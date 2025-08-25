Parece un globo aerostático, pero es el dirigible con el que China busca llevar energía limpia a lugares remotos

Un grupo de científicos chinos ha desarrollado un innovador dirigible generador de energía eólica, alcanzando un megavatio en pruebas en la provincia de Hainan. Foto: SAWES

Un grupo de científicos de China presentó uno de los avances más ambiciosos en energía renovable: un dirigible generador de energía que flota a gran altitud para producir electricidad. El sistema, desarrollado por SAWES Energy Technology junto a la Universidad de Tsinghua y el Instituto de Ciencias de China, logró generar un megavatio eólico en pruebas realizadas en la provincia de Hainan. Este avance coloca al gigante asiático en la primera línea de la innovación tecnológica en turbinas eólicas aerotransportadas.

El prototipo, denominado S1500 turbina, utiliza un sistema eólico flotante compuesto por microgeneradores de fibra de carbono, diseñados para soportar la intensidad de los vientos en capas atmosféricas superiores. Según los investigadores, estos vientos son hasta un 60% más constantes y potentes que los que se registran a nivel terrestre, lo que multiplica el potencial de generación. La idea, adelantada en 1957 por el científico Qian Xuesen, cobra vida casi siete décadas después con aplicaciones concretas.

La apuesta china por turbinas eólicas aerotransportadas de gran altitud

La energía eólica de gran altitud representa un cambio en la búsqueda de producción de energía limpia. A diferencia de los parques terrestres, estos dirigibles pueden elevarse entre 300 y 1.000 metros para aprovechar corrientes más estables. “Se trata de una transición del concepto a la aplicación práctica, con impacto real en la producción energética”, señaló un portavoz de SAWES Energy Technology.

Las turbinas eólicas aerotransportadas representan una alternativa estratégica frente a las infraestructuras energéticas tradicionales. Estos dirigibles pueden desplegarse con rapidez y garantizar electricidad en contextos donde las redes terrestres fallan o resultan inviables. Entre sus principales aplicaciones destacan el suministro de energía en islas remotas —donde el transporte de combustibles fósiles es costoso—, la atención de emergencias en desastres naturales y el respaldo a proyectos científicos y militares que requieren autonomía energética.

De acuerdo con el Instituto de Ciencias de China, el sistema puede instalarse en menos de 24 horas y sin necesidad de obras complejas, lo que lo convierte en una herramienta adaptable para enfrentar crisis como terremotos, tifones o apagones de gran escala. Su diseño modular, además, facilita el transporte y montaje en terrenos de difícil acceso.

Así funcionan las turbinas eólicas aerotransportadas que captan vientos a gran altitud

Las turbinas eólicas aerotransportadas buscan aprovechar los vientos más fuertes y constantes que circulan a cientos o incluso miles de metros sobre el suelo, imposibles de captar con los aerogeneradores terrestres. Para lograrlo, el sistema se eleva mediante dirigibles inflados con helio o estructuras tipo cometa, sujetas con cables que las mantienen ancladas a tierra. Una vez en el aire, la turbina convierte la energía cinética del viento en electricidad de manera más eficiente que los sistemas convencionales.

Existen dos diseños principales: uno en el que la generación ocurre en el propio dirigible, que transmite la energía al suelo a través de cables conductores, y otro en el que el movimiento de la estructura acciona un generador instalado en tierra. En ambos casos, la electricidad puede conectarse a la red o abastecer instalaciones aisladas. Por su facilidad de despliegue, esta tecnología se perfila como una solución renovable clave para comunidades rurales, islas y escenarios de emergencia donde no es viable instalar infraestructuras convencionales.