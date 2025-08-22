HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Martín Vizcarra será trasladado al Penal de Ancón II
Martín Vizcarra será trasladado al Penal de Ancón II     Martín Vizcarra será trasladado al Penal de Ancón II     Martín Vizcarra será trasladado al Penal de Ancón II     
RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"
RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"     RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"     RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"     
Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico
Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico     Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico     Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico     
Mundo

El asombroso caso de Peter Skyllberg, el hombre que sobrevivió 60 días atrapado bajo la nieve en su auto y sin comida

Según informes, Peter Skyllberg, un hombre de Suecia, logró sobrevivir tras experimentar el 'efecto iglú', que le permitió conservar el calor corporal dentro de su auto.

Un hombre de Suecia sobrevivió 60 días atrapado bajo la nieve en su auto y sin comer.
Un hombre de Suecia sobrevivió 60 días atrapado bajo la nieve en su auto y sin comer. | Daily Mail

Las historias de supervivencia extremas siempre han llamado la atención de la gente, sobre todo cuando ponen a prueba los límites de lo que un ser humano puede resistir. Un ejemplo de ello el de Peter Skyllberg, un hombre natural de Suecia, cuyo caso sigue siendo una de las más sorprendentes en situaciones de frío extremo.

Skyllberg quedó atrapado en su coche, cubierto por una capa de nieve, y pasó casi 2 meses allí, desde el 19 de diciembre. Las condiciones a las que estuvo expuesto eran tan duras que para la mayoría de personas serían letales. Por suerte, el hombre fue rescatado por unos transeúntes cerca de Umeå, en el norte de Suecia.

PUEDES VER: Buzos italianos limpian estatua del Cristo del Abismo ubicada en las profundidades del mar Mediterráneo

lr.pe

¿Cómo Peter Skyllberg quedó atrapado bajo la nieve en su auto?

Peter Skyllberg, un hombre de 44 años, viajaba por una carretera poco frecuentada cerca de Umeå, en Suecia, cuando quedó atrapado bajo la nieve. Pronto, se dio cuenta de la gravedad de la situación: estaba solo, en medio de la nada, sin casi nada de provisiones y sin esperanza de que alguien viniera a rescatarlo. Lo más sorprendente fue que no fue encontrado hasta pasados 60 días, y cuando todos ya temían lo peor, se llevaron una grata sorpresa.

Dos meses después de quedar atrapado, el sueco seguía con vida. Sin embargo, los rescatistas lo hallaron en un estado crítico: no era capaz de hablar o de moverse, y estaba desnutrido. Fue trasladado de inmediato al hospital, donde en pocos días logró recuperar su movilidad y el habla, lo que le permitió contar cómo había sobrevivido a esa increíble experiencia.

PUEDES VER: Una guía muere frente a turistas cuando dirigía una excursión por el Coliseo romano: habría sufrido golpe de calor

lr.pe

Así logró sobrevivir Skyllberg tras quedar atrapado bajo la nieve

Según los primeros reportes, Peter Skyllberg sobrevivió principalmente gracias al llamado 'efecto iglú', un fenómeno natural que se da cuando la nieve se acumula sobre el vehículo. Este fenómeno, común en zonas de frío extremo, forma un aislante natural que ayuda a mantener la temperatura interna del cuerpo por encima de las gélidas temperaturas exteriores.

Lo sorprendente de este caso no está solo en este aislamiento térmico, sino también en la increíble resistencia de Skyllberg para aguantar durante tanto tiempo sin comer. Según sus propios relatos, explicó que se mantuvo quieto la mayor parte del tiempo e ingirió solo nieve derretida de vez en cuando.

Los médicos creen que su organismo habría reducido considerablemente su metabolismo, entrando en un estado similar a la "hibernación", como si se tratara de un oso, lo que habría permitido que disminuyera el consumo energético. Sin embargo, todavía hay debate sobre si este fenómeno realmente puede ocurrir en los humanos.

PUEDES VER: El hombre que sobrevivió seis días en una montaña, con una pierna rota y sin comida ni agua en Noruega

lr.pe

De esta manera se logró el rescate de Peter Skyllberg

El rescate de Skyllberg fue inesperado y se produjo cuando dos personas que iban en motos de nieve vieron que su auto medio enterrado en una carretera poco transitada. Al excavar en la nieve, descubrieron a un hombre extremadamente débil, pero consciente.

La policía local y los rescatistas no podían creer que hubiera resistido temperaturas tan extremas, que llegaron a los -30 °C, especialmente teniendo en cuenta que llevaba varias semanas sin comer. Casos como el de Skyllberg han llevado a los científicos a cuestionar los límites de la supervivencia en condiciones tan extremas.

Este suceso no solo ha abierto nuevas dudas sobre cómo el cuerpo humano puede soportar el hambre y el frío, sino que también ha dejado una marca importante en el estudio de la supervivencia en condiciones adversas.

Notas relacionadas
El heroico acto de Emma Schols, la madre que sufrió quemaduras en el 93% de su cuerpo para salvar la vida de sus seis hijos en Suecia

El heroico acto de Emma Schols, la madre que sufrió quemaduras en el 93% de su cuerpo para salvar la vida de sus seis hijos en Suecia

LEER MÁS
Suecia devuelve al Perú prestigioso patrimonio cultural cusqueño de 2 toneladas tras más de un siglo fuera del país

Suecia devuelve al Perú prestigioso patrimonio cultural cusqueño de 2 toneladas tras más de un siglo fuera del país

LEER MÁS
Suecia prohíbe pagar por contenido sexual en plataformas como OnlyFans: hasta un año de cárcel por hacerlo

Suecia prohíbe pagar por contenido sexual en plataformas como OnlyFans: hasta un año de cárcel por hacerlo

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Terremoto en Chile de magnitud 7.6 se registró este jueves al noroeste de la Base Aérea Antártica

Terremoto en Chile de magnitud 7.6 se registró este jueves al noroeste de la Base Aérea Antártica

LEER MÁS
Sacerdote venezolano es arrestado por migración en aeropuerto de EE. UU. pese a contar con visa religiosa vigente

Sacerdote venezolano es arrestado por migración en aeropuerto de EE. UU. pese a contar con visa religiosa vigente

LEER MÁS
Gobierno de Rusia expresa apoyo a Venezuela ante el aumento de tensiones con Estados Unidos por el envío de buques

Gobierno de Rusia expresa apoyo a Venezuela ante el aumento de tensiones con Estados Unidos por el envío de buques

LEER MÁS
Mujer británica cumple 116 años y rompe récord como la más longeva del mundo: "Hago lo que me gusta"

Mujer británica cumple 116 años y rompe récord como la más longeva del mundo: "Hago lo que me gusta"

LEER MÁS
María Corina Machado asegura que los días de Maduro están contados y agradece a Trump por envío de buques a Venezuela

María Corina Machado asegura que los días de Maduro están contados y agradece a Trump por envío de buques a Venezuela

LEER MÁS
Régimen de Maduro lanza amenaza a EE. UU. tras despliegue de buques de guerra: "Extranjero que entra, se queda preso"

Régimen de Maduro lanza amenaza a EE. UU. tras despliegue de buques de guerra: "Extranjero que entra, se queda preso"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Hallan cadáver de hombre cerca de colegio en Ventanilla: habría sido baleado en pleno descampado

Camión con petróleo se vuelca en la Carretera Central y derrama combustible en el río Rímac: empresa no contaba con permisos

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarían la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

Mundo

Puente ferroviario colapsa en China: video muestra el momento del derrumbe que dejó 12 muertos

El hombre que sobrevivió seis días en una montaña, con una pierna rota y sin comida ni agua en Noruega

Maduro es más peligroso que Pablo Escobar y el "Chapo" Guzmán, según el exalcalde de Caracas: "Es una amenaza global"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Crisis en el APRA: más de 11 mil militantes fueron desafiliados tras problemas administrativos internos

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota