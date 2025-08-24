HOYSuscripcion LR Focus

Tripulante de la Marina muere al intentar asegurar embarcaciones
¿A qué hora juega Universitario vs. Alianza Lima por la Liga 1?
Niegan libertad a hermanos Menéndez
Mundo

Estos son los países con más altos niveles de estrés en América Latina: ¿En qué posición esta Perú?

}El estrés es uno de los problemas más comunes en América Latina y hay un desafío creciente para la salud pública.

El estrés se puede manifestar por diferentes motivos.
El estrés se puede manifestar por diferentes motivos. | Foto: Nexu

En América Latina ha crecido más el nivel de estrés. Según indica el portal de Gallup, desde 2019, que se encontraba en 31% hasta 2023 que llego hasta 41%, ha crecido el nivel de estrés en 10 puntos, lo cual es preocupante y los gobiernos deben cuidar la salud de la población.

En primer lugar, lo ocupa Bolivia, con un 55% de toda su población, lo que confirma el nivel de estrés que tienen en el país. Según las preguntas que realizó el portal Gallup, lidió con la percepción sobre salud mental y bienestar en la región.

PUEDES VER: Estudio científico revela cuál es el verdadero origen del cacao en Sudamérica y como se expandió por el mundo

lr.pe

¿En que posición se encuentra Perú a nivel de estrés en América Latina?

Según indica este ranking de Gallup, Perú se encuentra en la sexta posición en Latinoamérica, donde el 48% de las personas manifestó sentirse estresadas. Esto muestra que no es una cifra tan elevada ni tan baja; esta posición estándar se puede mejorar para disminuir el estrés en las personas.

Este problema puede formarse por diferentes motivos que viven las personas, ya sea por un tema laboral, un nivel de estudio, deudas millonarias, salud, un pensamiento negativo o una respuesta que puede ser importante en tu vida.

PUEDES VER: La verdad detrás de los huracanes: cómo se forman y qué zonas de América Latina están en riesgo

lr.pe

¿Como esta el ranking a nivel de estrés en América Latina?

En primer lugar, Bolivia; en el segundo puesto se encuentra la República Dominicana y Costa Rica, ambos con un 51% de su población estresada. Luego, en el cuarto puesto, están Ecuador y El Salvador, ambos con un 50% de su población con este problema.

A continuación, se encuentra Perú, seguido de Brasil y Uruguay, ambos con un 46% de su población. Finalmente, se encuentran Argentina y Venezuela, con un 45% de nivel de estrés en las personas.

