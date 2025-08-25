HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Valera y 'Orejitas' son desconvocados de Eliminatorias 2026
Valera y 'Orejitas' son desconvocados de Eliminatorias 2026     Valera y 'Orejitas' son desconvocados de Eliminatorias 2026     Valera y 'Orejitas' son desconvocados de Eliminatorias 2026     
María Corina Machado convoca a desobedecer el régimen de Maduro
María Corina Machado convoca a desobedecer el régimen de Maduro     María Corina Machado convoca a desobedecer el régimen de Maduro     María Corina Machado convoca a desobedecer el régimen de Maduro     
Mundo

Parece un globo aerostático, pero es el dirigible con el que China busca llevar energía limpia a lugares remotos

China prueba un dirigible capaz de generar un megavatio y llevar energía limpia a comunidades aisladas y zonas golpeadas por desastres naturales.

Un grupo de científicos chinos ha desarrollado un innovador dirigible generador de energía eólica, alcanzando un megavatio en pruebas en la provincia de Hainan. Foto: SAWES
Un grupo de científicos chinos ha desarrollado un innovador dirigible generador de energía eólica, alcanzando un megavatio en pruebas en la provincia de Hainan. Foto: SAWES

Un grupo de científicos de China presentó uno de los avances más ambiciosos en energía renovable: un dirigible generador de energía que flota a gran altitud para producir electricidad. El sistema, desarrollado por SAWES Energy Technology junto a la Universidad de Tsinghua y el Instituto de Ciencias de China, logró generar un megavatio eólico en pruebas realizadas en la provincia de Hainan. Este avance coloca al gigante asiático en la primera línea de la innovación tecnológica en turbinas eólicas aerotransportadas.

El prototipo, denominado S1500 turbina, utiliza un sistema eólico flotante compuesto por microgeneradores de fibra de carbono, diseñados para soportar la intensidad de los vientos en capas atmosféricas superiores. Según los investigadores, estos vientos son hasta un 60% más constantes y potentes que los que se registran a nivel terrestre, lo que multiplica el potencial de generación. La idea, adelantada en 1957 por el científico Qian Xuesen, cobra vida casi siete décadas después con aplicaciones concretas.

PUEDES VER: Este país de Sudamérica es el segundo mayor exportador de palta en el mundo con más de US$1.000 millones en 2025

lr.pe

La apuesta china por turbinas eólicas aerotransportadas de gran altitud

La energía eólica de gran altitud representa un cambio en la búsqueda de producción de energía limpia. A diferencia de los parques terrestres, estos dirigibles pueden elevarse entre 300 y 1.000 metros para aprovechar corrientes más estables. “Se trata de una transición del concepto a la aplicación práctica, con impacto real en la producción energética”, señaló un portavoz de SAWES Energy Technology.

Las turbinas eólicas aerotransportadas representan una alternativa estratégica frente a las infraestructuras energéticas tradicionales. Estos dirigibles pueden desplegarse con rapidez y garantizar electricidad en contextos donde las redes terrestres fallan o resultan inviables. Entre sus principales aplicaciones destacan el suministro de energía en islas remotas —donde el transporte de combustibles fósiles es costoso—, la atención de emergencias en desastres naturales y el respaldo a proyectos científicos y militares que requieren autonomía energética.

De acuerdo con el Instituto de Ciencias de China, el sistema puede instalarse en menos de 24 horas y sin necesidad de obras complejas, lo que lo convierte en una herramienta adaptable para enfrentar crisis como terremotos, tifones o apagones de gran escala. Su diseño modular, además, facilita el transporte y montaje en terrenos de difícil acceso.

PUEDES VER: El país de América Latina que se convertiría en potencia mundial impulsado por la guerra comercial entre China y Estados Unidos

lr.pe

Así funcionan las turbinas eólicas aerotransportadas que captan vientos a gran altitud

Las turbinas eólicas aerotransportadas buscan aprovechar los vientos más fuertes y constantes que circulan a cientos o incluso miles de metros sobre el suelo, imposibles de captar con los aerogeneradores terrestres. Para lograrlo, el sistema se eleva mediante dirigibles inflados con helio o estructuras tipo cometa, sujetas con cables que las mantienen ancladas a tierra. Una vez en el aire, la turbina convierte la energía cinética del viento en electricidad de manera más eficiente que los sistemas convencionales.

Existen dos diseños principales: uno en el que la generación ocurre en el propio dirigible, que transmite la energía al suelo a través de cables conductores, y otro en el que el movimiento de la estructura acciona un generador instalado en tierra. En ambos casos, la electricidad puede conectarse a la red o abastecer instalaciones aisladas. Por su facilidad de despliegue, esta tecnología se perfila como una solución renovable clave para comunidades rurales, islas y escenarios de emergencia donde no es viable instalar infraestructuras convencionales.

Notas relacionadas
Ingeniero de la UNMSM es seleccionado para proyecto internacional de investigación espacial en China: "Mi meta final apunta al Perú"

Ingeniero de la UNMSM es seleccionado para proyecto internacional de investigación espacial en China: "Mi meta final apunta al Perú"

LEER MÁS
"No es un patio trasero": China le exige a Estados Unidos pide que se respete la independencia de América Latina

"No es un patio trasero": China le exige a Estados Unidos pide que se respete la independencia de América Latina

LEER MÁS
Leones del Barrio Chino ahora tienen vitrinas tras robo de colmillos y esfera de su escultura

Leones del Barrio Chino ahora tienen vitrinas tras robo de colmillos y esfera de su escultura

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Infanticidios estremecen a República Dominicana: madre envenena a sus 3 hijos y otro padre asfixia a bebé

Infanticidios estremecen a República Dominicana: madre envenena a sus 3 hijos y otro padre asfixia a bebé

LEER MÁS
¿Maduro prometió renunciar como presidente de Venezuela? Esto fue lo que realmente dijo en su discurso viral

¿Maduro prometió renunciar como presidente de Venezuela? Esto fue lo que realmente dijo en su discurso viral

LEER MÁS
Este país de Sudamérica es el segundo mayor exportador de palta en el mundo con más de US$1.000 millones en 2025

Este país de Sudamérica es el segundo mayor exportador de palta en el mundo con más de US$1.000 millones en 2025

LEER MÁS
El insólito caso del menor que tenía 526 dientes en la mandíbula y se los extrajeron en una sola cirugía en la India

El insólito caso del menor que tenía 526 dientes en la mandíbula y se los extrajeron en una sola cirugía en la India

LEER MÁS
María Corina Machado convoca a militares, jueces y trabajadores de Venezuela a desobedecer al régimen de Maduro: “Esto se acabó”

María Corina Machado convoca a militares, jueces y trabajadores de Venezuela a desobedecer al régimen de Maduro: “Esto se acabó”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Vecinos de Miraflores protestan por construcción de módulo de seguridad en parque Leoncio Prado: "Es completamente ilegal"

¿Puede la municipalidad retener mi auto y obligarme a pagar una papeleta para recuperarlo? Abogados explican sentencia del Tribunal Constitucional

Dólar más débil, crédito barato y cobre al alza: así impacta la Reserva Federal en Perú

Mundo

Trinidad y Tobago respalda ofensiva de EEUU contra Venezuela y permitirá ingreso a su territorio si Trump lo solicita

El único país de América Latina con transporte público totalmente gratuito: no es Chile ni Colombia

Hombre abandona a su perro en el aeropuerto porque no dejaron subirlo al avión y es arrestado por maltrato en Brasil

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte: críticas a la compra de 24 cazas para la FAP son “mezquinas”

El pasado que persigue a la ministra Ana Peña: designaciones y contratos a "dedo" en la Biblioteca Nacional del Perú

Elecciones 2026: PJ vuelve a fallar a favor de Duberlí Rodríguez y ordena al JNE inscribir a Unidad Popular

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota