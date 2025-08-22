Exigen una investigación profunda que determine las responsabilidades y que impulse protocolos de seguridad para evitar tragedias similares.. Foto: Difusión

Exigen una investigación profunda que determine las responsabilidades y que impulse protocolos de seguridad para evitar tragedias similares.. Foto: Difusión

María Giovanna Giammarino, guía turística de 56 años, perdió la vida el último martes tras descompensarse mientras dirigía una excursión en el Coliseo romano. El hecho ocurrió mientras la guía subía unas escaleras del monumento, el cual generó gran conmoción entre los presentes.

Testigos y turistas intentaron reanimarla con maniobras de RCP, pero pese a los esfuerzos, la mujer no recupero la conciencia y murió al llegar a la ambulancia. El caso ha reabierto el debate sobre las condiciones laborales y de salud de los guías turísticos en espacios abiertos donde enfrentan condiciones climáticas extremas.

Coliseo romano de luto tras la muerte de guía turística

En señal de luto, luego de la tragedia, el miércoles el monumento apagó las luces. En ese sentido, la ministra de Turismo de Italia, Daniela Santanché, lamentó lo acontecido. "Mis pensamientos están con todos aquellos que, como Giovanna, dedican sus vidas a mejorar nuestro patrimonio cultural".

Sin embargo, la rápida reapertura del Coliseo luego de la muerte de la guía ha sido interpretada por algunos sectores como una señal de que se priorizan los intereses turísticos y económicos sobre la seguridad y el bienestar humano.

Debate por condiciones laborales tras la muerte de la guía turística

Tras el deceso de Maria Giovanna Giammarino ha originado debate sobre las condiciones laborales de los guías turísticos en Roma. Organizaciones sindicales y colegas de la profesión han denunciado la precariedad en la que trabajan y la falta de medidas de protección frente a las altas temperaturas y las exigencias físicas de las visitas guiadas.

Por su parte, el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, lamentó el hecho y recalcó la necesidad urgente de garantizar condiciones dignas y seguras para quienes laboran en uno de los monumentos más visitados del mundo.