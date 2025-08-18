HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Rusia convierte sus drones Shahed en armas secretas: ahora podrían minar zonas inesperadas de Ucrania

Rusia comenzó a utilizar drones Shahed en una nueva táctica durante el conflicto con Ucrania y viene esparciendo minas antitanque PTM-3 en el terreno de batalla.

Rusia utiliza los drones Shahed como una nueva táctica durante el conflicto con Ucrania.
Rusia utiliza los drones Shahed como una nueva táctica durante el conflicto con Ucrania. | Sientific American

Rusia comenzó a emplear sus drones Shahed a través de una nueva táctica en el conflicto con Ucrania. Estos drones, conocidos por su capacidad de operar a largas distancias, están siendo modificados para realizar una tarea estratégica: esparcir minas antitanque. Dicha táctica parece inspirada en las estrategias utilizadas por Ucrania previamente.

Este avance presenta una amenaza considerable tanto para las fuerzas ucranianas como para la población civil, ya que introduce una nueva complicación en el terreno de batalla. El uso de estos drones quedó registrado en un video que circuló por redes sociales, en el que se observa a los drones de ala delta soltando minas antitanque PTM-3.

PUEDES VER: Zelenski acusa a Rusia de "seguir matando" en Ucrania el día de la cumbre y pide una reunión de urgencia con Putin y Trump

lr.pe

De esta forma funcionan las minas antiataques PTM-3 de Rusia

Cada misil es liberado desde un cartucho que está fijado a la parte inferior del dron, a través del uso de una pequeña carga explosiva para su liberación. Este mecanismo ya ha causado la destrucción de vehículos de Ucrania.

Sin embargo, la primera evidencia pública de esta modificación ocurrió la semana pasada, cuando la Policía Nacional de Ucrania (NPU) informó sobre el hallazgo tras derribar uno de estos drones en la región de Sumy.

La NPU ha alertado que esta técnica permite al enemigo sembrar minas a larga distancia, afectando tanto carreteras como campos agrícolas. Esto incrementa el riesgo en áreas que no están directamente involucradas en el conflicto.

PUEDES VER: Trump y Putin no consiguen acuerdo para el fin de la guerra en Ucrania, pero anuncian que hubo "buenos" avances

lr.pe

La innovadora conversión de los drones rusos Shahed

De acuerdo con The War Zone, la mina PTM-3 es un artefacto antitanque de origen soviético que puede desplegarse manualmente o ser lanzado desde vehículos, artillería o helicópteros. Este pequeño explosivo, con una cubierta plástica, tiene una espoleta magnética que lo activa al detectar maquinaria cercana o en movimiento.

Después de ser armado, el dispositivo se activa a los 60 segundos y está equipado con un sistema de seguridad que lo hace reaccionar al más mínimo movimiento. La inclusión de la capacidad de minado en los drones Shahed marca una nueva etapa en la evolución de este dispositivo, que fue diseñado originalmente en Irán y comenzó a ser utilizado por Rusia en septiembre de 2022.

Desde entonces, los Shahed, conocidos por su capacidad de volar más de 1.000 kilómetros, han recibido mejoras continuas, como la incorporación de motores a reacción y nuevas tácticas para eludir las defensas aéreas. En tanto, Rusia ha aumentado significativamente su producción, con una cifra actual de 2.000 unidades mensuales, con planes de triplicar esta cantidad.

PUEDES VER: Zelensky asegura que Rusia no busca poner fin a la guerra, sino lanzar nuevas ofensivas en Ucrania

lr.pe

¿Por qué motivos Rusia vienen usando las minas PTM-3?

La razón por la cual Rusia está utilizando esta nueva capacidad de minado aún no está completamente definida. Es posible que se trate de pruebas cercanas al frente de batalla, donde los drones serían manejados en tiempo real por operadores humanos, lo que permitiría una mayor flexibilidad en su uso.

Sin embargo, si los drones Shahed operan de forma autónoma siguiendo rutas predeterminadas, la amenaza de sembrar minas carreteras a cientos de kilómetros de Ucrania significaría un riesgo importante, sobre todo en áreas donde no se esperaría encontrar minas.

En este contexto, los Shahed no son los únicos drones rusos que emplean las minas PTM-3; también se ha comenzado a usar estas minas como carga principal en los Lancet, sus municiones merodeadoras. Con un peso total de 4,9 kilogramos, las PTM-3 ofrecen una carga explosiva mucho mayor que la ojiva estándar KZ-6.

