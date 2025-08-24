Estos son los países con más altos niveles de estrés en América Latina: ¿En qué posición esta Perú?

En América Latina ha crecido más el nivel de estrés. Según indica el portal de Gallup, desde 2019, que se encontraba en 31% hasta 2023 que llego hasta 41%, ha crecido el nivel de estrés en 10 puntos, lo cual es preocupante y los gobiernos deben cuidar la salud de la población.

En primer lugar, lo ocupa Bolivia, con un 55% de toda su población, lo que confirma el nivel de estrés que tienen en el país. Según las preguntas que realizó el portal Gallup, lidió con la percepción sobre salud mental y bienestar en la región.

¿En que posición se encuentra Perú a nivel de estrés en América Latina?

Según indica este ranking de Gallup, Perú se encuentra en la sexta posición en Latinoamérica, donde el 48% de las personas manifestó sentirse estresadas. Esto muestra que no es una cifra tan elevada ni tan baja; esta posición estándar se puede mejorar para disminuir el estrés en las personas.

Este problema puede formarse por diferentes motivos que viven las personas, ya sea por un tema laboral, un nivel de estudio, deudas millonarias, salud, un pensamiento negativo o una respuesta que puede ser importante en tu vida.

¿Como esta el ranking a nivel de estrés en América Latina?

En primer lugar, Bolivia; en el segundo puesto se encuentra la República Dominicana y Costa Rica, ambos con un 51% de su población estresada. Luego, en el cuarto puesto, están Ecuador y El Salvador, ambos con un 50% de su población con este problema.

A continuación, se encuentra Perú, seguido de Brasil y Uruguay, ambos con un 46% de su población. Finalmente, se encuentran Argentina y Venezuela, con un 45% de nivel de estrés en las personas.