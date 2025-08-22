Un hombre de Suecia sobrevivió 60 días atrapado bajo la nieve en su auto y sin comer. | Daily Mail

Las historias de supervivencia extremas siempre han llamado la atención de la gente, sobre todo cuando ponen a prueba los límites de lo que un ser humano puede resistir. Un ejemplo de ello el de Peter Skyllberg, un hombre natural de Suecia, cuyo caso sigue siendo una de las más sorprendentes en situaciones de frío extremo.

Skyllberg quedó atrapado en su coche, cubierto por una capa de nieve, y pasó casi 2 meses allí, desde el 19 de diciembre. Las condiciones a las que estuvo expuesto eran tan duras que para la mayoría de personas serían letales. Por suerte, el hombre fue rescatado por unos transeúntes cerca de Umeå, en el norte de Suecia.

¿Cómo Peter Skyllberg quedó atrapado bajo la nieve en su auto?

Peter Skyllberg, un hombre de 44 años, viajaba por una carretera poco frecuentada cerca de Umeå, en Suecia, cuando quedó atrapado bajo la nieve. Pronto, se dio cuenta de la gravedad de la situación: estaba solo, en medio de la nada, sin casi nada de provisiones y sin esperanza de que alguien viniera a rescatarlo. Lo más sorprendente fue que no fue encontrado hasta pasados 60 días, y cuando todos ya temían lo peor, se llevaron una grata sorpresa.

Dos meses después de quedar atrapado, el sueco seguía con vida. Sin embargo, los rescatistas lo hallaron en un estado crítico: no era capaz de hablar o de moverse, y estaba desnutrido. Fue trasladado de inmediato al hospital, donde en pocos días logró recuperar su movilidad y el habla, lo que le permitió contar cómo había sobrevivido a esa increíble experiencia.

Así logró sobrevivir Skyllberg tras quedar atrapado bajo la nieve

Según los primeros reportes, Peter Skyllberg sobrevivió principalmente gracias al llamado 'efecto iglú', un fenómeno natural que se da cuando la nieve se acumula sobre el vehículo. Este fenómeno, común en zonas de frío extremo, forma un aislante natural que ayuda a mantener la temperatura interna del cuerpo por encima de las gélidas temperaturas exteriores.

Lo sorprendente de este caso no está solo en este aislamiento térmico, sino también en la increíble resistencia de Skyllberg para aguantar durante tanto tiempo sin comer. Según sus propios relatos, explicó que se mantuvo quieto la mayor parte del tiempo e ingirió solo nieve derretida de vez en cuando.

Los médicos creen que su organismo habría reducido considerablemente su metabolismo, entrando en un estado similar a la "hibernación", como si se tratara de un oso, lo que habría permitido que disminuyera el consumo energético. Sin embargo, todavía hay debate sobre si este fenómeno realmente puede ocurrir en los humanos.

De esta manera se logró el rescate de Peter Skyllberg

El rescate de Skyllberg fue inesperado y se produjo cuando dos personas que iban en motos de nieve vieron que su auto medio enterrado en una carretera poco transitada. Al excavar en la nieve, descubrieron a un hombre extremadamente débil, pero consciente.

La policía local y los rescatistas no podían creer que hubiera resistido temperaturas tan extremas, que llegaron a los -30 °C, especialmente teniendo en cuenta que llevaba varias semanas sin comer. Casos como el de Skyllberg han llevado a los científicos a cuestionar los límites de la supervivencia en condiciones tan extremas.

Este suceso no solo ha abierto nuevas dudas sobre cómo el cuerpo humano puede soportar el hambre y el frío, sino que también ha dejado una marca importante en el estudio de la supervivencia en condiciones adversas.