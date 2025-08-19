HOYSuscripcion LR Focus

EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela     
Mundo

Una madre abandona a su hijo de 10 años en un hospital de España: el menor llevaba dos meses de adopción

Las autoridades en España condenaron a la mujer a pagar 1.080 euros de multa e indemnizar 5.000 euros a su hijo que adoptó en Vietnam. El tribunal revocó su pena de dos años de prisión y sentenció el delito de abandono de familia.

Madre abandona a su hijo adoptivo en un hospital de España.
Madre abandona a su hijo adoptivo en un hospital de España. | Foto: Composición LR/iStock/123RF

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife resolvió un caso que ha generado impacto en España: una madre adoptiva fue condenada a pagar 1.080 euros de multa por abandono de familia tras dejar a su hijo de 10 años en un hospital. El menor, nacido en Vietnam en 2009, había sido adoptado por la mujer en marzo de 2019, pero solo dos meses después fue abandonado bajo el argumento de que presentaba problemas psiquiátricos.

Según la sentencia, la mujer identificada como Susana acudió con el niño a un hospital el 12 de mayo de 2019. Allí afirmó que ya no quería tenerlo consigo y se negó a llevárselo de vuelta, lo que originó el proceso judicial. En primera instancia, el Juzgado de lo Penal número 6 de Santa Cruz de Tenerife la condenó a dos años de prisión por abandono de menor, pero en apelación la pena fue modificada.

La mujer adoptó a su hijo en Vietnam y llevaban dos meses juntos antes del abandono. Foto: Revista Noticias - Perfil

La mujer adoptó a su hijo en Vietnam y llevaban dos meses juntos antes del abandono. Foto: Revista Noticias - Perfil

¿Se puede perder la custodia de un hijo por problemas económicos? Abogado explica el caso según la legislación peruana

lr.pe

La decisión del tribunal en España

El tribunal consideró que los hechos no encajaban en un delito de abandono de menor, sino en uno de abandono de familia, regulado en el artículo 226 del Código Penal. Esta figura sanciona el incumplimiento de los deberes parentales, pero sin que se configure una situación de grave peligro para el menor. La Audiencia absolvió a la acusada del delito del artículo 229 y rebajó la condena a una multa de seis meses con una cuota diaria de seis euros, lo que suma un total de 1.080 euros.

A pesar de la reducción de la pena, se mantuvo la indemnización de 5.000 euros a favor del niño por daños morales. El fallo señala que la mujer incumplió obligaciones como inscribir al menor en el Registro Civil español o garantizar controles médicos, pero estas omisiones no generaron un estado de desamparo grave. Sin embargo, sí supusieron un incumplimiento de su rol como madre adoptiva, lo que motivó la condena por abandono de familia.

La conmovedora historia de la madre que mintió a su hijo con cáncer terminal para un último adiós en casa: dijo que se había curado

lr.pe

La indemnización de la madre al menor

La sentencia destacó la importancia del daño moral ocasionado al niño. Según los jueces, este no deriva de lesiones físicas comprobables, sino del impacto emocional que tuvo el hecho de ser abandonado apenas dos meses después de iniciar una nueva vida en España. La indemnización busca reparar en parte esa afectación psicológica y reconocer la vulnerabilidad de la víctima.

El caso, además, pone en evidencia las dificultades que pueden surgir en procesos de adopción internacional, donde la adaptación y las responsabilidades parentales requieren apoyo especializado. Aunque el tribunal descartó un delito más grave, insistió en que la conducta de la madre fue contraria a los deberes básicos de cuidado y protección que debía garantizarle a su hijo.

