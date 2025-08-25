HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha
EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     
Asesor FIFA se pronuncia sobre gol anulado a la 'U' por offside
Asesor FIFA se pronuncia sobre gol anulado a la 'U' por offside     Asesor FIFA se pronuncia sobre gol anulado a la 'U' por offside     Asesor FIFA se pronuncia sobre gol anulado a la 'U' por offside     
María Corina Machado convoca a desobedecer el régimen de Maduro
María Corina Machado convoca a desobedecer el régimen de Maduro     María Corina Machado convoca a desobedecer el régimen de Maduro     María Corina Machado convoca a desobedecer el régimen de Maduro     
Mundo

Francia imita a Estados Unidos y despliega fuerzas navales en el Caribe para enfrentar redes de narcotráfico

Francia despliega fuerzas en el Caribe y se une a Estados Unidos y Guyana para frenar el avance de carteles y reforzar la seguridad regional.

Francia también enviará drones de vigilancia marítima al Caribe oriental. Foto: AFP
Francia también enviará drones de vigilancia marítima al Caribe oriental. Foto: AFP

Francia anunció que reforzará su presencia militar en el Caribe como parte de una estrategia internacional contra el narcotráfico. La decisión se da en un momento en el que Estados Unidos ya movilizó destructores y buques de guerra en aguas cercanas a Venezuela, en un operativo dirigido contra el Cartel de los Soles.

El movimiento de París se interpreta también como un gesto político: alinearse con Washington y con países caribeños que ven en la expansión del crimen organizado y en la disputa territorial entre Caracas y Guyana un riesgo creciente para la seguridad y la estabilidad región.

PUEDES VER: Petro niega la existencia del 'Cartel de los Soles' a pesar de evidencias de EE. UU.: "Excusa de la derecha"

lr.pe

Francia refuerza su presencia en el Caribe para combatir el narcotráfico

El ministro del Interior francés, Bruno Retailleau, explicó que el envío de efectivos responde a la urgencia de contener el avance del narcotráfico en una zona clave para las rutas de ingreso a Europa. La instalación del nuevo laboratorio y el incremento de personal especializado forman parte de una estrategia destinada a proteger directamente a Martinica y Guadalupe de la expansión de redes criminales internacionales.

Desde París se subrayó que la presencia naval no se limita a respaldar la política de seguridad de Estados Unidos, sino que busca consolidar un frente común contra organizaciones como el Cartel de los Soles, el Tren de Aragua y la presión diplomática y militar sobre el régimen de Nicolás Maduro. Ambas estructuras, según informes de la Casa Blanca y gobiernos sudamericanos, tienen una influencia creciente en actividades como el tráfico de drogas, el lavado de dinero y la violencia en la región.

PUEDES VER: El expresidente Álvaro Uribe desafía la prescripción y busca anular condena a 12 años por soborno y fraude en Colombia

lr.pe

Alianzas estratégicas: el Caribe se convierte en tablero geopolítico

Guyana fue el primero en respaldar el despliegue naval de Estados Unidos. Su gobierno aseguró que trabajará junto a aliados bilaterales y regionales para enfrentar a las redes delictivas y hacer frente a una posible escalada en la disputa territorial con Venezuela por el Esequibo. Para Georgetown — capital de Guyana —, la alianza con Washington representa una garantía ante las amenazas de Caracas.

Más adelante, Trinidad y Tobago expresó su apoyo a la estrategia estadounidense y anunció que permitiría operaciones desde su territorio en caso de que Venezuela agreda a Guyana. La primera ministra, Kamla Persad-Bissessar, recalcó que mantiene vínculos con el pueblo venezolano, pero dejó claro que su prioridad es la seguridad regional.

Notas relacionadas
Israel asesina a 5 periodistas de AP y Reuters durante ataque a hospital de Gaza que dejó un total de 15 muertos

Israel asesina a 5 periodistas de AP y Reuters durante ataque a hospital de Gaza que dejó un total de 15 muertos

LEER MÁS
Ucrania critica la participación de Woody Allen en un festival de cine en Rusia: “Es un insulto"

Ucrania critica la participación de Woody Allen en un festival de cine en Rusia: “Es un insulto"

LEER MÁS
"No es un patio trasero": China le exige a Estados Unidos pide que se respete la independencia de América Latina

"No es un patio trasero": China le exige a Estados Unidos pide que se respete la independencia de América Latina

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
María Corina Machado convoca a militares, jueces y trabajadores de Venezuela a desobedecer al régimen de Maduro: “Esto se acabó”

María Corina Machado convoca a militares, jueces y trabajadores de Venezuela a desobedecer al régimen de Maduro: “Esto se acabó”

LEER MÁS
Maduro manda 15.000 venezolanos a resguardar frontera con Colombia en medio del conflicto con EE. UU.

Maduro manda 15.000 venezolanos a resguardar frontera con Colombia en medio del conflicto con EE. UU.

LEER MÁS
Este país de Sudamérica es el segundo mayor exportador de palta en el mundo con más de US$1.000 millones en 2025

Este país de Sudamérica es el segundo mayor exportador de palta en el mundo con más de US$1.000 millones en 2025

LEER MÁS
¿Maduro prometió renunciar como presidente de Venezuela? Esto fue lo que realmente dijo en su discurso viral

¿Maduro prometió renunciar como presidente de Venezuela? Esto fue lo que realmente dijo en su discurso viral

LEER MÁS
Dólar BCV y paralelo hoy 25 de agosto de 2025: conoce el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela

Dólar BCV y paralelo hoy 25 de agosto de 2025: conoce el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela

LEER MÁS
El país de América Latina que se convertiría en potencia mundial impulsado por la guerra comercial entre China y Estados Unidos

El país de América Latina que se convertiría en potencia mundial impulsado por la guerra comercial entre China y Estados Unidos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Perú y una actuación formidable en el Pico Alto Pro 2025

Reintegro 4 del Fonavi: ¿cómo podré saber si estoy en la lista de beneficiarios para cobrar la devolución de aportes, vía Banco de la Nación?

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarían la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

Mundo

Este país de Sudamérica es el segundo mayor exportador de palta en el mundo con más de US$1.000 millones en 2025

Petro niega la existencia del 'Cartel de los Soles' a pesar de evidencias de EE. UU.: "Excusa de la derecha"

El expresidente Álvaro Uribe desafía la prescripción y busca anular condena a 12 años por soborno y fraude en Colombia

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Congreso: citan a Eduardo Arana y advierten que designación de Santiváñez atentaría contra la administración de justicia

Congreso pudo evitar que Juan José Santiváñez asuma como ministro de Justicia: proyecto de ley está olvidado desde 2022

Congresista María Acuña presuntamente tiene como gerente general de su inmobiliaria a un testaferro

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota