El surrealista megaproyecto de estación de esquí en medio del desierto: tendrá nieve y un rascacielos gigante

Ubicado en la provincia de Tabuk, Trojena contará con 30 km de pistas de esquí, un lago artificial y hoteles de lujo, con un costo estimado de US$19.000 millones.

Diseño del proyecto en Trojena Ski, la primera en Arabia Saudí. Foto: Difusión
Diseño del proyecto en Trojena Ski, la primera en Arabia Saudí. Foto: Difusión

Este surrealista megaproyecto de Trojena, impulsado por el príncipe heredero Mohammed bin Salman, busca transformar el desierto saudí en un centro turístico y deportivo de talla mundial. Este ambicioso proyecto fue anunciado en 2022 como parte de una construcción de Neom, el cual se construirá en la provincia de Tabuk, a 1.500 metros de altura, cerca del Golfo de Aqaba. Su objetivo es albergar los Juegos Asiáticos de Invierno de 2029 y ofrecer una estación de esquí con 30 kilómetros de pistas, un lago artificial y un rascacielos de cristal del tamaño de la Torre Eiffel.

El costo estimado es de US$19.000 millones, donde también se incluirá múltiples hoteles de lujo con 3.600 habitaciones, más de 2.000 viviendas, un centro industrial y varios aeropuertos. Este proyecto busca posicionar a Arabia Saudí como un líder en turismo internacional y apostando por la sostenibilidad y el lujo.

Pese a que enfrenta a un gran desafío por las extremas condiciones del desierto, la creación de nieve artificial y la construcción de una infraestructura moderna promete convertirlo en una referencia global de innovación.

PUEDES VER: Buzos italianos limpian estatua del Cristo del Abismo ubicada en las profundidades del mar Mediterráneo

lr.pe

El megaproyecto futurista de Trojena, un paraiso invernal

Trojena, ubicada en una de las montañas de Jebel-al Lawz a más de 2,600 metros de altitud, esta obra forma parte de NEON, una megaciudad futurista que busca redefinir el turismo en el siglo XXI. En su diseño ha configurado al menos 5 niveles, pudiendo comenzar a esquiar en el techo para seguir sus 36 kilómetros de pista.

Arabia Saudí, es un país reconocido por su imponente desierto, este singular lugar de Trojena se ubica en una región donde las temperaturas invernales ascienden bajo cero, el cual permite la formación de nieve durante tres meses al año. Gracias a ese fenómeno, el centro ofrecerá más de 30 kilómetros de pista, completadas con nieve artificial.

La pista de esquiadores estará disponible por solo tres meses al año, mientras que el resto de tiempo los turistas podrán practicar deportes acuáticos y ciclismo en la montaña.

El proyecto contará con 36 km de pistas. Foto: Difusión

El proyecto contará con 36 km de pistas. Foto: Difusión

La estación de esquí incluirá varios hoteles de lujo y podrán acoger a los visitantes cuando habrá sus puertas a finales de 2026 o a principios de 2027.

Nieve artificial en medio del desierto

El elemento principal del proyecto será nieve artificial, la cual va a ser fabricada con sistemas 100% renovables y sin impacto medioambiental. Pese a que en sus montañas suele nevar en ciertas temporadas, a penas sirve para blanquear las montañas y suele deshacerse con rapidez cuando salen los rayos del sol.

Foto: Difusión

Foto: Difusión

La futurista estación contará con un innovador sistema dual que combinará métodos tradicionales de fabricación de nieve con tecnologías avanzadas para adaptarse a cualquier condición meteorológica. El agua utilizada en la fabricación de nieve provendrá de un gran lago artificial, al que se extraerá agua del mar mediante un proceso de desalinización también impulsado por fuentes renovaDesafíos

Desafios que enfrentaría el megaproyecto Trojena

Uno de los mayores desafíos de la construcción es bombear suficiente agua a la montaña a fin de construir un lago en Trojena, ya que la zona tiene una topografía compleja. Asimismo, la estación de esquí no solo es un tema desafiante, ya que en temas económicos ya ha superado su presupuesto inicial de 1,5 billones de dólares.

