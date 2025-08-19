Imagen de bomberos agotados no corresponde a los incendios forestales en España de 2025

Desde el 14 de agosto, el cuerpo de bomberos de España lucha contra una grave ola de incendios forestales en la región noroccidental de Galicia, debido a las altas temperaturas propias de la estación veraniega en el hemisferio norte. Las llamas se propagaron también a la zona norte de Portugal, lo que produjo la activación de alerta por parte de las autoridades lusas. Hasta el 18 de agosto, 6 personas perdieron la vida y miles fueron evacuadas como consecuencia del siniestro, que ocasionó, además, la pérdida de 50.750 hectáreas.

En este contexto, se hizo viral en redes sociales una escena que muestra a tres bomberos con las caras y las indumentarias manchadas de negro, presuntamente, después de una ardua jornada de combate al desastre. Todos permanecen sentados dentro.de alguna aeronave.

PUEDES VER: Estas imágenes no muestran la llegada de soldados peruanos a la isla Santa Rosa por el conflicto con Colombia

Los mensajes adjuntos a la fotografía viral evidencian un agradecimiento a los socorristas por su denodado trabajo para sofocar las llamas. No obstante, a pesar de su alta difusión en Facebook y X, se trata de un archivo que corresponde a un hecho antiguo que no ocurrió en España.

Desinformación sobre los recientes incendios en España. Foto: captura de X / Facebook

Imagen de bomberos agotados fue captada en 2019 y corresponde a un incendio forestal en Australia

Con el objetivo de determinar su verdadero origen, sometimos la fotografía a una búsqueda inversa en Google Lens. En la lista de resultados, detectamos su versión más antigua en una publicación efectuada el 1 de febrero de 2019 por el grupo australiano The Wolfe Brothers en Facebook. Se puede distinguir que la escena aparece en sentido inverso y las expresiones faciales de los bomberos varían levemente.

Registro original de la imagen viral. Foto: captura de Facebook

Al respecto, la orquesta musical se pronunció acerca de los incendios que arrasaron varios lugares del estado de Tasmania (sur) y envió un mensaje de reconocimiento a los bomberos por su lucha para enfrentar el desastre. "A todos los bomberos, servicios de emergencia, policías, paramédicos y voluntarios, sepan que hay muchísima gente en este país que los aprecia de verdad y les agradece enormemente su labor", aseveró. En esa misma línea, dio a conocer la identidad de los tres bomberos que aparecen en la foto, así como del autor de la misma.

La imagen en cuestión fue nuevamente difundida un año después por diferentes páginas, a raíz de una nueva serie de incendios forestales que afectó el país oceánico. Figura junto con otras fotografías que reflejan la enorme dimensión de esta catástrofe ambiental.

Otros registros antiguos de la escena viral en la red. Foto: captura de Facebook / X

Medios como el diario The New Zealand Herald y la emisora australiana SBS incluyeron la instantánea en sus respectivos reportes sobre el incendio del 2019. "Grandes extensiones de naturaleza salvaje en el suroeste del estado (Tasmania) han quedado carbonizadas", alertó el primero. Al mismo tiempo, ambos acreditaron a The Wolfe Brothers como el difusor del archivo gráfico.

Por otro lado, un artículo de verificación publicado el 18 de marzo de 2022 por AP confirmó, mediante una comunicación del medio con el portavoz del Servicio de Bomberos de Tasmania que los bomberos de la foto pertenecían a la institución.

Conclusión

La escena divulgada no es actual. Si bien su contexto se relaciona con un incendio forestal, fue tomada originalmente a inicios de 2019 en Australia y compartida por un grupo musical de esa nación. Por ende, calificamos las publicaciones virales como falsas.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedirle a Verificador de La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos al WhatsApp del número +51 997 883 271. Recuerda que también puedes recibir nuestras verificaciones más importantes en tu celular suscribiéndote a nuestro canal de WhatsApp Verificador LR.