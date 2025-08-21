HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Donald Trump se retira por ahora de las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania, según The Guardian

En medio de la guerra entre Rusia y Ucrania, el presidente Trump decidió no encabezar por ahora una cumbre tripartita y esperar un diálogo directo entre Putin y Zelenski.

Tras recibir a Zelenski en Washington, Trump conversó con Putin para explorar negociaciones.
Tras recibir a Zelenski en Washington, Trump conversó con Putin para explorar negociaciones. | Composición LR

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió dar un paso atrás en su rol de mediador en la guerra en Ucrania. Según reveló The Guardian, el mandatario comunicó a sus asesores que no impulsará por ahora una cumbre tripartita con Vladimir Putin y Volodimir Zelenski, a la espera de que ambos líderes sostengan primero un encuentro bilateral.

La medida llega después de que Trump reconociera en privado que alcanzar un alto al fuego resulta más complejo de lo que prometió durante su campaña electoral de 2024, cuando aseguró que podría terminar la guerra en apenas 24 horas. Funcionarios de la Casa Blanca describen su posición como una estrategia de “esperar y ver” ante la falta de avances tangibles.

Trump aplaza su rol en las negociaciones

En una entrevista con la emisora WABC, Donald Trump aseguró que prefiere que Putin y Zelenski se reúnan sin él en un inicio. “Solo quiero ver qué pasa en la reunión. Están preparándola y veremos qué ocurre”, dijo el mandatario en conversación con Mark Levin.

El alto el fuego en la guerra entre Rusia y Ucrania sigue sin concretarse, y los intentos previos de Zelenski para reunirse cara a cara con Putin fueron rechazados. Desde el inicio de la invasión en febrero de 2022, el Kremlin ha descartado encuentros directos entre ambos presidentes, lo que mantiene la incertidumbre sobre una posible salida diplomática.

Fuentes de la administración estadounidense indicaron que la Casa Blanca aún no maneja una lista definida de lugares para acoger un eventual diálogo bilateral. La falta de señales concretas aumenta la percepción de que el proceso de negociación avanza con lentitud, pese a la presión internacional por frenar el conflicto.

Conversaciones telefónicas y presión internacional

Tras recibir en Washington a Zelenski y a líderes europeos el lunes, Donald Trump conversó por teléfono durante 40 minutos con Vladimir Putin. Según Yuri Ushakov, asesor de política exterior del Kremlin, ambos presidentes acordaron nombrar negociadores de alto nivel para explorar la posibilidad de un diálogo directo entre Moscú y Kiev.

Aunque la Casa Blanca no entregó detalles sobre el contenido de la llamada, emitió un comunicado en el que aseguró que “Trump y su equipo de seguridad nacional siguen dialogando con funcionarios rusos y ucranianos para lograr una reunión bilateral que detenga los asesinatos y ponga fin a la guerra”.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se mostró más optimista al señalar que una cumbre Putin-Zelenski podría tener lugar en un plazo de dos semanas. Sin embargo, no precisó las condiciones ni el país anfitrión dispuesto a organizar el encuentro.

Zelenski busca garantías de seguridad

En una conferencia de prensa posterior a su visita a Washington, Zelenski afirmó que las reuniones con Donald Trump y los líderes europeos se enfocaron en las garantías de seguridad para Ucrania en cualquier acuerdo de paz. Kiev teme que, sin compromisos sólidos, Rusia pueda reanudar su ofensiva militar tras una eventual tregua.

El mandatario ucraniano reiteró que su gobierno exige condiciones claras para que las negociaciones no impliquen una concesión territorial al Kremlin. “Nuestra prioridad es asegurar que Ucrania nunca vuelva a estar bajo ocupación rusa”, expresó Zelenski, al destacar que cualquier pacto deberá contar con el respaldo de la Unión Europea y la OTAN.

Mientras tanto, Trump enfrenta presiones internas para demostrar avances concretos. Funcionarios del Pentágono y diplomáticos europeos han advertido que un proceso demasiado prolongado puede beneficiar a Rusia, que mantiene el control de extensas zonas ocupadas en el este de Ucrania.

