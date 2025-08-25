Francia anunció que reforzará su presencia militar en el Caribe como parte de una estrategia internacional contra el narcotráfico. La decisión se da en un momento en el que Estados Unidos ya movilizó destructores y buques de guerra en aguas cercanas a Venezuela, en un operativo dirigido contra el Cartel de los Soles.

El movimiento de París se interpreta también como un gesto político: alinearse con Washington y con países caribeños que ven en la expansión del crimen organizado y en la disputa territorial entre Caracas y Guyana un riesgo creciente para la seguridad y la estabilidad región.

El ministro del Interior francés, Bruno Retailleau, explicó que el envío de efectivos responde a la urgencia de contener el avance del narcotráfico en una zona clave para las rutas de ingreso a Europa. La instalación del nuevo laboratorio y el incremento de personal especializado forman parte de una estrategia destinada a proteger directamente a Martinica y Guadalupe de la expansión de redes criminales internacionales.

Desde París se subrayó que la presencia naval no se limita a respaldar la política de seguridad de Estados Unidos, sino que busca consolidar un frente común contra organizaciones como el Cartel de los Soles, el Tren de Aragua y la presión diplomática y militar sobre el régimen de Nicolás Maduro. Ambas estructuras, según informes de la Casa Blanca y gobiernos sudamericanos, tienen una influencia creciente en actividades como el tráfico de drogas, el lavado de dinero y la violencia en la región.

Alianzas estratégicas: el Caribe se convierte en tablero geopolítico

Guyana fue el primero en respaldar el despliegue naval de Estados Unidos. Su gobierno aseguró que trabajará junto a aliados bilaterales y regionales para enfrentar a las redes delictivas y hacer frente a una posible escalada en la disputa territorial con Venezuela por el Esequibo. Para Georgetown — capital de Guyana —, la alianza con Washington representa una garantía ante las amenazas de Caracas.

Más adelante, Trinidad y Tobago expresó su apoyo a la estrategia estadounidense y anunció que permitiría operaciones desde su territorio en caso de que Venezuela agreda a Guyana. La primera ministra, Kamla Persad-Bissessar, recalcó que mantiene vínculos con el pueblo venezolano, pero dejó claro que su prioridad es la seguridad regional.