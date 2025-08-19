La estrella más lejana descubierta, podría no ser una estrella, revela el telescopio James Webb

Eärendel, la estrella más lejana que se haya descubierto, podría haber sido mal clasificada. El objeto, identificado por el Telescopio Hubble en 2022, surgió apenas 900 millones de años después del Big Bang, cuando el universo apenas comenzaba a tomar forma. Investigaciones recientes realizadas con el Telescopio James Webb (JWST) sugieren que Eärendel no es una estrella única, sino que podría tratarse de un cúmulo estelar, un grupo de estrellas unidas por la gravedad y que se originaron a partir de la misma nube de gas y polvo.

El hallazgo publicado en The Astrophysical Journal, donde los astrónomos utilizaron nuevas observaciones del JWST para estudiar más de cerca la naturaleza de Eärendel. Al analizar su brillo, tamaño y características, los científicos llegaron a la conclusión de que podría no ser un solo astro, sino más bien un cúmulo de estrellas compactas.

Eärendel se encuentra en la galaxia Arco del Amanecer, a 12 900 millones de años luz de la Tierra. Foto: NASA

Indicios de un cúmulo estelar

La investigación se centró en el estudio de las características espectroscópicas de Eärendel, específicamente en cómo se comporta su luz a través de diferentes longitudes de onda. Según los datos obtenidos por el instrumento NIRSpec del JWST, el patrón de brillo coincidió con el que se observa en los cúmulos globulares, grupos de estrellas que existen en nuestra galaxia y otras cercanas.

La galaxia Arco del Amanecer obtenida por el James Webb. Foto: NASA

Massimo Pascale, investigador de la Universidad de California, destacó que este descubrimiento no resulta tan sorprendente: "Lo que es tranquilizador de este trabajo es que, si Eärendel realmente es un cúmulo estelar, ¡no es inesperado!", dijo. Los resultados mostraron que lo observado coincide bastante con lo que los astrónomos esperarían ver en un cúmulo globular durante los primeros mil millones de años del universo.

En un análisis anterior, basado en datos del Hubble, los astrónomos habían planteado que Eärendel podría ser una estrella extremadamente luminosa y caliente. Sin embargo, los nuevos datos obtenidos con el JWST dudan sobre esta hipótesis, y sugieren la posibilidad de que sea un cúmulo de estrellas brillantes que, debido a su distancia y las peculiaridades de la observación, aparece como una sola fuente de luz.

Eärendel, un objeto antiguo

Eärendel se encuentra en la galaxia Arco del Amanecer, a unos 12.9 mil millones de años luz de distancia. Fue descubierto mediante el fenómeno conocido como lente gravitacional, un efecto predicho por la teoría de la relatividad de Einstein, en el que objetos masivos, como galaxias, distorsionan la luz proveniente de objetos más distantes. Este fenómeno permitió que los astrónomos observaran un objeto tan distante como Eärendel, que de otro modo sería demasiado tenue para ser detectado.

Además de la increíble distancia a la que se encuentra, Eärendel es relevante porque se sitúa en una región donde la lente gravitacional amplifica su luz. Gracias a esta distorsión espacial, los astrónomos han podido verla con una intensidad mucho mayor de lo normal. Se estima que la imagen del objeto es más de 4.000 veces más grande debido a este efecto.

A pesar de las nuevas observaciones, el debate sobre su naturaleza continúa. Brian Welch, uno de los investigadores que participó en el descubrimiento de Eärendel con el Hubble en 2022, señaló que los datos espectroscópicos del JWST no son suficientes para confirmar que es un cúmulo estelar. "El espectro de una estrella lensed y un cúmulo de estrellas pueden ser muy similares en la resolución espectral del NIRSpec", dijo Welch. Esto sugiere que, para resolver el misterio, se necesitarán más observaciones, especialmente aquellas relacionadas con efectos de microlente.