrategia institucional. Regiones como Minas Gerais o Espírito Santo ofrecen condiciones ideales para el cultivo de café Arábica y Robusta, gracias a sus climas estables, altitud y suelos fértiles.

El papel del Instituto Brasileño del Café (ICAFÉ) ha sido clave para incorporar prácticas de agricultura de precisión, trazabilidad digital y sistemas de certificación sostenibles. Todo esto ha permitido que el país no solo produzca más, sino que también mejore la calidad y diversifique su mercado, abasteciendo tanto al consumo masivo como al de cafés especiales.

Diferencias entre los granos de café arábica y robusta, las variedades principales cultivadas en Brasil.

Diferencias entre los granos de café arábica y robusta, las variedades principales cultivadas en Brasil.

PUEDES VER: Terremoto en Chile de magnitud 7.6 se registró este jueves al noroeste de la Base Aérea Antártica

lr.pe

Factores que impulsan la producción de café en América Latina

América Latina se ha consolidado como una de las regiones más importantes para la caficultura mundial, no solo por el volumen, sino por la diversidad de perfiles sensoriales y prácticas sostenibles. Países como Colombia, Perú, Honduras y Guatemala continúan apostando por el café Arábica de especialidad, mientras que otros como México o Nicaragua emergen con nuevas certificaciones.

El impulso de organizaciones como la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC), la Junta Nacional del Café (JNC) en Perú y el Instituto Hondureño del Café (IHCAFE) ha sido esencial para mejorar la productividad, capacitar a pequeños caficultores y mantener estándares internacionales.

Varios países de América Latina se consolidan como productores destacados de café arábica.

Varios países de América Latina se consolidan como productores destacados de café arábica.

PUEDES VER: Nuevo atentado en Colombia: potente explosivo estalla cerca de la Alcaldía municipal de Florencia, Caquetá

lr.pe

¿Por qué el café de especialidad gana terreno en 2025?

En 2025, el café de especialidad se posiciona como el segmento con mayor crecimiento dentro del mercado global. La demanda por granos trazables, orgánicos y con perfil sensorial único ha impulsado a países como Etiopía, Colombia, Perú y Honduras a redoblar sus esfuerzos en innovación y diferenciación.

Este auge está motivado por un consumidor más informado, que prioriza el origen, el impacto ambiental y social del café, y busca experiencias únicas en taza. La digitalización del comercio, la presencia en plataformas internacionales y las certificaciones como Fair Trade, Rainforest Alliance y Orgánico USDA se han vuelto activos fundamentales para estos productores.

Notas relacionadas
Daniel Cueva, el ingeniero peruano que es líder de una las plataformas digitales de educación financiera más influyentes de América Latina

Daniel Cueva, el ingeniero peruano que es líder de una las plataformas digitales de educación financiera más influyentes de América Latina

LEER MÁS
Esta es la ciudad perdida bajo el agua en América Latina que podría cambiar la historia: más antigua que las pirámides de Egipto

Esta es la ciudad perdida bajo el agua en América Latina que podría cambiar la historia: más antigua que las pirámides de Egipto

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gobierno de Rusia expresa apoyo a Venezuela ante el aumento de tensiones con Estados Unidos por el envío de buques

Gobierno de Rusia expresa apoyo a Venezuela ante el aumento de tensiones con Estados Unidos por el envío de buques

LEER MÁS
Terremoto en Chile de magnitud 7.6 se registró este jueves al noroeste de la Base Aérea Antártica

Terremoto en Chile de magnitud 7.6 se registró este jueves al noroeste de la Base Aérea Antártica

LEER MÁS
Una guía muere frente a turistas cuando dirigía una excursión por el Coliseo romano: habría sufrido golpe de calor

Una guía muere frente a turistas cuando dirigía una excursión por el Coliseo romano: habría sufrido golpe de calor

LEER MÁS
Puente ferroviario colapsa en China: video muestra el momento del derrumbe que dejó 12 muertos

Puente ferroviario colapsa en China: video muestra el momento del derrumbe que dejó 12 muertos

LEER MÁS
EEUU asegura estar listo para usar "todo su poder" para frenar el narcotráfico en Venezuela: "Maduro es ilegítimo, un fugitivo"

EEUU asegura estar listo para usar "todo su poder" para frenar el narcotráfico en Venezuela: "Maduro es ilegítimo, un fugitivo"

LEER MÁS
Estados Unidos ordenó el despliegue de un escuadrón anfibio frente a las costas de Venezuela, según Reuters

Estados Unidos ordenó el despliegue de un escuadrón anfibio frente a las costas de Venezuela, según Reuters

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Hallan cadáver de hombre cerca de colegio en Ventanilla: habría sido baleado en pleno descampado

Camión con petróleo se vuelca en la Carretera Central y derrama combustible en el río Rímac: empresa no contaba con permisos

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarían la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

Mundo

Puente ferroviario colapsa en China: video muestra el momento del derrumbe que dejó 12 muertos

El hombre que sobrevivió seis días en una montaña, con una pierna rota y sin comida ni agua en Noruega

Maduro es más peligroso que Pablo Escobar y el "Chapo" Guzmán, según el exalcalde de Caracas: "Es una amenaza global"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Crisis en el APRA: más de 11 mil militantes fueron desafiliados tras problemas administrativos internos

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota