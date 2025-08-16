HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Primo de Dina Boluarte evaluó ascenso diplomático de su hijo en la Cancillería
Primo de Dina Boluarte evaluó ascenso diplomático de su hijo en la Cancillería     Primo de Dina Boluarte evaluó ascenso diplomático de su hijo en la Cancillería     Primo de Dina Boluarte evaluó ascenso diplomático de su hijo en la Cancillería     
Huracán Erin sube a categoría 5 en el Atlántico
Huracán Erin sube a categoría 5 en el Atlántico     Huracán Erin sube a categoría 5 en el Atlántico     Huracán Erin sube a categoría 5 en el Atlántico     
Mundo

La conmovedora historia de la madre que mintió a su hijo con cáncer terminal para un último adiós en casa: dijo que se había curado

La madre también sufrió la pérdida de otros dos hijos debido a enfermedades raras cuando aún eran menores de edad.

La madre decidió mentirle a su hijo para darle calidad de vida.
La madre decidió mentirle a su hijo para darle calidad de vida. | Composición LR

Una madre se viralizó en redes sociales cuando decidió mentirle a su hijo con cáncer terminal, diciéndole que se había curado de la enfermedad para que pudiera morir tranquilamente en su casa, rodeado de sus seres queridos.

“¿Cómo le dices a tu hijo que se va a casa a pasar sus últimos días con su familia? Simplemente, no se puede”, dijo la madre australiana en su cuenta de TikTok, mientras se le veía “celebrando” junto a su pequeño hijo en silla de ruedas, tocando la "campana de la victoria".

Omar tocando la "campana de la victoria". Fuente: TikTok

Omar tocando la "campana de la victoria". Fuente: TikTok

PUEDES VER: Huracán Erin sube a categoría 5 en el Atlántico y es calificado como "catastrófico": pronostican que triplique su tamaño

lr.pe

Madre decidió mentirle a su hijo con cáncer para darle una muerte digna

Con más de 52 millones de reproducciones, Gezsa, como se llama en su cuenta oficial, cuenta cómo tomó la triste decisión luego de que los médicos determinaran que el pequeño Omar no podría recuperarse del cáncer y que lo mejor era pasar sus últimos momentos de vida con su familia.

Omar fue diagnosticado con la enfermedad de Hodgkin en 2021, un tipo de linfoma maligno para el cual no existe cura debido a lo avanzado de la enfermedad. Falleció en enero de 2022, a los 10 años.

"Uno de los peores días de mi vida. Mentirle a él… Decirle que su tratamiento fue bien y que finalmente había terminado, cuando en realidad no era así", escribió la madre, intentando que quienes vieron el video comprendieran su decisión.

PUEDES VER: El increíble caso del doctor de EEUU que comió heces de sus pacientes para frenar una epidemia y cambió nuestra forma de comer

lr.pe

No es la primera vez que uno de sus hijos fallece por una enfermedad grave

Gezsa reveló que tres de sus cuatro hijos perdieron la vida debido a enfermedades graves. La primera pérdida que tuvo que afrontar fue la de su hija mayor, Aisha, quien padeció una condición rara llamada Niemann-Pick Tipo C en 2009. Falleció a la edad de cuatro años. Para la madre, fue como si el “mundo se le viniera encima”.

Omar antes de ser hospitalizado. Fuente: TikTok

Omar antes de ser hospitalizado. Fuente: TikTok

Más tarde, en 2019, fue el turno de su tercer hijo, Mohamed, quien fue diagnosticado con un tumor cerebral maligno. Pese a la rápida intervención de los médicos pediátricos, falleció a las dos semanas de haber sido internado.

Finalmente, le tocó despedirse del pequeño Omar, quien, tras 18 cirugías, vivió sus últimos momentos junto a su madre en 2022, fuera del hospital.

Notas relacionadas
La impactante historia del hombre que utilizó la religión para ser polígamo y abusar de menores en EEUU: tenía más de 70 esposas

La impactante historia del hombre que utilizó la religión para ser polígamo y abusar de menores en EEUU: tenía más de 70 esposas

LEER MÁS
ICE arresta en California a inmigrantes condenados por secuestro y agresión sexual: juntos tenían pena de casi 200 años

ICE arresta en California a inmigrantes condenados por secuestro y agresión sexual: juntos tenían pena de casi 200 años

LEER MÁS
Hombre siguió los consejos de dieta de ChatGPT para reemplazar la sal y terminó hospitalizado por envenenamiento en EEUU

Hombre siguió los consejos de dieta de ChatGPT para reemplazar la sal y terminó hospitalizado por envenenamiento en EEUU

LEER MÁS
¿Cuándo son las elecciones presidenciales en Bolivia 2025? fecha y datos oficiales del TSE

¿Cuándo son las elecciones presidenciales en Bolivia 2025? fecha y datos oficiales del TSE

LEER MÁS
Hogeweyk: el pueblo de Holanda donde personas con Alzheimer viven libres, sin dinero real y con enfermeros encubiertos

Hogeweyk: el pueblo de Holanda donde personas con Alzheimer viven libres, sin dinero real y con enfermeros encubiertos

LEER MÁS
Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Adolescente graba un video amenazando a organización criminal y luego es asesinado a tiros en su casa

Adolescente graba un video amenazando a organización criminal y luego es asesinado a tiros en su casa

LEER MÁS
Régimen de Maduro tras embargo de EE. UU. por bienes valorados en US$ 700 millones: “Es un cuento digno de una mala serie”

Régimen de Maduro tras embargo de EE. UU. por bienes valorados en US$ 700 millones: “Es un cuento digno de una mala serie”

LEER MÁS
¿Qué pasa si no voto en las elecciones de Bolivia 2025? Conoce de cuánto podría ser la multa a recibir

¿Qué pasa si no voto en las elecciones de Bolivia 2025? Conoce de cuánto podría ser la multa a recibir

LEER MÁS
Resultados elecciones Bolivia 2025: entérate del conteo oficial, las últimas reacciones y la cobertura minuto a minuto

Resultados elecciones Bolivia 2025: entérate del conteo oficial, las últimas reacciones y la cobertura minuto a minuto

LEER MÁS
Cumbre Trump - Putin en Alaska 2025 EN VIVO: Trump y Putin culminan conferencia de prensa

Cumbre Trump - Putin en Alaska 2025 EN VIVO: Trump y Putin culminan conferencia de prensa

LEER MÁS
Pareja confia en ChatGPT para viajar a Puerto Rico y pierde su vuelo por problemas de visado: "No me fio más de ese hij***"

Pareja confia en ChatGPT para viajar a Puerto Rico y pierde su vuelo por problemas de visado: "No me fio más de ese hij***"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fernando Llanos revela cómo cambió su vida tras ser despedido de la TV e incursionar en TikTok: "Al comienzo no me llamaba nadie"

Intervienen a 3 presuntos implicados de atentado en Trujillo: serían dos menores de edad y un adulto, según jefe policial de La Libertad

Atentado en Trujillo: fuerte explosión en avenida Perú deja 3 heridos y viviendas destruidas

Mundo

Venezolano logra vencer orden de ICE para poder donar su riñón y salvar a su hermano: luego sería deportado de EEUU

Cumbre Trump - Putin en Alaska 2025 EN VIVO: Trump advierte que se retirará si la reunión no es exitosa

Donald Trump a pocas horas de la cumbre con Vladímir Putin sobre la guerra Rusia-Ucrania en Alaska: "Alto juego"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota