Mundo

Esta es la única megaconstrucción humana visible desde el espacio con más de 30 mil hectáreas: supera a la Gran Muralla China

Esta estructura es denominada como "Mar de Plástico" es de las más importantes en el país y es la única visible desde el espacio, según la NASA.

Esta megaconstrucción en España tiene un "mar de plástico" que la hacen visible por fuera de la Tierra, según la NASA. Foto: BBC
Esta megaconstrucción en España tiene un "mar de plástico" que la hacen visible por fuera de la Tierra, según la NASA. Foto: BBC

Esta megaconstrucción conocida como el "Mar de Plástico" es el pulmón de Europa debido a su gran envergadura constituida por huertos, su magnitud es tanta que ha sido identificada por la NASA desde el espacio.

Ni la Gran Muralla China, con una extensión de 21.000 kilómetros, ni las grandes pirámides de Egipto, con una altura de 140 metros, han podido opacar a la inmensidad de Almería, en España. Esta estructura humana es la única que puede ser visualizada desde fuera de la Tierra y es reconocida a nivel mundial por su capacidad productiva y su gestión de recursos.

PUEDES VER: La estrella más lejana descubierta, podría no ser una estrella, revela el telescopio James Webb

lr.pe

¿Cómo es la única megaconstrucción visible desde el espacio?

En el sureste de España, se ubica Almería, una de las áreas agrícolas más importantes del mundo, compuesta por una extensa red de invernaderos de plástico blanco.

Según la NASA, esta estructura fue captada por el Operational Land Imager-2 (OLI) del Landsat y las impresionantes imágenes muestran la majestuosidad de la zona. Esta se extiende en 40.000 mil hectáreas por la zona y produce entre 2,5 y 3,5 millones de toneladas de fruta y verduras anualmente, como tomates, pimientos, pepinos y melones en cualquier temporada.

PUEDES VER: El ejército francés realizó un descubrimiento a 2567 metros de profundidad que rompe un récord en la historia de la arqueología

lr.pe

¿Cuál es la importancia del "Mar de plástico" en España?

El "mar de plástico" en Almería es el principal motor económico para la región, creando miles de empleos y siendo un referente de la agricultura mundial.

El éxito agrícola, aunque significativo, no está exento de desafíos. La acumulación de residuos plásticos constituye una amenaza para los ecosistemas locales. No obstante, la región ha comenzado a adoptar tecnologías como la hidroponía y el riego por goteo, que optimizan el uso del agua y minimizan el impacto ambiental.

Según expertos de la Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Almería, la combinación de sol y agua la hace perfecta para que los alimentos crezcan lo suficiente.

