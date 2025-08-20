Reparto completo de Muertos S.L. temporada 3: actores y antagonistas de la serie española de Netflix

La tercera temporada de ‘Muertos S.L.’, conocida en inglés como ‘Death Inc.’, se lanzará este jueves 21 de agosto, consolidándose como uno de los estrenos más esperados de Netflix en el presente año. Este lanzamiento marca el traslado definitivo de la serie española desde Movistar Plus a la famosa plataforma de streaming

La narrativa de esta nueva entrega retoma la historia justo donde concluyó la segunda temporada, con Vanesa Hernández asumiendo el control de la funeraria. De esta manera, la empresa deja de estar bajo la dirección de Doña Nieves, ahora en manos de Vanesa, quien previamente laboraba para la competencia y es reconocida como la archienemiga de Dámaso Carrillo.

Actores y personajes de la temporada 3 de ‘Muertos S.L.

Carlos Areces es Dámaso Carrillo

El personaje principal de la serie de Netflix es Dámaso Carrillo, quien, tras haber sido la mano derecha del fundador de la funeraria Torregrosa, ahora se enfrenta al reto de laborar bajo la dirección de su antigua adversaria.

El famoso actor español, Carlos Areces, es quien da vida a este intrigante personaje. Él ha participado en diversas producciones destacadas, entre las que se encuentran ‘Las brujas de Zugarramurdi’, ‘Balada triste de trompeta’ y ‘Los amantes pasajeros’.

Carlos Areces es uno de los actores más importantes y respetados en España. Foto: Netflix.

Amaia Salamanca es Vanesa Hernández

Vanesa Hernández asume el cargo de directora en la funeraria, convirtiéndose en el epicentro de diversos conflictos durante esta temporada. La actriz que retoma este papel es Amaia Salamanca, reconocida por su participación en producciones como ‘Fuga de cerebros’, ‘Los hombres de Paco’ y ‘Lo dejo cuando quiera’.

Su regreso promete aportar una nueva dimensión a la trama, generando expectativas entre los seguidores de la serie.

Amaia Salamanca. Foto: Netflix.

Ascen López es Nieves Torralba

Nieves Torralba, viuda de Gonzalo Torregrosa, fue la directora de la funeraria antes de que Vanesa asumiera el cargo. Este personaje es interpretado por Ascen López, una actriz destacada en producciones como ‘Machos alfa’, ‘Mentiras’ y ‘Laura y el misterio de la novia que esperó demasiado’.

Ascen López es una actriz más reconocidas en España. Foto: Instagram.

Diego Martín es José Miguel ‘Chemi’ Fondao

José Miguel ‘Chemi’ Fondao, yerno de Nieves, se ha convertido en un personaje que frecuentemente genera complicaciones en las actividades cotidianas de la funeraria. Este rol es interpretado por Diego Martín, conocido por su participación en exitosas producciones como ‘Aquí no hay quien viva’, ‘Días de fútbol’ y ‘3 metros sobre el cielo’.

Diego Martín en 'Muertos S.L'. Foto: Netflix.

PUEDES VER: Reparto 'Rehén': quién es quién en la serie británica de Netflix

Reparto completo de Muertos S.L tercera temporada

Aitziber Garmendia como Olivia

Adriana Torrebejano como Manuela

Gerald B. Fillmore como Abel Aguado

Roque Ruiz como Pablo Morales

Lorea Intxausti como Laia

Manolo Cal como Anselmo

Bárbara Santa-Cruz como Milagros Torregrosa Torralba

Lucía Quintana como Pilar Torregrosa Torralba

¿Cuál es la sinopsis de ‘Muertos S.L’?

En la serie ‘Muertos S.L.’ de Netflix, la trama se centra en la Funeraria Torregrosa tras el fallecimiento de su fundador, Gonzalo Torregrosa. Su mano derecha, Dámaso Carrillo, aspira a liderar la empresa, pero la viuda septuagenaria, Nieves, toma la decisión inesperada de asumir el control del negocio familiar.

Acompañada de su yerno Chemi, un entusiasta del marketing, se enfrenta a la oposición de sus hijas, quienes prefieren cerrar la funeraria para abrir un gimnasio. Mientras tanto, Dámaso trama en secreto para desestabilizar la nueva gestión, mientras la empresa lidia con la competencia de la funeraria Tránsitus y un escándalo relacionado con el movimiento #metoo, que pone en riesgo el legado de Gonzalo.