Mundo

Terror en aeropuerto de Milán: hombre incendia mostrador de check-in y destruye monitores con un martillo

El autor fue un hombre de 28 años, originario de Malí y residente en Milán, Italia, quien tuvo que ser golpeado con un extintor para frenar el ataque.

Hombre provocó incendio en mostrador y destruyó monitores en aeropuerto de Milán.
Hombre provocó incendio en mostrador y destruyó monitores en aeropuerto de Milán. | Composición LR

El último miércoles 20 de agosto, un hombre de 28 años, originario de Malí, fue arrestado en el aeropuerto internacional de Milán-Malpensa, Italia, tras provocar un incendio y causar daños en la zona de salidas de la Terminal 1.

El incidente ocurrió alrededor de las 11 de la mañana (hora local), cuando el hombre arrojó un líquido inflamable sobre el mostrador de facturación número 13 y empezó a destruir las pantallas con un martillo.

PUEDES VER: Italia aprueba el megaproyecto que unirá Sicilia con el continente europeo: costará más de 13 millones de euros

lr.pe

Hombre incendia mostrador y destruye monitores en Aeropuerto de Milán

Las autoridades informaron que el agresor vertió un líquido inflamable sobre los mostradores de facturación y lo encendió, lo que desató un pequeño incendio en el hall del aeropuerto.

Sin embargo, el caos no terminó allí: el hombre, armado con un martillo, comenzó a golpear los mostradores y varios monitores, lo que causó gran alarma entre los viajeros presentes.

De acuerdo con el diario Corriere della Sera, el detenido no contaba con tarjeta de embarque ni estaba registrado como pasajero, lo que fortalece la teoría de que su presencia en el aeropuerto se limitaba exclusivamente a llevar a cabo este ataque.

PUEDES VER: Adulto mayor sobrevivió dos días con una flecha clavada en la cabeza y llegó consciente al hospital en Italia

lr.pe

Agresor logró ser reducido a golpes con un extintor

Según las imágenes que se difundieron en redes sociales en las últimas horas, el personal de seguridad logró detener al atacante en el lugar de una manera poco ortodoxa: le golpearon la cabeza con un extintor.

Afortunadamente, no hubo personas heridas. Los bomberos respondieron de inmediato y consiguieron apagar el fuego antes de que se extendiera. Por precaución, las autoridades evacuaron temporalmente esa sección de la terminal para asegurar la seguridad tanto de los pasajeros como del personal.

En tanto, la Asociación de Aeropuertos de Lombardía detalló en X que "el fuego fue controlado rápidamente por los bomberos del destacamento aeroportuario, aunque la presencia de humo obligó a evacuar la terminal por precaución".

PUEDES VER: Italia multa a la empresa Shein con 1 millón de euros por engañar sobre los beneficios ambientales de sus productos

lr.pe

¿Qué se sabe sobre el autor del ataque en aeropuerto de Milán?

El agresor, que fue arrestado por la policía en el mismo aeropuerto de Milán-Malpensa, se encuentra actualmente detenido en una comisaría de la ciudad de Varesse. El próximo jueves enfrentará una audiencia en el tribunal de Busto Arsizio para validar su arresto. Aún se desconoce los motivos detrás del ataque.

Por otro lado, las autoridades señalaron que el hombre había sido denunciado poco antes en Milán por destruir las vidrieras de una tienda, también con un martillo. Fue intervenido por la policía y llevado a un hospital.

Tras ello, se tenía previsto que se le realizara una evaluación médica para determinar si era consciente de sus acciones. Sin embargo, el hombre logró escapar del hospital, se dirigió al aeropuerto de Malpensa para cometer brutal ataque.

