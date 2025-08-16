La conmovedora historia de la madre que mintió a su hijo con cáncer terminal para un último adiós en casa: dijo que se había curado
La madre también sufrió la pérdida de otros dos hijos debido a enfermedades raras cuando aún eran menores de edad.
Una madre se viralizó en redes sociales cuando decidió mentirle a su hijo con cáncer terminal, diciéndole que se había curado de la enfermedad para que pudiera morir tranquilamente en su casa, rodeado de sus seres queridos.
“¿Cómo le dices a tu hijo que se va a casa a pasar sus últimos días con su familia? Simplemente, no se puede”, dijo la madre australiana en su cuenta de TikTok, mientras se le veía “celebrando” junto a su pequeño hijo en silla de ruedas, tocando la "campana de la victoria".
Omar tocando la "campana de la victoria". Fuente: TikTok
Madre decidió mentirle a su hijo con cáncer para darle una muerte digna
Con más de 52 millones de reproducciones, Gezsa, como se llama en su cuenta oficial, cuenta cómo tomó la triste decisión luego de que los médicos determinaran que el pequeño Omar no podría recuperarse del cáncer y que lo mejor era pasar sus últimos momentos de vida con su familia.
Omar fue diagnosticado con la enfermedad de Hodgkin en 2021, un tipo de linfoma maligno para el cual no existe cura debido a lo avanzado de la enfermedad. Falleció en enero de 2022, a los 10 años.
"Uno de los peores días de mi vida. Mentirle a él… Decirle que su tratamiento fue bien y que finalmente había terminado, cuando en realidad no era así", escribió la madre, intentando que quienes vieron el video comprendieran su decisión.
No es la primera vez que uno de sus hijos fallece por una enfermedad grave
Gezsa reveló que tres de sus cuatro hijos perdieron la vida debido a enfermedades graves. La primera pérdida que tuvo que afrontar fue la de su hija mayor, Aisha, quien padeció una condición rara llamada Niemann-Pick Tipo C en 2009. Falleció a la edad de cuatro años. Para la madre, fue como si el “mundo se le viniera encima”.
Omar antes de ser hospitalizado. Fuente: TikTok
Más tarde, en 2019, fue el turno de su tercer hijo, Mohamed, quien fue diagnosticado con un tumor cerebral maligno. Pese a la rápida intervención de los médicos pediátricos, falleció a las dos semanas de haber sido internado.
Finalmente, le tocó despedirse del pequeño Omar, quien, tras 18 cirugías, vivió sus últimos momentos junto a su madre en 2022, fuera del hospital.