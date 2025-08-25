HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Latinoamérica empieza a aplicar impuestos a compras por Shein, Temu y AliExpress: esto es lo que cambiará

Cada vez se observan más pedidos de Shein, Temu y AliExpress en América Latina, por lo que los gobiernos están evaluando cobrar impuestos para proteger a las empresas locales.

Los gobiernos están tomando nota de los compradores.
Los gobiernos están tomando nota de los compradores. | Foto: Aeropaq/composición LR

Los millones de productos chinos que llegan a distintos lugares de América Latina son muy baratos, por lo que todos los gobiernos, desde México hasta Chile, están evaluando imponer un impuesto para proteger a las empresas locales, ya que estas se han visto afectadas por el incremento en las compras.

Shein, Temu y AliExpress son algunas de las plataformas en las que más compran las y los usuarios. Sin embargo, Mercado Libre y Amazon también están ganando fuerza en cuanto al número de pedidos. Por ello, varios gobiernos han comenzado a gravar las importaciones de bajo costo. incluso algunos ya aplican un aumento en los aranceles.

Nuevos cambios para los productos chinos en América Latina

Según informó la empresa de inteligencia de mercado Sensor Tower, en el primer semestre de 2025, Temu registró un incremento del 143% en usuarios activos mensuales en Latinoamérica, alcanzando los 105 millones.

Como respuesta, México ha incrementado los aranceles sobre pequeños paquetes provenientes de China, elevándolos del 19% al 33,5%. Estados Unidos sigue el mismo camino y, a partir del 29 de agosto, aplicará la misma medida a los paquetes que lleguen desde China.

En Chile, país del libre comercio, los paquetes con un valor de US$41 tendrán un recargo adicional de US$19 a partir de octubre. Por su parte, en Ecuador se implementará un cobro de US$20 para los paquetes anuales que superen los US$1.600. En Uruguay, se propone gravar con el IVA a los paquetes enviados desde países que no sean Estados Unidos, según anunció el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone.

¿Se cobrará un impuesto por productos chinos en Perú?

Según indicó un portavoz de Temu, una unidad de PDD Holdings Inc. (PDD), la empresa está incorporando proveedores locales para evitar que se cobre un impuesto a sus clientes.

También cuenta con almacenes de productos en bodegas locales para apoyar a las empresas del Perú. Por su parte, las empresas Shein y AliExpress han evitado pronunciarse sobre estos casos.

