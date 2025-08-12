HOYSuscripcion LR Focus

Ciencia

Rusia crea vacuna contra el cáncer e inicia sus ensayos clínicos: tiene la tecnología de las dosis contra el COVID-19

El nuevo fármaco desarrollado por el Instituto Gamaleya en Rusia, busca combatir la enfermedad y eliminar las células tumorales de manera específica.

Rusia ha lanzado su nueva vacuna contra el cáncer tras años de su desarrollo, será empleada de manera individualizada. Foto: composición LR/Jazmin Ceras/AP
Rusia ha lanzado su nueva vacuna contra el cáncer tras años de su desarrollo. El tratamiento creado por el Instituto Gamaleya junto a centros de oncología del país busca entrenar el sistema inmunológico.

El cáncer sigue siendo una de las primeras causas de mortalidad a nivel mundial. Aproximadamente 9.1 millones de muertes son a causa de esta enfermedad.

PUEDES VER: Kremlin lanza advertencia a Trump tras despliegue de submarinos cerca a Rusia: "En una guerra nuclear no hay vencedores"

Rusia desarrolló vacuna contra el cáncer

Este nuevo avance ruso no implica una cura definitiva, pero sí una estratégica para combatir la enfermedad, detectar y eliminar las células tumorales de manera específica. El tratamiento creado por científicos del el Instituto Gamaleya, habría usado la misma tecnología de ARN mensajero (mRNA), empleada para desarrollar las vacunas contra el COVID-19.

El 3 de agosto, Alexánder Guíntsburg, director del centro Gamaleya, comentó que los primeros pacientes podrán comenzar a recibir tratamiento con la vacuna basada en neoantígenos en los próximos meses de manera experimental.

¿Cómo funciona la vacuna?

A partir del análisis genético del tumor de cada paciente, se crea una vacuna personalizada que "enseña" al sistema inmunitario a identificar y destruir las células cancerosas. Para esto, se emplea inteligencia artificial que procesa la información genética del tumor, identificando los neoantígenos específicos y diseñando un tratamiento ajustado a ese perfil. La vacuna de ARN mensajero resultante se encapsula en nanoestructuras lipídicas, lo que facilita su entrega a las células humanas y optimiza la respuesta inmunológica.

El nuevo fármaco se probará en casos de melanoma, un tipo de tumor maligno que progresa rápidamente y afecta la piel, las mucosas y la retina, y que también puede formar metástasis en otros órganos. A diferencia del basalioma y el cáncer de piel de células escamosas, el melanoma suele mutar y es el cáncer de piel más mortal. En el futuro se planea desarrollar la vacuna para el tratamiento de otros tipos de cáncer.

