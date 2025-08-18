El satélite NISAR de la NASA ha desplegado con éxito su reflector de antena en la órbita terrestre. La misión, lanzada por la Organización de Investigación Espacial de la India (ISRO) en julio, se encargará de observar los procesos geológicos de la Tierra. Los datos recopilados servirán para los responsables de la toma de decisiones en áreas como la respuesta a desastres, la gestión de las infraestructuras y agricultura.

Antes del despliegue, el reflector se plegó como un paraguas, a la espera de que el brazo de soporte de se extendiera y se fijara en su posición. Una vez culminado este proceso, el reflector de 12 metros con forma de tambor logró abrirse. Ahora el NISAR (NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar) está listo para monitorear el desplazamiento de las capas de hielo y los glaciares, detectar la deformación del terreno causado por terremotos, volcanes y deslizamientos de tierra y rastreará cambios sutiles en bosques y humedales con gran precisión.

La misión escanea casi toda la superficie terrestre y helada del planeta dos veces cada 12 días. Foto: NASA

¿Cómo funciona el satélite NISAR?

Por primera vez, un satélite incorporará dos tipos de radar para el monitoreo. El sistema de banda L puede penetrar las nubes y el dosel denso de los bosques, mientras que el sistema de banda S también ve a través de las nubes, pero es especialmente sensible a la vegetación más ligera y a la humedad de la nieve. El reflector recién desplegado es esencial para ambos instrumentos, por lo que su exitosa puesta en servicio es un logro crucial para la misión.

“Este es el reflector de antena más grande jamás desplegado para una misión de la NASA, y, por supuesto, estábamos ansiosos por ver que el despliegue fuera un éxito. Es una parte crucial de la misión de ciencias de la Tierra de NISAR y su diseño, desarrollo y pruebas han llevado años para estar listo para este gran día”, declaró Phil Barela, gerente de proyecto.

Imágenes de la Tierra en alta resolución

Para obtener imágenes de la superficie terrestre con píxeles de unos 10 metros de diámetro, el reflector se diseñó con un diámetro similar al de un autobús. Mediante el procesamiento SAR, el reflector de NISAR simula una antena de radar tradicional que, para el instrumento de banda L de la misión, tendría que tener 19 kilómetros de longitud para alcanzar la misma resolución.

“El radar de apertura sintética, en principio, funciona como el lente de una cámara, que enfoca la luz para crear una imagen nítida. El tamaño del lente, llamado apertura, determina la nitidez de la imagen”, explicó Paul Rosen, científico del proyecto NISAR. “Sin el SAR, los radares espaciales podrían generar datos, pero la resolución sería demasiado imprecisa para ser útil. Con el SAR, NISAR podrá generar imágenes de alta resolución”, afirmó.