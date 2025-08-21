HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico
Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico     Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico     Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico     
Mundo

Rusia cuestiona el apuro de Zelenski para una cumbre con Putin, aunque asegura que reunión se daría en una “Europa neutral”

El ministro ruso Serguéi Lavrov criticó la legitimidad de Volodímir Zelenski como presidente de Ucrania y alegó que debió dejar el cargo en mayo de 2024.

Serguéi Lavrov cuestionó el apuro de Zelenski para una cumbre con Putin.
Serguéi Lavrov cuestionó el apuro de Zelenski para una cumbre con Putin. | France 24

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, expresó su rechazo hacia las urgentes peticiones del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para organizar una cumbre con el presidente ruso, Vladímir Putin, en territorio europeo.

“Está claro que esa actividad respecto a una cumbre con el líder ruso tiene como objetivo demostrar una actitud constructiva hacia el proceso de arreglo pero, en la realidad, (busca) reemplazar simplemente el trabajo serio, arduo y difícil para consensuar los principios de una solución sólida para la crisis”, dijo Lavrov indicó en rueda de prensa conjunta con su colega indio, Subrahmanyam Jaishankar.

PUEDES VER: Ataques rusos continúan mientras la OTAN se reúne para debatir garantías de seguridad en Ucrania

lr.pe

Rusia pone en duda la legitimidad de Zelenski como presidente de Ucrania

El ministro Lavrov, quien ha repetido que en Ucrania existe un "régimen neonazi", volvió a cuestionar la legitimidad como presidente de Volodímir Zelenski, sugiriendo que, según Moscú, el presidente ucraniano debería haber dejado su cargo al finalizar su mandato en mayo de 2024, a pesar de la situación de guerra. "Ellos no están interesados en un arreglo sólido, justo y duradero", afirmó.

Por su parte, Zelenski, quien sostiene que los problemas políticos más complicados y la cuestión territorial solo pueden resolverse en una cumbre bilateral, expresó que la reunión con Putin podría tener lugar en un país europeo neutral, como Suiza, Austria o Turquía.

"Creemos que sería justo y los europeos enfatizaron esto, que la reunión debería ser en la Europa neutral. Porque hay una guerra en Ucrania y en el continente europeo", comentó Zelenski en una rueda de prensa, según fue citado este jueves por la agencia Ukrinform.

PUEDES VER: Rusia convierte sus drones Shahed en armas secretas: ahora podrían minar zonas inesperadas de Ucrania

lr.pe

Esto dice Rusia sobre las garantías de seguridad para una posible cumbre con Ucrania

En relación con las garantías de seguridad colectiva, Lavrov reiteró lo que había mencionado el día anterior, destacando que Moscú las apoya, pero únicamente si se tienen en cuenta los intereses de Rusia. Esto implica que Ucrania debe mantenerse neutral y no debe adquirir un estatus nuclear.

"Todos estos planes, en esencia, consisten en la concesión de garantías a través de una intervención militar en alguna parte del territorio ucraniano. Espero, sinceramente, que quienes están tramando dichos planes (…) entiendan que eso será absolutamente inaceptable para Rusia y para todas las fuerzas políticas sensatas en Europa", dijo en referencia a los intentos de varios países europeos de enviar tropas a Ucrania.

Además, rechazó la política de contención estratégica de Rusia que los líderes europeos defendieron el lunes en la Casa Blanca, y subrayó que, por el contrario, las garantías colectivas que exige Rusia están basadas en el principio de "seguridad indivisible". Aseguró que cualquier otra propuesta unilateral está destinada al fracaso.

PUEDES VER: Micrófono abierto capta a Trump susurrando a Macron sobre las negociaciones con Putin: "Quiere llegar a un acuerdo por mi"

lr.pe

Recuerdan el pasado de Zelenski como comediante

El ministro de Exteriores ruso hizo una comparación entre la actitud de Zelenski y los "trucos" y "artimañas" que solía utilizar cuando era cómico en la televisión rusa y ucraniana antes de asumir la presidencia en 2019.

"Ustedes recuerdan que aseguró durante largo tiempo que nunca mantendría conversaciones con Putin. Aún ahora no ha derogado su decreto de hace tres años, que prohíbe expresamente negociaciones con Putin", resaltó.

Por otro lado, indicó que el presidente ruso siempre ha expresado su disposición a reunirse, incluso con Zelenski, pero siempre y cuando se haya hecho un análisis exhaustivo de los temas importantes por parte de los expertos, para que luego los ministros puedan ofrecer las recomendaciones correspondientes

Notas relacionadas
Ataques rusos continúan mientras la OTAN se reúne para debatir garantías de seguridad en Ucrania

Ataques rusos continúan mientras la OTAN se reúne para debatir garantías de seguridad en Ucrania

LEER MÁS
Rusia crea vacuna contra el cáncer e inicia sus ensayos clínicos: tiene la tecnología de las dosis contra el COVID-19

Rusia crea vacuna contra el cáncer e inicia sus ensayos clínicos: tiene la tecnología de las dosis contra el COVID-19

LEER MÁS
Rusia convierte sus drones Shahed en armas secretas: ahora podrían minar zonas inesperadas de Ucrania

Rusia convierte sus drones Shahed en armas secretas: ahora podrían minar zonas inesperadas de Ucrania

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Joven china engañó a su novio fingiendo que se iban de vacaciones y terminó vendiéndolo a grupo criminal

Joven china engañó a su novio fingiendo que se iban de vacaciones y terminó vendiéndolo a grupo criminal

LEER MÁS
Paraguay se sumaría a Ecuador y EE. UU. al declarar al Cártel de los Soles de Nicolás Maduro como organización terrorista

Paraguay se sumaría a Ecuador y EE. UU. al declarar al Cártel de los Soles de Nicolás Maduro como organización terrorista

LEER MÁS
Petro advierte que invasión de EEUU a Venezuela lo convertiría en otra Siria y arrastraría a Colombia: "Los gringos están en la olla"

Petro advierte que invasión de EEUU a Venezuela lo convertiría en otra Siria y arrastraría a Colombia: "Los gringos están en la olla"

LEER MÁS
¿Donald Trump vs. Nicolás Maduro? Estas son las razones ante una posible intervención estadounidense en Venezuela

¿Donald Trump vs. Nicolás Maduro? Estas son las razones ante una posible intervención estadounidense en Venezuela

LEER MÁS
EEUU despliega tres destructores con misiles cerca de Venezuela para combatir carteles latinoamericanos de drogas

EEUU despliega tres destructores con misiles cerca de Venezuela para combatir carteles latinoamericanos de drogas

LEER MÁS
Estas son las claves para entender el conflicto entre Colombia y Perú por la isla Santa Rosa, según expertos

Estas son las claves para entender el conflicto entre Colombia y Perú por la isla Santa Rosa, según expertos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Beto Ortiz queda desconcertado tras episodios de agresión de Greissy Ortega por parte de Ítalo Villaseca en 'El valor de la verdad'

Mary Moncada, mujer que fue ampayada con Christian Domínguez en un auto, reaparece y le manda mensaje a Karla Tarazona: "Nunca va a cambiar"

"No ha dado señales de vida": familia denuncia que francés desaparecido estaría arrestado en Venezuela "sin motivo" por casi 2 meses

Mundo

"No ha dado señales de vida": familia denuncia que francés desaparecido estaría arrestado en Venezuela "sin motivo" por casi 2 meses

La histórica moneda de El Salvador que fue inspirada en Cristóbal Colón: fue una pieza clave en el siglo XIV

¿Cuál es la ruta de los tres buques destructores con misiles que EEUU envió cerca de las costas de Venezuela?

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

FAME adjudica a empresa inhabilitada la compra de 3,163 chalecos antibalas para la Policía

¡Cerca de S/35.000 mensuales!: Comisión de Constitución plantea que diputados y senadores ganen como un juez supremo

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y lanza indirecta a Rafael López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota