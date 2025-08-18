Donald Trump se reunirá con Zelenski este lunes 18 de agosto en la Casa Blanca. | AFP

En la previa de su encuentro con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, el presidente estadounidense, Donald Trump, dejó en claro que no está dispuesto a discutir la devolución de Crimea, territorio anexionado por Rusia en 2014, ni la posible adhesión de Ucrania a la OTAN.

Se prevé que durante esta reunión ambos líderes analicen los temas abordados en la cumbre celebrada el último viernes 15 de agosto en Alaska, donde Trump sostuvo conversaciones con el presidente ruso, Vladímir Putin.

Trump descarta devolver Crimea a Ucrania y frena su ingreso a la OTAN

A través de su red social Truth Social, Donald Trump recordó el origen del conflicto y afirmó que Crimea no será devuelta, al considerar que fue cedida por el expresidente Barack Obama hace más de una década “sin que se disparara una sola bala”. También sostuvo que la incorporación de Ucrania a la OTAN no es una posibilidad, y remarcó que “hay cosas que no cambian”. Añadió que “Zelensky puede poner fin a la guerra con Rusia casi de inmediato, si quiere, o puede seguir luchando”.

Minutos después, Donald Trump volvió a pronunciarse a través de su red social para destacar la importancia de un próximo evento en la Casa Blanca. “Mañana es un gran día”. El presidente también celebró concentración de líderes internacionales, entre ellos la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, así como los mandatarios de Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Finlandia y del secretario general de la OTAN, Mark Rutte. “Nunca habíamos visto a tantos líderes europeos juntos. ¡Es un gran honor recibirlos!”, afirmó.

La postura de Emmanuel Macron frente a la reunión entre Trump y Zelenski

Desde su residencia de verano, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, hizo un llamado a que Europa actúe con una voz clara y unida frente a Donald Trump, de cara al encuentro que tendrán varios mandatarios europeos en Washington. “Nuestra voluntad es presentar un frente unido entre europeos y ucranianos”, señaló el mandatario.

Estas declaraciones se producen luego de una conversación telefónica con otros líderes de Europa, en la que coordinaron una estrategia conjunta. La meta más cercana es conseguir de Trump una respuesta concreta sobre qué tipo de garantías de seguridad estaría dispuesto a ofrecer Estados Unidos en un eventual acuerdo de paz para Ucrania.

¿Qué dijo Putin tras la reunión con Trump en Alaska?

Vladimir Putin aseguró desde Estados Unidos que la guerra en Ucrania no habría ocurrido si Donald Trump hubiera sido presidente en 2022.

"Trump y yo establecimos un contacto muy bueno, profesional y de confianza. Y tengo todas las razones para creer que, avanzando por este camino, podemos alcanzar, y cuanto antes, mejor, el fin del conflicto en Ucrania", reconoció. Incluso pidió a los líderes ucranianos y europeos que no interfirieran en el "progreso emergente".